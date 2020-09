Von Nikolas Beck

Heidelberg. In Heidelberg fühlt sich Sebastian Hoeneß bereits heimisch. Noch vor seinem ersten Pflichtspiel als Trainer der TSG Hoffenheim am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) im DFB-Pokal beim Chemnitzer FC hat der 38-Jährige – "trotz des überschaubaren Wohnungsmarktes" in der Stadt am Neckar – mit Frau und Kind ein neues Domizil gefunden.

Und auch in Zuzenhausen sei der sportliche Akklimatisierungsprozess in vollem Gange. "Wir konnten in der Vorbereitung schon eine Entwicklung sehen", sagte Hoeneß am Freitagmittag während einer Telefonschalte. Natürlich sei dies ein fortlaufender Prozess, der auch nach fünf Wochen gemeinsamer Arbeit noch nicht abgeschlossen ist. Aber vor allem die vergangenen beiden Testspiele gegen Mainz 05 (zweimal 2:1) haben ihm gefallen. Auch die Ergebnisse – vor allem aber die Art und Weise.

Schließlich soll Hoeneß ja gar nicht unbedingt alles besser machen als Vorgänger Alfred Schreuder, der seinen Posten immerhin als Bundesliga-Sechster räumen musste. Hoeneß soll es vor allem anders machen, wieder offensiver, attraktiver und mutiger spielen lassen. Wie wichtig es ihm sei, die erste Pokalhürde nicht nur schadlos zu überstehen, sondern auch spielerisch gleich zu überzeugen, wurde Hoffenheims Trainer gestern gefragt. "Das ist wichtig", entgegnete Hoeneß, "weil ich denke, dass mit einer mutigen und offensiven Spielweise die Wahrscheinlichkeit steigt, Erfolg zu haben." Hoeneß ist überzeugt von seiner Idee vom Fußball, die in der vergangenen Drittliga-Saison zur Meisterschaft mit der Reserve des FC Bayern geführt hat.

Mit nicht weniger Überzeugung will der TSG-Coach am Sonntag auch seine Schützlinge zu Werke gehen sehen. "Für uns wird es ein ganz entscheidender Faktor sein, gut in das Spiel reinzukommen und die Partie direkt anzunehmen", glaubt Hoeneß. Zumal erstmals wieder Fans von den Rängen den Gegner anfeuern werden. Knapp 5000 Zuschauer sind im Stadion an der Gellertstraße zugelassen. "Das wird die Heimmannschaft extrem motivieren", glaubt Hoeneß, der daher "von Beginn an gar keine Zweifel aufkommen lassen" will.

Geschenke werden also keine verteilt. Auch nicht an die eigenen Spieler. Einen Einsatz im Pokal, in dem sich häufiger auch mal ein Ersatztorwart präsentieren darf, kann der TSG-Trainer Philipp Pentke nicht anbieten. "Ich weiß um seine Vergangenheit, aber Oliver Baumann wird im Tor stehen", bestätigte Hoeneß dass seine Nummer eins auflaufen wird. Baumann war erstmals für die Nations-League-Spiele der DFB-Elf gegen Spanien und die Schweiz nominiert worden, aber ohne Einsatz geblieben. Pentke, der zwischen 2009 und 2015.183 Mal das Tor der Chemnitzer gehütet hatte, wird bei seiner Rückkehr in die Heimat also auf der Bank Platz nehmen müssen.

Nicht zur Verfügung stehen Havard Nordtveit (Fußbruch), Konstantinos Stafylidis (Schulterverletzung) und Kapitän Benjamin Hübner (Kapsel-/Bandläsion). Bei Letzterem hofft Hoeneß auf eine Rückkehr in der kommenden Woche. Erste Alternativen sind Kevin Vogt, für dessen Trainingsleistung Hoeneß gestern ein Sonderlob parat hatte, und Ermin Bicakcic. "Eisen-Ermin" soll angeblich beim 1. FC Köln hoch im Kurs stehen. Sein Trainer will davon nichts wissen: "Für mich ist das kein Thema, ich plane ganz fest mit ihm."

Dass Hoeneß erst in der vergangenen Saison sich zweimal mit dem CFC duelliert hat, sieht der Münchner nicht als Vorteil. Er kenne zwar den Verein, aber nur noch wenige Spieler. Zu groß sei der personelle Umbruch im Sommer gewesen. Klar sei allerdings: "Wir treffen auf einen Drittliga-Absteiger, der das Ziel haben wird, uns zu ärgern. Für sie ist es das Spiel des Jahres."

So könnte Hoffenheim spielen: Baumann – Kaderabek, Posch, Bicakcic, Skov – Vogt, Grillitsch, Geiger, Baumgartner – Kramaric, Dabbur.