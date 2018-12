Ankunft in Manchester; Foto: APF​

Zuzenhausen. (pami) Es ist die letzte Chance für den ersten Königsklassen-Dreier der TSG Hoffenheim. Am Mittwoch (21 Uhr) trifft die Mannschaft von Julian Nagelsmann auf den englischen Meister Manchester City und Pep Guardiola. Gelingt den Kraichgauern die Sensation im Etihad-Stadium, könnte man bei einer gleichzeitigen Niederlage von Schachtar Donezk noch auf den dritten Platz der Vorrundengruppe F springen.

Tickets für das Spiel in Manchester gibt es natürlich keine mehr, auch der Fanbus ist bereits ausverkauft. Alle Glücklichen, die ein Ticket ergattern konnten, können einen Blick auf die Homepage der TSG werfen. Dort sind alle relevanten Informationen für eine sorgenfreie Anreise aufgeführt. Der Shambles Square in der Innenstadt von Manchester ist der offizielle Treffpunkt für alle TSG-Fans. Um 17 Uhr startet dort auch der Fanmarsch zum Stadion.

Umfrage Saison-Umfrage Wo landet die TSG 1899 Hoffenheim am Ende der Bundesliga-Saison 2018/2019? Platz 1 7.55% Platz 2 bis 4 36.72% Platz 5 bis 7 27.08% Platz 8 bis 11 14.84% Platz 12 bis 15 3.65% Platz 16 bis 18 10.16%

Das Spiel überträgt der Streamingdienst DAZN. Ab 20.45 meldet sich Moderator Christoph Stadtler mit den Vorberichten, die Partie kommentieren Lukas Schönmüller und Jonas Hummels. Die ersten Bilder im Free-TV zeigt Sky Sports News ab 00.00 Uhr.

Wie auch in der Bundesliga liefern wir den Spielbericht zur Partie direkt nach Abpfiff auf rnz.de. Auch die wichtigsten Stimmen zum Spiel finden Sie dort zeitnah vor. Eine ausführliche Analyse steht am Freitag in der Printausgabe - oder im E-Paper. Für uns im Etihad-Stadion ist Joachim Klähn.