Von Nikolas Beck

Wolfsburg. Zu ungewohnter Anstoßzeit am Montagabend (20.30 Uhr) steht für die TSG Hoffenheim die nächste Bundesligapartie beim VfL Wolfsburg auf dem Programm. Die weite Reise nach Niedersachsen an einem Wochentag nehmen 100 "Hoffe"-Anhänger auf sich. "Generell spielen wir Fußball für die Fans", sagte TSG-Trainer Alfred Schreuder am Freitagvormittag. Ein Befürworter der sechsten Anstoßzeit eines Spieltags ist Schreuder offenbar nicht. Dass die Liga die Montagsspiele bereits für die kommende Saison abgeschafft hat, sei Antwort genug, so der Niederländer.

Ohnehin wäre es dem 1899-Coach lieber gewesen, so schnell wie möglich wieder auf dem Rasen zu stehen. Schließlich will er mit seiner Mannschaft ein bisschen Wiedergutmachung betreiben für die bittere 0:3-Heimniederlage am vergangenen Sonntag gegen Freiburg. "Das war eine Enttäuschung, aber die Jungs haben sehr gut darauf reagiert, sehr gut trainiert."

Gegen die in dieser Saison wettbewerbsübergreifend noch ungeschlagenen "Wölfe" soll vor allem mehr Tempo im Spiel nach vorne gezeigt werden. "Daran haben wir auch in dieser Woche gearbeitet, dass es in den Umschaltsituationen viel schneller gehen muss, aber auch im Ballbesitz schneller der Abschluss gesucht werden muss."

In Wolfsburg tritt die TSG weiter ohne Andrej Kramaric (Knieprobleme) an, der aber zumindest wieder auf dem Trainingsplatz steht. Der kroatische Sturmführer mache Fortschritte, fürs Mannschaftstraining sei es aber noch zu früh, so Schreuder. Ebenfalls ausfallen werden weiterhin Neuzugang Diadie Samassékou (Muskelfaserriss) und Steven Zuber (Fußprellung). "Alle anderen sind fit", so Schreuder.

Update: Freitag, 20. September 2019, 11.59 Uhr

Zuzenhausen. (dpa-lsw) Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim muss weiter ohne seinen kroatischen Vize-Weltmeister Andrej Kramaric auskommen. Der Stürmer ist wegen Knieproblemen für das Gastspiel beim VfL Wolfsburg am Montag (20.30 Uhr/DAZN) noch keine Option. "Seinem Knie geht es gut, er spürt kaum noch etwas. Er trainiert aber noch nicht mit der Mannschaft", sagte Trainer Alfred Schreuder am Donnerstag auf der Pressekonferenz.

Neben Kramaric müssen die Kraichgauer am fünften Bundesliga-Spieltag auch auf Steven Zuber und Diadie Samassékou verzichten.

Etwa 100 Fans sollen die TSG zum ersten Montagsspiel der laufenden Spielzeit begleiten. Coach Schreuder erklärte: "Generell glaube ich spielt man Fußball für die Fans. Die Antwort zu den Montagsspielen ist schon gegeben durch die Liga. Das sagt eigentlich genug." Ab der Saison 2021/2022 wird es in der Bundesliga keine Partien am Montag mehr geben.