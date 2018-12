Gemischte Erinnerungen: In einer durchwachsenen Vorsaison in Gladbach machte Vincenzo Grifo in Sinsheim sein bestes Spiel. Heute will er für die TSG gegen den Ex-Klub glänzen. F.: APF

Von Nikolas Beck

Zuzenhausen. In 116 Spielen stand Julian Nagelsmann bereits als Cheftrainer der TSG Hoffenheim an der Seitenlinie. Unterhaltsam waren die allermeisten. Dennoch bleiben manche davon besonders lange in den Köpfen. Am Mittwoch war mal wieder so eins - wenngleich der sechste Auftritt des kleinen Dorfklubs in der großen Champions League vorerst auch der letzte war. Und auch die heutige Partie hat durchaus das Potenzial, eine denkwürdige zu werden: Wenn es zum Duell mit Mönchengladbach kam, war zuletzt immer Spektakel garantiert.

Nagelsmann erwartet auch am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ein "attraktives Fußballspiel" zwischen "zwei Teams, die Spaß an der Offensive haben und offensichtlich nicht immer ganz sattelfest in der Defensive waren".

In den letzten zehn Duellen fielen im Schnitt fast fünf Tore. In den bisherigen drei Heimspielen unter Nagelsmann konnten Nordbadener und Fohlen alleine 18 Mal "einnetzen" (3:3, 5:3 und 1:3). Die Niederlage der Vorsaison brachte den 31-Jährigen derart auf die Palme, dass er einem Fan versehentlich eine Plastikflasche an den Kopf warf. Und vielleicht brachte sie auch Vincenzo Grifo zurück in den Kraichgau.

Der italienische Nationalspieler, der sich in seinem Jahr bei der Elf vom Niederrhein nie so richtig zurechtfand, zeigte seine mit Abstand beste Leistung im Borussen-Trikot ausgerechnet bei der Rückkehr in die Sinsheimer Arena und spielte sich offensichtlich wieder in die Notizbücher der TSG-Verantwortlichen. Im Sommer ging’s zurück nach "Hoffe", wo der Feinfuß einst sein Bundesligadebüt gefeiert hatte. Grifo wird also sicherlich bessere Erinnerungen an die Hoffenheimer Niederlage haben als seine neuen Kollegen.

Ob neue für ihn persönlich hinzukommen, ist allerdings noch offen. Zwar hatte Nagelsmann am Mittwochabend betont, dass es ihm vor allem für Grifo leidtue, dass er gegen das Starensemble von Trainer Pep Guardiola im Mittelfeld den beiden davor lange Verletzten Dennis Geiger und Nadiem Amiri den Vorzug gab. Es sollte eine Belohnung für die beiden Jungstars sein, die schließlich in der Vorsaison maßgeblich daran beteiligt waren, dass die TSG überhaupt nach Manchester reisen durfte. Dies bedeute im Umkehrschluss aber nicht, versicherte Nagelsmann am Fretiagvormittag, dass heute dafür Grifo gegen den Ex-Klub auflaufen dürfe.

Er sei zwar grundsätzlich ein Kandidat für die Startelf. "Wenn ich aber anfange, immer jeden gegen seinen ehemaligen Verein spielen zu lassen, dann stellt sich die Mannschaft häufig von selbst auf", sagte Nagelsmann. Gerade gegen Gladbach, wo die ehemaligen Hoffenheimer Tobias Strobl, Jonas Hoffmann und Fabian Johnson in Lohn und Brot stehen, gibt es zahlreiche Wiedersehen. Neben Grifo haben auch die 1899-Profis Havard Nordtveit, Lukas Rupp und Nico Schulz eine Vergangenheit am Niederrhein. Nagelsmann: Wir sind im Leistungsbereich, also muss man Leistung bringen, um zu spielen."

Belohnung in der Champions League, ja. Geschenke vor Weihnachten? Eher nicht. Von diesen verteilte zuletzt aber vor allem die TSG-Defensive zu viele. Auch Kapitän Kevin Vogt hatte immer wieder mal gepatzt - und von seinem Trainer erst einmal eine Schaffenspause verordnet bekommen. Den Trip in den Nordwesten Englands trat der Abwehrchef gar nicht erst an. Ob der 27-Jährige seine Mannschaft gegen Gladbach wieder aufs Feld führen darf?

Definitiv nicht mit dabei sein werden Geiger und Amiri. Sie sollen "übers Training weiter aufgebaut werden", erklärte Nagelsmann, warum er auf deren Dienste in der Bundesliga noch einmal verzichten wird. Ansonsten hat der Landsberger aber wieder die Qual der Wahl, welches Personal den ersten Erfolg nach zuletzt fünf Pflichtspielen ohne Sieg einfahren soll. "Von dieser Serie wusste ich gar nichts", schmunzelte Nagelsmannn und verwies lieber auf immerhin auch sieben Bundesligaspiele ohne Niederlage.

Das Glas ist also immer halb voll. Daher sieht der optimistische Fußballlehrer auch die Einsatzchancen von Andrej Kramaric und Florian Grillitsch positiv, wenngleich der Stürmer, der zuletzt in sieben Spielen in Folge traf, und der Mittelfeldstratege angeschlagen von der Insel zurückgekehrt seien. Nagelsmann: "Ich denke, dass sie dabei sein können, aber so ein paar Nachwehen hat man immer nach solch einem Spiel."

Manche Duelle bleiben eben nicht nur lange im Gedächtnis, sondern stecken auch noch länger in den Knochen.