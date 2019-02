Zuzenhausen. (awi) Die TSG 1899 Hoffenheim muss am Samstag (15.30 Uhr/live auf Sky) beim souveränen Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund auf Kevin Vogt verzichten, wie Trainer Julian Nagelsmann bei der gestrigen Pressekonferenz in Zuzenhausen verriet. Der Kapitän laboriert an einer Oberschenkelzerrung. Nicht zur Verfügung stehen auch Lukas Rupp, Kasim Adams und Robin Hack.

Dafür ist Stürmer Joelinton nach seiner Zehenverletzung aus dem Düsseldorf-Spiel einsatzbereit. Nagelsmann: „Ich gehe davon aus, dass es wieder funktioniert. Da wurde der Zehnagel ein bisschen angebohrt, heute war er wieder im Fußballschuh“.

Im Hinspiel in Sinsheim trennten sich beide Teams 1:1, wobei die Kraichgauer viele Chancen nicht nutzen konnten und den Sieg leichtfertig aus der Hand gaben. Wenige Minuten vor dem Abpfiff erzielte Christian Pulisic den Ausgleichstreffer für die Borussen (84. Minute).

„Da müssen alle bei uns eine sehr gute Tagesform haben“ stellt sich Nagelsmann auf einen ganz heißen Tanz beim Revierklub ein, der am Dienstag nach Elfmeterschießen gegen den SV Werder Bremen aus dem Pokalwettbewerb ausgeschieden ist. Das kann laut Nagelsmann zwei unterschiedliche Reaktionen bei den Schwarz-Gelben hervorrufen: „ Entweder sie sind sauer und spielen jetzt noch besser oder es kann sein, dass sie etwas verunsichert sind.“ Insgesamt 1700 „Hoffe“-Fans begleiten ihre Mannschaft in den Dortmunder Fußball-Tempel, indem wie immer über 80.000 Zuschauer für ein Höllen-Spektakel sorgen werden.