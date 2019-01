Zuzenhausen. (jog) Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim hat mit dem U 20-Nationalspieler Lucas Ribeiro dos Santos ein hoffnungsvolles brasilianisches Talent verpflichtet. Ribeiro, der am 19. Januar 20 Jahre alt wurde, kommt vom Erstligisten EC Vitória und hat am Montag beim Kraichgauklub einen Vertrag bis Sommer 2023 erhalten. Im Augenblick ist Ribeiro mit der „kleinen Seleção“ bei der U20-Südamerikameisterschaft in Chile unterwegs.

Der 1,90 Meter große Innenverteidiger stößt deshalb erst im Februar zur TSG. Bei Vitória hatte der technisch starke Spieler noch einen Vertrag bis 2021. „Hoffe“ soll rund vier Millionen Euro an Ablösesumme für Ribeiro bezahlen. Nach Stürmerkante Joelinton ist der Abwehrspezialist aus Salvador (Bahia) bereits der 15. Brasilianer in der TSG-Vereinsgeschichte