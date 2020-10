Von Nikolas Beck

Zuzenhausen. An den Spekulationen um einen möglichen Wechsel von Andrej Kramaric zum FC Bayern München wollte sich Sebastian Hoeneß am Donnerstagnachmittag nicht beteiligen. "Das Thema ist bei uns nicht so präsent wie in den Medien", sagte Hoffenheims Trainer während einer Telefonschalte mit Journalisten. Eigentlich sollte die Partie am Samstag bei Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr/Sky) im Fokus stehen.

Und doch war Kramaric, der Stürmer mit dem Super-Lauf, in aller Munde. "Er ist unbestritten enorm wichtig, er macht aktuell in schöner Regelmäßigkeit den Unterschied für uns", betonte Hoeneß, die Bedeutung des kroatischen Vizeweltmeisters für die TSG.

Fünf Tore in den ersten beiden Saisonspielen hat der 29-Jährige erzielt - und soll sich nicht zuletzt durch seine Gala beim 4:1 am Sonntag gegen die Bayern ins Münchner Notizbuch gespielt haben. Hoeneß wird das nicht verwundern. "Andrej ist fleißig, läuferisch stark, hat eine hohe Akzeptanz in der Mannschaft und ist auf dem besten Weg, hier Legendenstatus einzunehmen", schwärmte der Coach von seinem wichtigsten Schützling, der in dieser Trainingswoche gewohnt "fokussiert unterwegs" gewesen sei.

Andrej Kramaric hat zurückhaltend auf ein mögliches Interesse von Champions-League-Sieger FC Bayern München an seiner Verpflichtung reagiert. Man spreche hier über das beste Team der Welt aktuell, sagte der Stürmer in einem Interview des Fernsehsenders Sky. "Aber ich möchte auch sagen, dass ich mich hier sehr wohl fühle", betonte der Kroate, "aber es ist schön zu hören, dass der beste Verein der Welt dich holen möchte. Aber ich spiele auch sehr gerne hier in Hoffenheim - ich bin glücklich."

Er könne zu einem möglichen Bayern-Interesse nichts sagen. Es sei besser, seinen Agenten oder die Vereinsführung von Hoffenheim dazu zu befragen. "Aber wie schon gesagt, es ist schön zu hören, dass der beste Club der Welt dich holen möchte", sagte Kramaric.

Er gab zu, dass es schon immer sein Wunsch gewesen sei, beim besten Verein der Welt zu spielen. "Wir reden jetzt von den besten Clubs der Welt", sagte der Kroate. Davon gebe es nicht so viele, einer davon spiele hier in Deutschland, wenige in Italien, Frankreich, England und Spanien. "Da träumt jedes Kind davon, auch ich, da bin ich ganz ehrlich", sagte Kramaric.

Als Tabellenführer reist die TSG zum Dritten. Bekanntermaßen ohne Ermin Bicakcic (Kreuzbandriss), Havardt Nordtveit (Fußbruch), Konstantinos Stafylidis (Schulterverletzung) und auch für Kapitän Benjamin Hübner käme ein Einsatz noch zu früh. Umso mehr hoffen Sebastian Hoeneß und ganz "Hoffe", dass Andrej Kramaric dabei sein wird.

Update: Donnerstag, 1. Oktober 2020, 15.19 Uhr

Hoffenheim will Wechsel-Spekulationen um Kramaric nicht kommentieren

Sein Berater betont, Kramaric fühle sich wohl bei Hoffenheim.

Zuzenhausen/München. (dpa) Die TSG 1899 Hoffenheim will sich nicht zu einem möglichen Wechsel von Torjäger Andrej Kramaric zum FC Bayern äußern. "Wie gewohnt beteiligen wir uns nicht an Spekulationen", sagte ein Sprecher des nordbadischen Fußball-Bundesligisten am Donnerstag. Die Münchner bemühen sich einem Bericht der "Bild"-Zeitung zufolge um den 29 Jahre alten Kroaten, der am vergangenen Wochenende bei der 1:4-Niederlage der Bayern gegen die Kraichgauer zwei Tore erzielte und mit insgesamt fünf Treffern nach den ersten zwei Spieltagen die Torjägerliste anführt.

Der Triple-Sieger sucht nach Angaben von Trainer Hansi Flick unter anderem noch einen Flügelstürmer. Kramaric ist in der Offensive vielseitig einsetzbar und könnte auch ein Backup für Torschützenkönig Robert Lewandowski sein.

"Ich kenne ihn sehr gut, er ist einer der besten Spieler in der Bundesliga", sagte Flick am Mittwochabend im ZDF nach dem Gewinn des nationalen Supercups durch einen 3:2-Sieg in München gegen Borussia Dortmund. Zu den Spekulationen meinte er: "Da weiß ich aber aktuell nichts zu." Die Transferperiode endet am kommenden Montag.

Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic (43) soll laut "Bild" zu Beginn dieser Woche mit der Agentur Kontakt aufgenommen haben, die Kramaric vertritt. Berater Vincenzo Cavaliere sagte allerdings am Mittwochabend sport1.de: "Ich kann nicht bestätigen, dass mich Hasan Salihamidzic kontaktiert hat. Das wäre nicht professionell."

Der Vertrag von Kramaric, der im Sommer 2016 von Leicester City nach Hoffenheim gewechselt war, ist gültig bis Ende Juni 2022. Kramaric habe das Interesse vieler Clubs auf sich gezogen, sagte sein Berater. "Andrej fühlt sich in Hoffenheim sehr wohl und hat keine Eile, den Club zu verlassen. Wenn aber ein konkretes Angebot eines Top-Vereins kommt, das auch für Hoffenheim interessant ist, dann werden wir darüber sprechen", meinte Cavaliere.