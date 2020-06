Von Nikolas Beck

Heidelberg. Das Buch der Hoffenheimer Saison 2019/2020 hat viele Kapitel. Am Donnerstag, im Rahmen der Pressekonferenz vor dem Bundesligafinale bei Borussia Dortmund (Samstag, 15.30 Uhr/Sky), versuchte sich Alexander Rosen schon einmal an einer "Inhaltsangabe".

Der TSG-Sportdirektor erinnerte an den großen Umbruch und die Verpflichtung eines neuen Trainers: "Dann ist die Mannschaft nach einer holprigen Startphase mit dem Spiel in München in eine Art Flow mit einer fantastischen Siegesserie gekommen." Zu Beginn der Rückrunde habe sie abermals Probleme bekommen und sei nun, nach der Freistellung von Trainer Alfred Schreuder (Rosen: "Die schwierigste Entscheidung in dieser Saison") das drittstärkste Team nach der Corona-Pause. "Wir sind froh, dass wir die nötige Kraft, Frische, Energie und auch die Qualität haben, dass wir im Endspurt gerade richtig punkten." Freilich wolle man das "jetzt noch ein Spiel so durchziehen".

Nun also der Schlussakt in Dortmund. Bei einem Gegner, der schon in mehreren Hoffenheimer Geschichten für ein angenehmes Ende gesorgt hat. "Es ist in der Tat so, dass wir gegen den BVB schon zweimal am letzten Spieltag sehr gut ausgesehen haben", erinnerte sich Rosen an die Jahre 2013 und 2018: Zunächst sicherte sich die TSG bei den Schwarz-Gelben in letzter Minute einen Relegationsplatz, der letztendlich zum Ligaverbleib reichte. Vor zwei Jahren machten die Kraichgauer daheim im direkten Duell mit Dortmund Rang drei und damit die erstmalige Teilnahme des Dorfvereins an der Champions League klar.

"Nichtsdestotrotz ist das eine absolute Topmannschaft", sagt Rosen und muss schmunzeln: "Nur aufgrund der Vergangenheit stehen nicht automatisch die Vorzeichen gut, dass wir aus Dortmund etwas mitnehmen." Optimismus verbreitete der 41-Jährige dennoch vor dem Fernduell um Rang sechs, der die strapaziösen Qualifikationsspiele zur Europa League ersparen würde. Der Siebte muss am 17. September in der zweiten Quali-Runde einsteigen – diesmal nicht mit Hin- und Rückspiel, sondern in einer K.o.-Partie. Die zuletzt gezeigten Leistungen, die bisherige Trainingswoche und die große Gier seiner Mannschaft stimmen den Sportchef zuversichtlich.

Die Rechnung ist nicht allzu kompliziert: Beim "Vize" Dortmund muss die TSG mehr Punkte holen als der punktgleiche VfL Wolfsburg, der Meister München empfängt. Oder ganz einfach: "Platz sechs wäre ein Platz besser als Platz sieben", weiß Rosen.

Im Idealfall geht es also auf Rang sechs in den Epilog: Die Suche nach einem neuen Cheftrainer für die kommende Runde ist schließlich noch nicht abgeschlossen. Inzwischen habe man begonnen, aus den "paar Dutzend Bewerbern" eine Art "Longlist" zu erstellen, berichtete Rosen. Aktuell liege der Fokus aber voll auf dem finalen Kraftakt im Revier.

"Es ist nahezu unglaublich", so Rosen, "dass man eigentlich in einer Woche wieder mit der Vorbereitung beginnen würde – und jetzt spielen wir gerade einmal den letzten Spieltag." In Anbetracht der turbulenten Spielzeit müsse seine Elf körperlich und mental extrem stabil sein. Und sie ist mehr als urlaubsreif: "Die Jungs brauchen jetzt einfach mal eine Zeit lang frei – mindestens vier Wochen."

Hoffenheims Saison 2019/2020 – ein Roman mit Überlänge. Und auch mit Happy End?