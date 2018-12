von Patrick Mitschke

Nach dem ersehnten ersten Saisonsieg liest sich der Start in die neue Spielzeit für die TSG Hoffenheim recht ordentlich. Zwar stehen nach fünf Spielen doch nur sieben Punkte zu Buche, allerdings sind die Kraichgauer gemeinsam mit den Münchner Bayern, Köln und Aufsteiger Leipzig noch ungeschlagen. Wie wichtig ein solider Start für die gesamte Spielzeit ist, hat die TSG in der vergangenen Saison am eigenen Leib erfahren müssen, als man zum gleichen Zeitpunkt mit nur einem einzigen Zähler auf Platz 15 stand.

Am kommenden Spieltag trifft das Team von Trainer Nagelsmann nun auf den FC Ingolstadt, der in seinem zweiten Bundesligajahr bislang deutlich mehr zu kämpfen hat, als noch in der Debütsaison. Lediglich ein Punkt steht für die Schanzer auf der Habenseite, die damit derzeit den Relegationsplatz belegen. Die TSG will sich von der Zahl in der Tabelle allerdings nicht blenden lassen, wie Kerem Demirbay gegenüber der vereinseigenen Website sagte: "Ingolstadt ist ein guter Gegner, der vor allem zuhause stark ist - darauf stelle ich mich ein. Von ihrem nicht ganz so erfolgreichen Saisonstart lasse ich mich nicht blenden. Wir sind gut drauf und fahren mit breiter Brust nach dorthin."

Jener Demirbay konnte in der letzten Woche mächtig Eigenwerbung betreiben. Nicht nur die Nutzer von 1899aktuell sahen den Neuzugang als einen der spielbestimmenden Akteure des Heimsieges an. "Er ist extrem viel gelaufen, mit vielen Tempodribblings, er hat sehr viele Offensivaktionen eingeleitet," lobte auch Trainer Nagelsmann den 23-Jährigen. "Kerem ist topfit, er hat kein Problem auch 95 Minuten zu marschieren." Dies könnte er am kommenden Wochenende auch gegen Ingolstadt zeigen - die Chance auf einen Startelfeinsatz ist nach seinen guten Leistungen groß. Die zweite Personalie, die nach dem Schalke-Spiel immer wieder auf den Tisch kam, war Mark Uth. Der Stürmer, bislang bester TSG-Torschütze in dieser Saison, wird mit einem Muskelbündelriss lange ausfallen.

Mit einem weiteren Dreier in der Audi-Stadt würde die TSG den Saisonstart weiter verbessern. Das weiß auch Demirbay: "Wenn wir drei Punkte holen, sieht das in der Tabelle gut aus. Sechs Spiele, Zehn Punkte - das hätte schon was." Allerdings legte der Mittelfeldspieler gleich auch noch die nötige Weitsicht an den Tag: "Was habe ich von einem guten Start, wenn wir an den 28 Spieltagen danach keinen Punkt mehr holen. Dann können wir uns dafür nichts kaufen. Die Saison endet nicht nach dem Spiel in Ingolstadt, sie endet im Mai des nächsten Jahres. Dann zählt es." Erst einmal zählt es für die TSG am Samstag um 15.30 Uhr in Ingolstadt.