Was ist Parkour für Euch?

Felix: Es kann eine Fluchtmethode sein. Eine sehr bekannte Gruppe in der Szene, die "Yamakasi", haben früher geübt, wie sie schnell abhauen können. Es gibt auch viele Überschneidungen mit anderen Sportarten, aber wer Parkour macht, springt meistens über Hindernisse, landet irgendwo, rollt sich ab und klettert irgendwo hoch zum Beispiel.

Wie trainiert ihr diesen Sport?

Maren: Im Prinzip ein bisschen wie ein Kind. Da sind wir auch auf allen Vieren gelaufen und irgendwo hochgeklettert, nur dass wir versuchen, bewusst zu agieren.

Felix: Kraft bringt uns nur was, wenn wir sie auch unter Kontrolle bringen. Für uns ist bei einem Sprung nicht die Distanz, die wir überwinden entscheidend, sondern wie wir landen und wie gut wir diese Bewegung unter Kontrolle haben. Mit Parkour kannst du für dich individuell an Herausforderungen arbeiten, an denen du wachsen kannst, und das Ganze in einer Community, die dich unterstützt.

Ausfallschritte: Maren (l.) und Jan zeigen ZeitJung-Redakteurin Jana Schnetz die Basics. Foto: Jana Schnetz

Hilft die Wiederholung dabei, die Kontrolle über die Sprünge zu gewinnen?

Maren: Wir haben die Regel "einmal ist keinmal, zweimal ist einmal und dreimal ist Können". Man kann auch sagen: "Das erste Mal ist Glück, das zweite Mal ist Zufall, das dritte Mal ist Können". Wiederholungen sind wichtig. Ich selber schraube mir die Zahl sogar meistens auf zehn hoch, auch weil ich es mir selber beweisen will.

Besteht die Gefahr, sich als Anfänger zu überschätzen?

Maren: Total. Gerade im Anfängertraining muss man dafür sorgen, dass die Leute sich nicht langweilen, aber trotzdem genug Wiederholungen sammeln, so dass sie den nächsten Sprung wagen können. Du lernst, auf deinen Körper zu hören, der dir sagt, ob du einen Sprung schaffst oder nicht. Das versuchen wir den Anfängern beizubringen.

Wann und wie trainiert ihr?

Maren: Das ist super individuell. Unsere Trainings organisieren sich hauptsächlich über eine Whatsapp-Gruppe. In die kann jeder schreiben, wo er trainiert und man kann dazukommen, das gilt auch für Anfänger. Wir haben mittlerweile eine stuttgartweite Gruppe, die aus 200 Leuten besteht. Parkour lebt davon, dass Leute, die einen Tag dabei sind, mit Leuten trainieren können, die das schon 15 Jahre machen. Man lernt von ihnen und bekommt neuen Input. Außerdem bieten wir für alle Interessierten kostenlose Einführungsworkshops jeden ersten Samstag im Monat an.

Geht es im Parkour auch um den Kick?

Maren: Es geht darum, die eigenen Grenzen zu erkennen und zu erweitern. Wenn du die Komfortzone zu deiner sicheren Zone machst, verkleinert sich die Angstzone. Parkour ist ein individueller Sport, weil du nur mit dir selber konkurrierst. Selbst Traceure wie Jason Paul von Red-Bull Art of Motion sind seit Jahren in der Parkour-Community aktiv. Er ist ein Profi. Wirklich schwere Verletzungen passieren nicht, weil du eigentlich mehr mit dir selber kämpfst und schaust, was möglich ist. Das ist auch der Grund, warum der Wettkampf nicht so unser Ding ist. Da passieren Unfälle und Verletzungen eher, denn der Motivator ist, dass du gewinnen willst. Für uns liegt der Reiz darin, sich selber besser wahrzunehmen.