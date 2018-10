Heidelberg. (kau) Was haben Eminem, The Weeknd und Bastille gemeinsam?- Alle drei setzen wieder auf Vinyl. Die Schallplatte feiert seit einigen Jahren ihr Comeback. So zumindest auf dem Papier. Wir haben uns gefragt, ob das auch bei den jungen Leuten ankommt und was ihr so führ Musik hört.

Camilla Vogt. Foto: Kausche

< Camilla Vogt (22), Hockenheim:

"CDs kaufe ich mir leider gar nicht mehr. Ich streame nur noch über Spotify oder Soundcloud und höre da auch alles durcheinander. Techno oder auch mal 90er und 2000er."

Jaquelin Kircheis. Foto: Kausche

Jaquelin Kircheis (22), Plankstadt: >

"Ich höre eigentlich alles Querbeet. Michael Jackson ist mein Lieblingsinterpret, aber dieses Jahr habe ich besonders Helene Fischers neues Album gehört. Ich liebe sie."

Tim Gottsleben. Foto: Kausche

< Tim Gottsleben (20), Bamberg:

"Gerade als Student sind Streamingdienste relativ günstig. Da habe ich dann 1000 Songs, ohne dass ich jedes Mal eine CD kaufen muss. Und ich höre eigentlich hauptsächlich Metal, zum Beispiel Architects, Crown The Empire. Und die einzige Band, die ich außerhalb von Metal höre, ist Deaf Havana."

Anindita Jacinda. Foto: Kausche

Anindita Jacinda (20), Düsseldorf: >

"Ich bin ein musikalischer Menschen und singe meistens Jazz. Wenn ich Musik höre, dann eher Soul. Das sind auch meine Lieblingsmusikrichtungen. Also Jazz, Soul und R'n'B. Aber eigentlich bin ich ein offener Mensch. Ich habe Jazz studiert. Und wenn man das studiert, dann hört man fast alles.

Ich bin eher so ein Klassiker Mensch und höre gerne Soul. Also, Aretha Franklin, Nina Simone, Etta James und Otis Redding. Die ganzen Klassiker aus den 50ern. Ich habe auch einen Plattenspieler zuhause. Das ist zwar sauteuer, aber das ist ein ganz anderer Vibe. Unterwegs ist natürlich Musik auf dem Handy praktischer."

Evan Derby. Foto: Kausche

< Evan Derby (19), Heidelberg:

"Usually I listen to all kinds of music. But recently i've been listening to like Death punk, like electronic music. I also like some classcal music. Mozart and Bach and stuff like stat. And then I also like Classic Rock like AC/DC, The Beatles. I'm using Spotify, where I find all songs that I want and its easy to use. I have it on my phone and my computer and have all the features I want."

"Normalerweise höre ich alle Arten von Musik. Im Moment höre ich aber Death Punk, also Elektro-Musik. Aber ich mag auch klassische Musik, Mozart und Bach. Oder klassischen Rock wie zum Beispiel AC/DC oder The Beatles. Ich nutze Spotify, wo ich alle Songs finde, die ich hören möchte und es ist einfach zu benutzen. Ich habe es auf meinem Smartphone und meinem Computer mit allen Featuren." (eigene Übersetzung)

Ayline Geibel. Foto: Kausche

Ayline Geibel (17), Neckarsteinach: >

"Ich höre alles außer Schlager. Also Rock auch gerne und alles was in den Charts ist. Und dann nur über Streamingdienste (iTunes), weil ich das Handy immer dabeihabe. Anders als zum Beispiel einen Walkman. So kann ich meine Musik immer unterwegs hören."

Efe Kanat. Foto: Kausche

< Efe Kanat (24), Heidelberg:

"Rap-Musik. Das ist eigentlich das Einzige, das ich höre. Und manchmal türkische Arabesk. Nicht so viel deutsche Musik. Meinen CD-Player benutze ich gar nicht mehr. Ich habe die ganze Musik auf meinem Handy."