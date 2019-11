Von Alisa Götzinger

Timo Bracht ist einer der erfolgreichsten Triathleten und einer der führenden Fitnessexperten in seiner Branche.

Du hast neun Ironman-Wettkämpfe gewonnen, bist 14 Mal in Hawaii gestartet und dreimal Europameister geworden. Was macht für dich die Faszination Triathlon aus?

Auf Triathlon als Wettkampf hat mich mein damaliger Athletiktrainer Gregor Haslberger aus Eberbach gebracht. Das Ziel war, in zehn Jahren an der Weltspitze zu sein. Das trieb mich an - durch Höhen und Tiefen. Die Faszination war für mich als Profi ein Leben fernab von bürgerlichen Konventionen, frei zu sein, sich jeden Tag großen Herausforderung zu stellen, viel zu reisen und erfolgreich zu sein.

Heute bist du auch Coach. Was braucht ein Triathlet, um erfolgreich zu sein?

Ich berate normale Triathleten, Läufer und Laufanfänger. Die Basis des Erfolgs ist, die Motivation zu haben, ein Ziel zu verfolgen - sei es, täglich 3000 Schritte zu gehen, oder sich für den Ironman zu qualifizieren. Es muss einem klar sein, wo man steht und wohin man will. Ich helfe bei der Analyse und auf dem Weg zum Ziel. Leider können die wenigsten den Sport intrinsisch genießen. Dieses Bedürfnis muss sich entwickeln, man braucht Zeit und Geduld. Dann macht Sport Spaß.

Die Vorbereitungen auf einen Ironman sind anstrengend. Beschreibe doch mal, wie man trainiert.

Das Training ist auf Langfristigkeit ausgerichtet. Je mehr man trainiert, desto besser muss die Regeneration sein. In der Weltspitze werden pro Woche 15 Kilometer geschwommen, 400 Kilometer Rad gefahren und 80 Kilometer gelaufen. Dazu kommen zehn bis 15 Wettkämpfe und bis zu 80 Reisetage, immer in verschiedenen Zeit- und Klimazonen. Um das zu schaffen, muss das soziale Umfeld sowie das Coaching stimmen und die Ernährung muss gesund sein.

Der Ironman auf Hawaii ist eine der größten Herausforderungen. Wie hält man diese Strecke gerade mental durch?

Indem man während des Rennens nicht so viel nachdenkt. Das berühmte Selbstgespräch ist entscheidend. Dem Geist Ruhe zu gönnen, selbst unter höchster körperlicher Beanspruchung, ist die Kunst. Es gibt Momente, in denen du mental kippst und dir die Frage nach dem Warum stellst, dem darfst du aber nicht nachgeben, sondern musst positiv bleiben und kämpfen, dann erreichst du das Ziel.