Von Anjoulih Pawelka

Sie sind jung, kreativ und wollen ihre Marke in der Welt etablieren. Tim Rößing und Vincent Heger sind erst 17 Jahre alt, haben aber schon ein kleines Modeunternehmen. "Scared Unique" produziert vor allem T-Shirts, aber auch Hosen und Accessoires sind in der Kollektion vertreten.

Angefangen hat alles im ersten Lockdown. Rößing erzählt, wie ihm damals die Idee kam, einen neuen Instagram-Account zu erstellen. "Ich wollte Fotos posten, die mir gefallen." So waren dort zu Beginn Skateboarder auf einer völlig verlassenen Straße zu sehen, ein junger Mann, der drei Zigaretten neben einem "Nicht rauchen" Schild im Mund hat; der Blick zwischen verschmitzt, cool und herausfordernd.

Aber auch Stars wie die Kardashians grinsen einem dort von einer Party entgegen. Irgendwann verändert sich das Bild der Seite. Es erscheinen plötzlich Smileys mit großen Augen und spitzen Zähnen – das Logo der Marke. Und statt Fotos sind ab November 2020 vor allem "Reels" zu sehen. Das sind kurze 30-sekündige Videoclips, die schnell geschnitten sind. Da sieht man dann zum Beispiel eine Person von hinten auf dem Gehweg laufen. Schnitt.

Es folgen Rollschuhfahrer, die sich auf einer Bühne drehen, bevor Rößing mit einer großen Alkoholflasche beim Feiern erscheint. Irgendwann ploppen die Designs der beiden auf. Und auch der Herstellungsprozess wird gezeigt, bevor mehrere Jugendliche mit den fertigen Shirts posieren.

Heger produziert diese Videos. Außerdem kümmert er sich um die Buchhaltung und die Werbung. Rößing konzentriert sich vor allem auf das Kreative. "Da ergänzen wir uns ganz gut", sagt Heger und fügt hinzu: "Timmi war schon immer kreativ." Daher hat Rößing auch ein Praktikum bei der Mannheimer Modedesignerin Dorothee Schumacher absolviert. Der Kontakt kam über Hegers Mutter zustande, die dort als Designerin arbeitet. Um möglichst viel machen zu können, hat sich Rößing Nähen beigebracht. Das hilft ihm nun auch bei seiner eigenen Marke. Hier kann er beispielsweise eigene Schnittmuster produzieren. Seine Ideen designt er auf dem iPad. Sie entstehen mehr oder weniger durch Zufall. Rößing lässt sich treiben, zeichnet Striche, löscht sie wieder und verändert sie bis zum Gefallen. Seine Inspiration holt er sich von überall. Mal ist es ein Graffito, das ihn zu einem neuen Entwurf ermutigt, manchmal sind es Palmen im Urlaub. "Man lässt die Umwelt auf sich wirken", sagt Heger. Wenn Rößing Ideen hat, versucht er, sie gleich umzusetzen. Dann kann es auch schon mal sein, dass er nachts einen neuen Entwurf näht. "Dann schicke ich es dem Vincent und der schaut noch mal drüber."

Dass ihre Shirts so gut ankommen, daran haben die beiden jungen Männer zu Beginn keinen Gedanken verloren. Sie wollten eigentlich nur für sich selbst designen. "Dann dachten wir, wir machen was für Freunde", sagt Heger. Denn die Shirts sind auch für Jugendliche designt. Daher kosten sie nicht so viel, um den klammen Geldbeutel der jungen Frauen und Männer zu schonen. 17 Euro müssen Kunden für den Traum aus Stoff bezahlen. Mittlerweile haben Rößing und Heger auch schon außerhalb ihres Wohnorts Mannheim Shirts verkauft. Sie haben nach München und Köln geliefert. Aber auch nach Wien und in die Schweiz. Ein wenig stolz berichtet Rößing, dass ihre Designs sogar in Amerika Einzug gefunden haben. Da haben sie mal Sticker hingeschickt. Um die 100 T-Shirts haben sie mittlerweile verkauft. "Das sind natürlich keine Großmengen", sagt Heger, der sich aber über die gute Resonanz freut.

Wo das hinführen soll, das wissen die beiden noch nicht. Sie wollen sich treiben lassen. "Das Ganze soll mit uns wachsen", sagt Rößing. Sie können sich einiges vorstellen. Auch ein kleines Café oder Veranstaltungen, die sie ausrichten, gehören dazu. "Mal schauen, was kommt", meint Rößing und fügt hinzu, dass das eine Reise sein soll. Jetzt sind sie aber erst mal dabei, eine neue Kollektion zu entwerfen. Außer T-Shirts soll es diesmal auch Hosen und beispielsweise Kissenhüllen geben. "Wir machen auf jeden Fall mehr jetzt", sagt Heger. Der Übergedanke der Kollektion ist die Angst, einzigartig zu sein. Viele Menschen würden sich von Trends mitreißen lassen, nur um nicht aufzufallen. Das wollen die beiden mit ihren Einzelstücken aufbrechen. Es wird Shirts in mehreren Farben geben. Die stellen die beiden bei Rößing zu Hause in seinem Arbeitszimmer her. Der Siebdruck sei im Vergleich zu anderen Herstellungsverfahren schon relativ umständlich, erklären Rößing und Heger. Da muss zuerst der Metallrahmen mit einer Folie bespannt und mit Fotoemulsion bestrichen werden. Die Halogenlampe belichtet das Ganze, bevor der fertige Rahmen in die Siebdruckmaschine gelegt wird. Rößing und Heger verwenden wasserbasierte Farbe, da diese umweltfreundlicher ist. Überhaupt versuchen sie, bei ihrer Kollektion auch auf Nachhaltigkeit zu achten. Die Farbe wird dann über die T-Shirts gerakelt, einer dieser Fachbegriffe, die Rößing und Heger wie selbstverständlich benutzen. Wenn die Shirts angetrocknet sind, werden sie mit Hitze versiegelt. "Dann wäre es fertig", sagt Rößing. Doch der Abiturient verschönert sie Stücke noch mit Stoffstücken. So zieren die Shirts dann auch noch Schriftzüge wie "Hood love", also die Liebe zum eigenen Viertel.

Um ihr Unternehmen zu starten, haben sie auch einiges investiert. "Unser Taschengeld war mehr oder weniger weg", sagt Rößing. Mittlerweile wirft das Unternehmen zwar noch keinen Gewinn ab, aber die beiden legen auch nicht mehr drauf.

Da bleibt auch ein wenig Zeit zum Träumen. Vor Kurzem seien sie in einem "fetten Büro" gewesen. Das hat ihnen schon gut gefallen. Vielleicht mieten sie sich ein Atelier. So 1960er-Jahre mäßig mit viel Glas. Dann hätten sie einen Rückzugsort. Doch das nächste Projekt heißt erst einmal Online-Shop. Den wollen sie professionell aufziehen, nach ihren eigenen Ideen. "Da sind wir schon am Werkeln", sagt Rößing und Heger fügt hinzu: "Wenn man’s macht, dann macht man’s richtig."

In ihrer Generation gebe es nicht so viele kreative Leute, finden die beiden. "Wenige haben den Drang, sich so auszuleben", meint Heger, der sich auch wünschen würde, dass man BWL in der Schule lernt. Doch die beiden haben in diesem Bereich Unterstützung, können sie doch immer, wenn nötig Rößings Mutter fragen, die Betriebswirtin ist.

Für andere Jugendliche, die mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen, haben sie den Tipp: "Einfach mal probieren. Es kann ja nichts passieren." Erfahrung würde man ja trotzdem sammeln. Und auch über das Geld sollte man sich Gedanken machen. Man sollte da nicht planlos rangehen. "Und Hilfe suchen", findet Rößing.