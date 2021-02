Von Katharina Kausche

Heidelberg. Pfiffe, anzügliche Kommentare oder Beleidigungen – diese Formen von verbaler sexueller Belästigung erleben vor allem Frauen immer wieder. Ob auf der Straße, im Supermarkt oder in der Straßenbahn: Tatort ist der öffentliche Raum. Catcalling, auf Deutsch "Katzengeschrei", ist der englische Begriff für verbale sexuelle Belästigung. Oft sind es Kuss- oder Zischgeräusche – wie um eine Katze anzulocken –, mit denen Betroffene auf der Straße belästigt werden. Sprüche wie "Hey Puppe", "Du siehst aber geil aus" und "Komm doch mal her" oder hupende Autofahrer fallen ebenfalls unter den Begriff.

Strafbar ist Catcalling in Deutschland bisher nicht (siehe Interview), in Frankreich dagegen ist die verbale sexuelle Belästigung seit 2018 unter Strafe gestellt. Ein entsprechendes Bußgeld kann bis zu 750 Euro betragen – wenn die Betroffenen minderjährig sind sogar bis zu 1500 Euro.

In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Aktionen über soziale Medien, um weltweit auf verbale sexuelle Belästigung im öffentlichen Raum aufmerksam zu machen. 2014 ging ein Video aus New York viral. Darauf zu sehen: eine junge Frau, die zehn Stunden durch die Straßen von New York läuft und über hundert Mal von Männern mit anzüglichen Kommentaren angesprochen, teilweise auch von ihnen verfolgt wird. In Holland machte 2017 eine junge Frau Selfies mit Männern, die sie auf der Straße belästigten. Auf einem Instagram-Account dokumentierte sie ihre Erfahrungen.

Ebenfalls in New York startete vor einigen Jahren die Seite "catcallsofny". Die Initiative kreidet sexuelle Belästigung im öffentlichen Raum an. Ankreiden ist dabei wortwörtlich gemeint. Mit Kreide halten die Aktivisten und Aktivistinnen anonym geteilte Erfahrungen mit Catcalls an Ort und Stelle des Geschehens fest. "Catcallsof"-Seiten gibt es auf der ganzen Welt, mittlerweile auch in Deutschland.

Auch hierzulande sind verbale sexuelle Übergriffe ein Problem. Das französische Meinungs- und Marktforschungsinstitut befragte 2018 in einer Studie mehr als 6000 Frauen aus sechs europäischen Ländern – darunter auch aus Deutschland. Insgesamt 56 Prozent der befragten Frauen aus Deutschland gaben an, schon einmal auf der Straße ohne Zustimmung aufdringlich angesprochen worden zu sein. In einer Pilotstudie des Bundesfamilienministeriums von 2018 gaben sogar 44 Prozent aller befragten Frauen und 32 Prozent aller befragten Männer an, Situationen zu erleben, "in denen sie persönlich Adressatin beziehungsweise Adressat sexistischer Zeichen und Übergriffe sind". Weiter heißt es in der Studie: "Die Alltäglichkeit solcher Erfahrungen erzeugt Gewöhnung, nimmt die Überraschung und lässt abstumpfen."

Auch aus diesem Grund haben die Aktivistinnen von "catcallsofhd" ihre Instagram-Seite gestartet. Seit September kreiden sie Catcalls in Heidelberg an. Sechs Admins hat die Seite – Schülerinnen und Studentinnen zwischen 16 und 28 Jahren. Sie alle eint die Erfahrung mit Catcalling und der Wunsch, etwas dagegen zu tun. Initiiert hat die Seite Annika*. "Ich bin an einem Sommertag durch die Altstadt gelaufen, wurde wieder gecatcalled, saß später zu Hause und war einfach wütend", sagt die Abiturientin. "Und weil ich es hasse, wenn Leute sich aufregen, aber nichts unternehmen, wollte ich etwas tun."

Gemeinsam mit einer Freundin startete sie die Seite für Heidelberg. Seitdem ist das Team stetig gewachsen und auch Nachrichten erhalten die Admins regelmäßig. Von verbaler sexueller Belästigung Betroffene können ihre Erfahrungen per Direktnachricht teilen. Die Admins der Seite bleiben anonym. "Uns wird ein großes Vertrauen entgegengebracht. Es ist oft nicht einfach, über solche Erfahrungen zu sprechen", sagt Annika. "Die Hemmschwelle ist niedriger, wenn wir anonym bleiben." Bisher würden sich vor allem Frauen melden. "An uns kann sich jeder wenden, der Catcalling oder andere Formen von Belästigungen erfahren hat." Denn jeder Mensch könne davon betroffen sein.

Ziel der Admins ist es, Catcalling zu "entnormalisieren" – denn ungewollte sexuelle Kommentare auf der Straße seien keine Komplimente. "In Gesprächen mit Freundinnen wird immer wieder klar, dass fast jede*r schonmal Catcalling erlebt hat", sagt Sophie*, die auch Teil des Teams ist. "Oft müssen sie aber länger drüber nachdenken, bevor ihnen solche Situationen einfallen, weil sie schon so zum Alltag geworden sind."

Auch mögliche Zeugen und Zeuginnen sollen sensibilisiert werden. "Damit Menschen, die solche Situationen mitbekommen, auch etwas sagen", sagt Sophie. "Natürlich nur, wenn sie sich damit nicht in Gefahr begeben." Das Ankreiden vor Ort sei daher besonders wichtig. So gut soziale Medien als Ort des Austausches seien, so sehr bewege man sich in einer Blase. "Durch das Ankreiden erreichen wir auch Leute, die vielleicht gar nicht oder auf anderen Seiten im Internet unterwegs sind", sagt Annika. Besonders freuen sich die Aktivistinnen, wenn sie vor Ort angesprochen werden. "Oft fragen uns gerade ältere Menschen, was wir aufschreiben und sind schockiert, dass so etwas heute noch auf der Straße passiert", so Sophie.

Die Admins von "catcallsofhd" sind Gesprächspartnerinnen, die zuhören und Anteil nehmen. Die Seite soll ein "sicherer Hafen" sein. "Es gibt aber auch Dinge, die nicht in unserer Kompetenz liegen und die wir einfach nicht leisten können", betont Annika.

Was verbale sexuelle Belästigung für Auswirkungen haben kann, hat die US-amerikanische Rechtswissenschaftlerin Cynthia Grant Bowman bereits in einer Studie von 1993 dargelegt. Angst, psychologische Traumata und die Einschränkung der persönlichen Freiheit, vor allem der Bewegungsfreiheit, gehören zu den Folgen.

Psychologischen Beistand erhalten Betroffene von verbaler und nonverbaler sexueller Gewalt auch beim Frauennotruf in Heidelberg. "Oftmals werden Erfahrungen mit verbaler sexueller Belästigung erst thematisiert, wenn Betroffene wegen anderer Erfahrungen mit sexueller Gewalt mit uns im Gespräch sind", sagt Anielle Gutermann vom Frauennotruf in Heidelberg. "Viele haben sich fast schon an Catcalling gewöhnt." Die Zeiten würden sich jedoch ändern. Was Jahrzehnte lang hingenommen wurde, sagt Gutermann, werde heute problematisiert. Aufmerksamkeit schaffen, das sei ein wichtiger Prozess. Aber: "Gegen Catcalling müssen nicht nur wir etwas tun, sondern die ganze Gesellschaft."

*Namen von der Redaktion geändert

Info: Von verbaler oder nonverbaler sexueller Gewalt Betroffene können sich per E-Mail (info@frauennotruf-heidelberg.de), per Telefon (06221 / 183643) sowie über das Kontaktformular auf der Webseite an den Frauennotruf in Heidelberg wenden.