Wer wissen will, was es mit dem Brexit auf sich hat oder wie das politische System in Deutschland funktioniert, der ist bei Politickt genau an der richtigen Adresse! Auf diesem YouTube Channel klären Ronja (23), Elli (24), Felix (29) und Nico (29) wichtige Fragen rund um das Thema Politik und wollen ihren Zuschauern dabei zeigen, wie spannend und breitgefächert dieses Feld doch sein kann, wenn man sich mal ein bisschen besser auskennt. Sie alle haben Ressortjournalismus in Ansbach, drei von ihnen mit Politikschwerpunkt, studiert und geben ihre Kenntnisse nun online weiter.

Wie seid ihr auf die Idee gekommen, einen YouTube Kanal zu eröffnen?

Politickt hat ursprünglich als praktisches Studienprojekt neben Ronjas Bachelorarbeit angefangen. Hierbei konnte eine Professorin ihr mit Rat und Tat zur Seite stehen und auch die technische Ausstattung der Hochschule und die Unterstützung der drei anderen standen ihr zur Verfügung. Danach haben wir uns aber trotzdem fürs Weitermachen entschieden, denn obwohl wir durch die Videos noch kein Geld verdienen, ist YouTube ein guter Ausgleich zum Alltag. Es macht uns Spaß Videos zu drehen und außerdem lernen wir dabei selbst immer eine Menge!

Warum sollte es gerade Politik sein?

Mit dem Politikschwerpunkt beim Studium hatten wir natürlich bereits wertvolle Vorkenntnisse gesammelt und einen besseren Einblick in das doch so weite Feld der Politik erhalten. Uns ist klar, dass viele junge Menschen politisch nicht sehr interessiert sind, sie finden es langweilig oder zu kompliziert und beschäftigen sich deshalb nicht weiter damit. Außerdem ist uns aufgefallen, dass es zu diesem Thema nicht viele ansprechende Videos im Netz gibt. Wir haben sozusagen eine Marktlücke entdeckt und sehen es nun als eine Art Bildungsauftrag an, Schülern und jungen Menschen im Alter zwischen 18 und 35 Jahren die Politik zu erklären. Hierbei liegt es uns am Herzen, komplizierte Themen einfach herunterzubrechen und vor allem auch die Sprache zu vereinfachen – Kompliziertes soll kein Abschreckungsgrund sein. Deshalb soll ein Video bei uns auch maximal fünf Minuten dauern, damit die Zuschauer nicht irgendwann einfach abschalten.

Ist es auch ohne ein Studium wie eurem möglich, solche Videos zu drehen?

Natürlich kann man auch ohne jegliches Vorwissen einen solchen Kanal eröffnen. Trotzdem hat uns unser Studium sowohl fachlich, als auch im technischen Bereich mit viel nützlichem Wissen versorgt: Wir haben den Vorteil, dass wir uns nicht erst in die Materie einlesen müssen und außerdem haben wir gelernt, wie man mit Kamera, Schneideprogramm und Co. umgeht. Sogar das Drehbuchschreiben hat man uns beigebracht!

Mal kurz zusammengefasst: Was macht für euch ein gutes Video aus?

Uns ist es vor allem wichtig, dass ein Konzept dahintersteckt: Das Video muss einen deutlich erkennbaren Anfang und Schluss haben, sollte ein Thema rund abhandeln und auch die Technik muss stimmen. Letztendlich zählt der Gesamteindruck: Alles muss gut zusammenspielen und den Zuschauern soll das Video Wissen vermitteln, gleichzeitig aber auch Spaß machen. Außerdem ist eine klare Linie von Vorteil. Wir greifen zum Beispiel stets auf das gleiche Konzept, das heißt ein Moderator vor einer weißen Wand mit Animationen, zurück. Ortswechsel können unruhig wirken. Aber natürlich sind wir hier auch nicht perfekt. Mit dem Ton gibt es zum Beispiel manchmal noch Probleme, denn die entsprechenden Geräte sind sehr kostspielig.

Wie hoch ist denn der Aufwand für ein Video?

Wenn man so hohe Ansprüche hat wie wir, ist es klar, dass der Zeitaufwand für ein Video im Normalfall bis zu 15 Stunden betragen kann. Das Drehbuch muss geschrieben, dann das Video gedreht und geschnitten werden. Hier braucht es gutes Zeit- und Teammanagement, denn glücklicherweise sind wir ja zu viert und können uns die verschiedenen Aufgaben gut aufteilen, auch wenn wir nicht gerade am gleichen Ort sind. Trotzdem ist es ratsam, beim Dreh mindestens zu zweit zu sein, damit auch die technischen Anpassungen schneller vonstattengehen.

Und welche Tipps könntet ihr Denjenigen geben, die selbst einen solchen Kanal eröffnen wollen?

Wie bereits erwähnt sollte man sich zunächst ein Konzept überlegen, sich vorbereiten und nicht einfach drauflos quatschen. Am Anfang ist es hilfreich, sich ein klares Ziel, aber auch Grenzen zu setzen. Uns hat es am Anfang geholfen, die ersten sechs Videos vorzudrehen, um diese regelmäßig hochladen zu können. Zudem haben wir uns erstmal nur auf das politische System in Deutschland beschränkt. Dass wir zu viert waren, hat uns auch sehr geholfen und das Wichtigste: Leidenschaft! Das spürt der Zuschauer nämlich in den Videos.

Wie sieht es mit Zuschauerfeedback aus?

Die Kommentare der Zuschauer betreffen meist nicht uns persönlich, sondern eher das Thema, da in der Politik die verschiedensten Meinungen aufeinandertreffen. Vor allem unter unserem Video zu den Landtagswahlen in Bayern waren viele Kommentare bezüglich gewisser Parteien, die gewählt oder nicht gewählt werden sollten zu lesen. Einmal wurde uns auch vorgeworfen, dass wir politisch nicht neutral seien. Das hat uns schon ein bisschen beschäftigt, aber wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir diesen Vorwurf nicht bestätigen können.

Und wie soll es mit eurem Kanal in Zukunft weitergehen?

Da wir nun auch auf anderen sozialen Netzwerken wie Instagram und Facebook vertreten sind, wo wir über unsere Videos hinaus Informationen posten und neue Videos ankündigen, erhoffen wir uns hierdurch eine größere Reichweite. Hauptsächlich wünschen wir uns aber, dass die Kommentare von unseren Zuschauern als eine Art Diskussionsforum genutzt werden und sich dort über die behandelten Themen ausgetauscht wird.