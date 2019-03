Von Celine Eßlinger

Montag, es ist 8.10 Uhr am Ganztagsgymnasium Osterburken (GTO): Die gefürchtete Physik-Klausur steht an. Nervöse Jg1-Schüler trudeln ins Klassenzimmer ein. "Und, wie gut kannst du es?", begrüßt man sich und hört Antworten wie "Hmm, so etwa fünf Simple-Club-Videos." - "Lernvideos" scheint die neue Maßeinheit für das Beherrschen des Stoffes zu sein und im Schulbus ist es heutzutage wohl eher YouTube, das anstelle von Schulbüchern für den letzten Schliff vor der Klausur sorgt.

Denn, und hier sind sich die Schüler einig, The Simple Club, Explainity, MrWissen2go und Co. sind auf jeden Fall eine wichtige Bereicherung. Immer öfter tritt das World Wide Web an die Stelle von Bibliotheken und dicken Wälzern. Auf ihren Handys in der Hosentasche haben Schüler heute Unmengen von Wissen permanent griffbereit und können sich sogar zuhause den Lernstoff von kompetenten Menschen erklären lassen - anschaulicher als das ein Schulbuch jemals könnte.

"Lernvideos sind ein guter Zusatz zum Unterricht", meint Noel aus der 8b und Jannic aus Jg1 fügt hinzu, dass sie zu vertieftem Verständnis beitrügen, nachdem der Stoff aus dem Unterricht bereits gelernt wurde. Am Morgen vor der Klausur schaue er sich oft noch ein paar Lernvideos an, dann fühle er sich gut vorbereitet. Aber auch der Unterricht selbst wird mit Lernvideos bereichert: "Vor allem jüngere Lehrer setzen YouTube zur Veranschaulichung des Unterrichtsstoffes ein, denn eine zweite Perspektive kann oft hilfreich sein", erklärt Bassit aus Jg1.

Dies sei hauptsächlich in den Naturwissenschaften, vor allem in Physik oder Chemie der Fall, wie seine Mitschülerin Andrea berichtet. Aber auch in anderen Fächern wie Geschichte, Geographie, Gemeinschaftskunde oder Wirtschaft ließen sich die Schüler im Netz helfen. "Und da es viele Videos in englischer Sprache gibt, lernt man die gleich auch noch mit", schmunzelt Bassit. Doch Lernvideos seien nicht nur hilfreich für die Vorbereitung auf Klassenarbeiten: Laut Farin aus der 8c dienten sie als Quellen für Referate und könnten ebenso Denkanstöße für Hausaufgaben liefern. "Eine Art kostenlose Nachhilfe eben", meint Andrea.

Trotzdem sind sich die Schüler bewusst, dass man nicht allen Kanälen blind vertrauen sollte. "Unter einem Video sollten immer die verwendeten Quellen angegeben sein", findet Bassit. Es lohne sich, auch diesen Quellen für weitere Recherche nachzugehen, denn sie können zusätzlich als wertvolle Informationsquellen, beispielsweise für Referate, dienen.

Außerdem sei es wichtig, dass die eigene Meinung im Video gekennzeichnet werde. Laut den Schülern könne man ein gutes Lernvideo an einem seriösen Layout erkennen: Man merke, wenn Aufwand dahinterstecke. Erklärungen sollten zudem immer durch bildliche Darstellungen und Beispiele unterstützt werden. "Es muss kompakt sein", findet Sky aus der 8c. "Wenn man vorher gelernt hat, kann man schnell entscheiden, ob man es mit einem seriösen Video zu tun hat", sagt Jannic. Meist sei ein sicheres Zeichen, wenn das Video bereits viele Klicks aufzuweisen hätte.

Natürlich hänge dies auch davon ab, ob ein YouTube-Kanal hauptberuflich oder nur als Hobby betrieben werde. Bassit hofft, dass in Zukunft erhöhte staatliche Subventionen mehr Möglichkeiten zu vertiefter Recherche der jeweiligen Kanäle eröffnen werden, die die Bildung im Netz verbessern könnte.

Sind also Lernvideos für die Schüler unverzichtbar? "Man kann darauf verzichten, möchte es aber nicht", fasst Bassit zusammen. Lernvideos seien für Klausuren eine gute Absicherung und lieferten Ideen für mögliche Formulierungen oder ein Fazit. "Wenn man Glück hat, wird im Video die gleiche Transferaufgabe behandelt, wie später in der Klausur", sagt Bassit und lacht.

Hinzu komme, dass sich der Lernstoff auf diese Weise viel leichter verinnerlichen ließe: Mit möglichst vielen Sinnen zu lernen, führe zu einem besseren Endergebnis. Es könne also auf keinen Fall schaden, sich Funktionsgleichungen oder die Ableitung aus einer anderen Perspektive als der des Lehrers erklären zu lassen. Es sei von Vorteil, dass man "viele Infos in kurzer Zeit erhalten kann", findet Andrea, das verschaffe einen guten Überblick. Wenn man etwas im Unterricht noch nicht ganz verstanden habe, böten solche Videos die Möglichkeit, sich alles noch einmal in Ruhe erklären zu lassen.

Zwar kann man den Jungs von The Simple Club, die aus Mosbach stammen, keine direkten Fragen stellen, aber es gibt die Möglichkeit, auch mal auf Pause zu drücken oder zurückzuspulen - das funktioniert im Klassenzimmer nicht so einfach. Und es lohnt sich: "Mir haben Lernvideos sicher schon zu einer besseren Note verholfen", bestätigt Jannic.

Für die Achtklässler hingegen gestaltet es sich schwieriger, passende Videos zu finden. "Zu unserem Stoff findet man oft nur wenige Videos", meint Farin. Auch die Schüler der Jahrgangsstufe erzählen, dass sie sich erst etwa ab der zehnten Klasse mit Lernvideos auseinandergesetzt haben. Tobias aus der 8c findet, dass man in der achten Klasse auf Lernvideos auch noch gut verzichten könne. Sky fügt hinzu, dass ein fünfminütiges Video schlecht eine Doppelstunde ersetzen könne. Und es gäbe die Gefahr, dass Lernvideos auch falsche Infos vermitteln. Aber Jannic meint, "wenn man den Stoff bereits beherrscht, fallen falsche Fakten meist auf. Das ist dann eine gute Übung und zur Not kann man immer noch einmal nachlesen."

Die Schüler sind sich also einig: "Ohne Unterricht geht’s nicht!". Ein guter Zusatz zum gelernten Stoff sind Lernvideos aber auf alle Fälle. Sie vermitteln die Grundlagen, veranschaulichen die behandelten Inhalte, sind wichtige Ideenquellen und konfrontieren mit anderen Perspektiven. Der Lernstoff wird so also auf möglichst viele verschiedene Weisen vermittelt und damit besser verinnerlicht - für die Schüler eine gern genutzte Methode, die auch die Schulleiterin Regina Krudewig-Bartel unterstützt.