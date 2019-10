Von Frederick Mersi

K-Pop geht zurzeit überall durch die Decke: in Korea, in Asien, in Europa, in Amerika. Welche Rolle spielt dabei das Internet? Wir haben nachgehakt.

> YouTube spielt eine zentrale Rolle: Laut einer Studie, aus der die Zeitung "The Korea Herald" zitiert, nutzen 43 Prozent aller Südkoreaner hauptsächlich YouTube, um Musik zu hören. Das erklärt zumindest teilweise, weshalb die Top 10 der K-Pop-Songs auf der Videoplattform mehr als 10,5 Milliarden Klicks auf sich vereinen können. Bedenkt man, dass 2018 schätzungsweise 3,9 Milliarden Menschen Zugang zum Internet hatten, hat also rein statistisch jeder von ihnen etwa 2,7 Mal ein K-Pop-Video auf YouTube aufgerufen.

> K-Pop ist in seiner Heimat äußerst beliebt: 69 Prozent aller südkoreanischen Internetnutzer zwischen 16 und 64 Jahren geben K-Pop als ihr Lieblingsgenre an. Damit liegt dieser Anteil laut einer Studie der International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) höher als der der Franzosen, die französische Musik als Lieblingsgenre angeben. Außerdem bezahlen Südkoreaner häufiger als alle anderen Musiknutzer für den Kauf von Liedern und Alben: 44 Prozent der Befragten hatten im vergangenen Monat Geld für CDs, Schallplatten oder Downloads ausgegeben. Weltweit liegt dieser Wert nur bei 26 Prozent.

> An der Spitze steht ein alter Bekannter - noch: In die Schlagzeilen geschafft hat es zuletzt immer wieder die K-Pop-Boygroup BTS (auch Bangtan Boys genannt) - unter anderem, weil die Gruppe in weniger als zwei Tagen 100 Millionen YouTube-Aufrufe bekam. Klick-König ist in Sachen K-Pop aber ein anderer: "Gangnam Style" von Psy wurde schon 2012 veröffentlicht, steht aber mit etwa 3,4 Milliarden Aufrufen immer noch an der Spitze. Damit ist das Video auf Platz 7 der meistgeklickten YouTube-Uploads. Ob sich der 41-Jährige, mit bürgerlichem Namen Park Jae-sang, noch lange an der Spitze behaupten kann, ist aber fraglich: Anfang Oktober gab die neu formierte K-Pop-Supergroup SuperM ihr Debüt in Los Angeles. Die Plattenfirmen SM Entertainment und Capitol Music setzen große Hoffnungen in die neue Band.

Hier die offizielle Liste der meistgeklickten K-Pop-Videos auf YouTube (Stand: 1. Oktober 2019):

1. Psy – „Gangnam Style“ (2012): 3,4 Milliarden Aufrufe

2. Psy – „Gentleman“ (2013): 1,3 Milliarden Aufrufe

3. Blackpink – „Ddu-du Ddu-du“ (2018): 965 Millionen Aufrufe

4. BTS – „DNA“ (2017): 841 Millionen Aufrufe

5. Psy feat. Hyuna – „Oppa is just my Style“ (2012): 748 Millionen Aufrufe

6. Blackpink – „Boombayah“ (2016): 714 Millionen Aufrufe

7. Blackpink – „As if it’s your last“ (2017): 686 Millionen Aufrufe

8. BTS – „Fire“ (2016): 608 Millionen Aufrufe

9. Blackpink – „Kill this Love“ (2019): 603 Millionen Aufrufe

10. BTS – „Fake Love“ (2018): 595 Millionen Aufrufe