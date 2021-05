Von Sophia Stoye

Stuttgart. Nahezu jedes fünfte Kind unter 18 Jahren, das sind genau 19,1 Prozent, wächst in Baden-Württemberg in Armut auf. Bundesweit liegt die Zahl sogar noch höher, laut dem Statistischen Bundesamt sind es hier 20,5 Prozent. Die Tendenz ist steigend: Zwar sind die Zahlen aus 2019 – für das letzte Jahr wurden die Daten noch nicht vollständig erhoben. Allerdings zeigt die Entwicklung der vergangenen Jahre, dass die Armut nicht nur bei Kindern und Jugendlichen, sondern in der gesamten Bevölkerung zunimmt.

Die Zahlen werden anhand der Armutsgefährdungsquote errechnet, die die relative Armut misst. Im Vergleich zur absoluten Armut zählt dabei jemand als arm, der sich den in der Gesellschaft vorherrschenden minimalen Lebensstandard nicht leisten kann. In Deutschland fällt unter die Armutsgefährdungsquote, wer weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens zur Verfügung hat. Bei einem Alleinstehenden liegt der Schwellenwert laut Mikrozensus bei 1074 Euro netto, bei Familien hängt das von Alter, Personenzahl und Einkommen eines Haushalts ab.

Der Begriff Armutsgefährdung, der vor allem in der Politik verwendet wird, ist irreführend, wie der Arbeitskreis Armutsforschung – bestehend aus deutschen und europäischen Experten – in einer Erklärung 2017 kritisiert hat. Menschen, die per Definition als armutsgefährdet gelten, seien in der Realität faktisch arm. Denn mit der Armutsgefährdungsquote werde "der Mangel an soziokultureller Teilhabe gemessen – und damit Armut und kein Armutsrisiko".

Wer in Baden-Württemberg am stärksten von Armut betroffen ist, zeigen die Zahlen des Sozialministeriums deutlich. Während in der Gesamtbevölkerung 15,6 Prozent in Armut leben, betrifft das mit 42,5 Prozent mehr als jede dritte alleinerziehende Person mit einem oder mehreren Kindern. In Familien mit zwei Erwachsenen und drei oder mehr Kindern ist die Armutsgefährdungsquote im Land zwar niedriger als bei Alleinerziehenden, dennoch ist sie knapp doppelt so hoch wie in der Gesamtbevölkerung: 29,3 Prozent – rund 20 Prozentpunkte mehr als bei Familien mit einem oder mehreren Kindern.

Mit einer Armutsgefährdungsquote bei Alleinerziehenden in ganz Deutschland von 42,7 Prozent ist die Entwicklung auf Bundesebene ähnlich. Ebenso bei zwei Erwachsenen mit drei oder mehr Kindern: Hier gelten laut Statistischem Bundesamt 30,9 Prozent als arm. Aber auch Menschen mit Migrationshintergrund sind öfter von Armut betroffen als andere: In Baden-Württemberg sind es 24,6 Prozent, in Deutschland sogar 27,8 Prozent: fast dreimal so viel wie bei Menschen ohne Migrationshintergrund.

Armut ist nicht nur bei Erwachsenen ein Problem, das spiegelt sich in den Zahlen wider. Noch mehr als die unter 18-Jährigen trifft es vor allem die 18- bis 24-Jährigen. Denn sowohl in Baden-Württemberg als auch in der Bundesrepublik lebt jeder Fünfte von ihnen in Armut.