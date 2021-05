Von Katharina Schröder

Weinheim. Für Bildung stehen Lara 67 Cent im Monat zur Verfügung. Das ist der Hartz-IV-Regelsatz für Kinder zwischen 15 und 17 Jahren. "Da muss man ganz schön lange sparen, bis es für ein Buch reicht", sagt Harriet Rappmund. Sie arbeitet beim Diakonischen Werk in Weinheim und betreut unter anderem Familien, die am Existenzminimum leben. Was das für Jugendliche bedeutet, erklären vier Teenager und eine Mutter in den Räumen der Diakonie. Die Namen der Betroffenen sind der RNZ bekannt, Bedingung für die Gespräche war jedoch Anonymität – über Armut spricht man nicht gern.

Eine der Betroffenen ist die 15-jährige Lara. Zum Gespräch kam sie zusammen mit ihrer Schwester Amina (20), und die hat viel zu erzählen. Bis vor Kurzem war die Familie abhängig vom Jobcenter. Seit die Mutter der beiden noch ein Kind bekommen hat, wurde es knapp, der Vater erhält nur eine Erwerbsminderungsrente. Inzwischen arbeitet die Mutter wieder in der Pflege, doch auch damit reicht das Geld nicht für die sechsköpfige Familie.

Um sich etwas dazuzuverdienen, jobbt Amina seit zwei Jahren neben der Schule in einem Supermarkt. Aber da fängt es schon an. "Von den 379 Euro, die ich verdiene, gebe ich 200 meiner Mutter", erzählt die 20-Jährige. Denn das Jobcenter rechnete ihren Verdienst als Einkommen der Familie an und kürzte die Zuschüsse. "Motivierend ist das nicht, aber was soll ich machen", sagt Amina. Von dem Geld, das übrig bleibt, leiste sie sich Luxusgüter wie den Führerschein. Aber auch ihr Maxx-Ticket muss sie selbst zahlen. "Das Amt sagt, dass ich mir meine Schule ausgesucht habe, deswegen übernimmt es die Kosten nicht. Dabei gab es für meine Profilwahl nur eine Schule."

Die Schulsituation hat sich durch Corona verschärft. Schüler brauchen digitale Endgeräte, aber nicht alle können sie leihen. Der 14-jährige Konstantin musste sich selbst ein iPad anschaffen. "Es durfte auch kein anderes Tablet sein, nur iPads sind mit der Schule kompatibel", erklärt seine Mutter. Konstantin hat zwei kleine Geschwister, sie sind zwei und vier Jahre alt. Mit ihnen und seinen Eltern lebt er in einer 49 Quadratmeter großen Wohnung.

Der 14-Jährige schläft im Wohnzimmer, seine Eltern und Geschwister im einzigen Zimmer, das eine Tür hat. Hausaufgaben macht er "da, wo Platz ist", einen Schreibtisch hat er nicht. Konstantin ist still, erzählt nicht viel. Aber eine Geschichte, will er doch teilen. "Als mein Taschenrechner kaputt gegangen ist, konnte ich eine Woche nicht am Matheunterricht teilnehmen", sagt er. "Andere hätten sich einfach einen neuen gekauft, aber ich musste erst mit der Schule sprechen, damit wir einen vergünstigten bekommen." Das hat ihn geärgert.

Die Pandemie macht die beengten Wohnverhältnisse noch schwerer zu ertragen. Auf Nachfrage erklärt Konstantin, die Situation sei ok. Da schaltet sich seine Mutter ein: "Ich weiß nicht, warum er das jetzt sagt. Vor allem als der Kindergarten geschlossen war, war es echt anstrengend." Rappmund nickt zustimmend. "Kinder in hilfebedürftigen Familien sind sehr verantwortungsvoll, sehr reif und stecken viel zurück", erklärt sie. Jetzt ist es Konstantins Mutter, die nickt. "Mein Sohn steckt so viel zurück", sagt sie. "Es ist nicht schön, wenn man immer Nein sagen muss."

Vor zwei Jahren habe Konstantin lernen wollen, Klavier zu spielen. "Das ist ein teurer Spaß, da braucht man ja auch noch ein Instrument zu Hause", erklärt seine Mutter. Und, hat es geklappt? "Nein", sagt sie. "Irgendwie hatte er ganz plötzlich keine Lust mehr." Weiter ausführen will Konstantin das nicht. Dafür ergreift Rappmund das Wort. "Klar, es passiert auch, dass man wirklich keine Lust mehr hat. Aber Kinder sind wachsam und kriegen viel mit", sagt sie. "Sie nehmen Wünsche dann oft wieder zurück, weil sie wissen, dass es zu teuer ist oder den Eltern Schwierigkeiten macht."

Eine Situation, die Ariana gut kennt. Die 16-Jährige sagt ganz offen: "Ich fühle mich schlecht, wenn ich meinen Vater nach Geld frage." Das gilt auch für Schulausflüge. "Unsere Eltern brauchen das Geld ja für Wichtigeres, zum Beispiel um uns zu ernähren, nicht für Ausflüge", sagt sie. "Da fühle ich mich schon egoistisch, wenn ich frage." Weil sie kein Taschengeld bekommt, kommt Ariana aber nicht darum herum, ein bis zwei Mal im Monat nach Geld zu fragen, wenn sie etwas mit ihren Freunden machen will. Wenn die Gruppe zusammen zu McDonald’s geht, werde es schon schwierig. Denn Ariana muss auch den Zug dorthin bezahlen, und dann bleibt nicht mehr viel fürs Essen. "Deswegen bin ich auch schon schwarz gefahren", erzählt sie, betont aber: "Heute mache ich das nicht mehr."

Ihr zwölfjähriger Bruder Gjergj spielt Fußball im Verein. So etwas ermöglicht das Bundespaket Bildung und Teilhabe. 15 Euro gibt es monatlich für die Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben in Gemeinschaft. "Für einen Fußballverein reicht das", sagt Rappmund. "Für viele andere Sportarten nicht." Ariana war davon betroffen. "Früher habe ich Tennis gespielt, das hat meine Oma bezahlt", erzählt sie. "Als sie gestorben ist, habe ich aufgehört und auch nicht mehr danach gefragt, weil ich weiß, wie teuer das ist." So etwas versucht der Kinderförderfonds Neckar-Bergstraße von Diakonie und Caritas ein wenig abzufangen. "Wir wollen auch Talente von Kindern fördern", sagt Rappmund. "Schon ein Schwimmverein ist nicht mehr durch das Paket finanzierbar."

Anträge für Zuschüsse und Regelsätze und die viele Bürokratie machen die 20-jährige Amina wütend. Für manches hat sie einfach kein Verständnis. "Selbst Milliardäre bekommen Kindergeld, und dann gehst du zum Jobcenter und es wird dir angerechnet." Sie findet, das Kindergeld sollte nur für Kinder verwendet werden. "Jedes Kind sollte ein Recht auf Schuhe haben", sagt sie. "Nicht dauernd, das wäre Luxus, aber Schuhe sind eben teuer. Ich kenne viele, die nicht genug Geld für Kleidung haben." Für Kleidung und Schuhe sieht der Hartz-IV-Regelsatz für Sechs- bis 14-Jährige 37,45 Euro vor. "Diese Bedarfslisten funktionieren nicht", sagt Amina. Rappmund stimmt ihr zu: "Auf dem Papier sind sie gerecht, aber praktisch nicht."

Ein weiteres Beispiel sei das Mittagessen in der Schule. Vier Euro sieht der Hartz-IV-Satz pro Tag für die Ernährung von Kindern vor. "Unser Mittagessen in der Schule hat 3,60 Euro gekostet", erzählt Amina. "Klar, das Bildung- und Teilhabe-Paket übernimmt einen Teil, trotzdem müssen Familien einen Euro dazu zahlen." Diesen Zuschuss muss eine Familie – wie so vieles – erst einmal beantragen. "Diese ganze Bürokratie: 1000 Formulare für nichts", ärgert sich Amina.

Anträge müssen oft bei verschiedenen Ämtern gestellt werden. Die Bearbeitungszeit dauert, und so lange müssen die Betroffenen Geld vorstrecken, das sie eigentlich nicht haben. Für Schulausflüge brauchen die Ämter auch noch Bescheinigungen von den Schulen. "Natürlich schämt man sich da", sagt Amina. "Als ich jünger war, habe ich deswegen auch Klassenfahrten sausen lassen."

Rappmund kennt die Probleme. Betroffene muss sie oft erst mal auf Zuschussmöglichkeiten aufmerksam machen. Zum Teil füllt sie sogar gemeinsam mit den Familien Anträge aus. Oft erlebt sie, dass Kinder das für ihre Eltern übernehmen. An fehlenden Sprachkenntnissen liege das nicht immer. Zwar gebe es Schnittmengen zwischen Armut und Menschen mit Migrationshintergrund, dieser sei aber nicht die Ursache für Armut. Ihres Erachtens wird dem grundsätzlichen Bildungshintergrund zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Und: "Mit das größte Armutsrisiko in Deutschland ist, Kinder zu haben."