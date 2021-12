Von Andreas Hanel

Haßmersheim/Adelsheim. "Miteinander und voneinander lernen" – so beschreibt Michael Salomo einen Zweck des Netzwerks, in dem sich junge Bürgermeister aus ganz Deutschland zusammengeschlossen haben. In dem überparteilichen und eigenständigen Netzwerk wollen aktuell 642 junge Rathauschefs "Signale für eine frische und ideenreiche Kommunalpolitik setzen", wie Salomo erklärt.

Er kennt sich aus, denn schließlich ist er Sprecher des Netzwerks. Darüber hinaus war er Bürgermeister von Haßmersheim im Neckar-Odenwald-Kreis. Bei seinem Amtsantritt 2014 war er 25 Jahre alt und damals der jüngste hauptamtliche Bürgermeister in ganz Deutschland. Inzwischen ist er einige Jahre älter und Oberbürgermeister der Stadt Heidenheim an der Brenz. Am 20. Juni dieses Jahres wurde er mit 60,9 Prozent der Stimmen gewählt, am 5. August trat er sein Amt an. Trug er in Haßmersheim die Verantwortung für "lediglich" 5000 Einwohner, sind es in Heidenheim zehnmal so viele.

Hört sich zunächst einmal herausfordernd an, doch eigentlich kommt es gar nicht so sehr auf die Größe an. "Die Herausforderungen für Kommunen sind sehr ähnlich", meint der OB. Dies haben er und seine jungen Kollegen erst bei ihrem Netzwerk-Jahrestreffen in Berlin im November wieder festgestellt. "Zu den größten Herausforderungen zählt der Fachkräftemangel." Bis 2030 zeichne sich eine Personallücke im öffentlichen Sektor mit über 800.000 fehlenden Fachkräften ab. Und gleichzeitig herrsche Nachwuchsmangel. "Die Personalgewinnung ist bei den Kommunen ein Problem, hierzu haben wir neue Ideen und Ansätze diskutiert", so Salomo.

Hintergrund > Frauenquote: Diese liegt mit rund 14 Prozent auf einem sehr geringen Niveau, wie Henning Witzel, der Leiter des Hauptstadtbüros des "Netzwerks Junge Bürgermeister*innen" erklärt. [+] Lesen Sie mehr > Frauenquote: Diese liegt mit rund 14 Prozent auf einem sehr geringen Niveau, wie Henning Witzel, der Leiter des Hauptstadtbüros des "Netzwerks Junge Bürgermeister*innen" erklärt. > Hauptamtlich oder ehrenamtlich: In manchen Bundesländern gibt es ehrenamtliche und hauptamtliche Bürgermeister. In Baden-Württemberg sind Bürgermeister einer Stadt oder einer Gemeinde, die weniger als 2000 Einwohner haben, in der Regel ehrenamtlich. > Jüngster Bürgermeister: Aktuell heißt Deutschlands jüngster hauptamtlicher Bürgermeister Henning Evers. Der 25-Jährige ist seit November der Rathauschef in Hankensbüttel, einer Gemeinde im niedersächsischen Landkreis Gifhorn. > Altersgrenzen: In einigen Bundesländern kann man bereits mit 18 Jahren Bürgermeister werden. In Baden-Württemberg muss man zwischen 25 und 68 Jahre alt sein. ahn

Die jungen Rathauschefs diskutieren aber auch andere wichtige Dinge: "Natürlich gab es auch Impulse zu den Herausforderungen bei der Digitalisierung und beim Klima. Extreme Wetterphänomene erfordern neue Anpassungsstrategien in allen Städten und Gemeinden", berichtet Salomo.

Und dann gibt es noch ein Thema, bei dem einige im Netzwerk selbst Opfer wurden, wie Salomo informiert: der Verfall der Werte im Umgang miteinander und die Zunahme von Hass, Hetze und Gewalt – auch gegen Kommunalpolitiker. "Dem wollen wir unbedingt entgegentreten, denn es sollen junge Menschen dafür begeistert werden, sich politisch zu engagieren", so der OB.

Wie man dies am besten bewerkstelligt, darüber tauschen sich die jungen Bürgermeister im Netzwerk aus. Dieses Netzwerk "ist ein eigenständiges überparteiliches Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes", erklärt Salomo.

Die Idee für das Netzwerk hatte er zusammen mit Henning Witzel, dem Leiter des Hauptstadtbüros. Dieser erklärt, dass in das Netzwerk alle Bürgermeister aufgenommen werden, die bei ihrer letzten Wahl 40 Jahre und jünger waren. Die meisten kommen aus Baden-Württemberg, Bayern und Hessen. Für Baden-Württemberg erklärt Witzel dieses Phänomen damit, dass "hier der Aufgabenfokus für einen Bürgermeister auf der Verwaltungskompetenz liegt und nicht so sehr auf der Parteipolitik". Denn um über eine Partei die Karriereleiter emporzusteigen, braucht es im Normalfall länger.

So ist auch Wolfram Bernhardt als parteiloser Kandidat in Adelsheim im Neckar-Odenwald-Kreis zur Bürgermeisterwahl im Juni 2019 angetreten, bei der ihm 51 Prozent der Wähler ihre Stimme gaben. Bernhardt initiierte im Rahmen des Netzwerks den Aufruf "Verantwortung übernehmen". "Dieser soll Mut machen, sich trotz vieler Unsicherheiten in der heutigen Zeit zu engagieren", sagt er. "Der schmale Grat besteht heute darin, Veränderung zuzulassen und zu gestalten sowie gleichzeitig Sicherheit zu bieten und Ruhe zu schaffen in einer sich permanent wandelnden Gesellschaft."

Dieser Widerspruch halte viele davon ab, sich einzubringen. "Denn egal was man tut, man läuft Gefahr, das Falsche zu tun", so der Bürgermeister. "Umso mehr appellieren wir, nicht zu resignieren, sondern sich konstruktiv einzubringen. Um dieses neue Miteinander verstehen und gestalten zu können, bedarf es jedoch Personen, die offen sind für die Veränderung und die sich zutrauen, Brücken zu bauen. Die fähig sind, neue Wege zu erahnen, wo andere noch nicht einmal einen Trampelpfad sehen." Und über die Kommunalpolitik lasse sich dieses Ziel erreichen.

Und was nimmt er aus dem Austausch mit seinen jungen Kollegen mit? "Das beruhigende Gefühl, dass man überall die gleichen Probleme hat. Wobei ich nach zwei Jahren im Amt auch ganz klar sagen muss, dass der Austausch mit den Kollegen im Neckar-Odenwald-Kreis genauso wertvoll ist wie mit denen aus dem Netzwerk."

Der Zusammenschluss der jungen Bürgermeister wird auch in der "großen Politik" wahrgenommen. "Bei unserem letzten Jahrestreffen gehörten der Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Ralph Spiegler, sowie der Präsident des Österreichischen Gemeindebundes, Magister Alfred Riedl, zu unseren Gästen. Das zeigt, dass unser Netzwerk anerkannt ist", teilt Michael Salomo mit. Außerdem bestehe "mit dem Bundespräsidialamt bereits eine sehr gute Zusammenarbeit".

Und dann gibt es noch die Magazine, die an alle Abgeordneten der 16 Landesparlamente sowie an den Deutschen Bundestag übersandt werden. Außerdem hat das Netzwerk für alle Interessierten noch seine Podcasts im Angebot.