Von Vanessa Sica

Heidelberg. Das Motiv ins rechte Licht rücken, einen der 24 Retro-Filter auswählen und etwas mit Kontrast, Helligkeit und Sättigung spielen. Tada – fertig ist der perfekte Instagram-Post! Die Foto-Sharing-App, die es seit 2010 zum Downloaden gibt, ist unter den sozialen Netzwerken längst nicht mehr wegzudenken.

Was steckt hinter dem Hype? 800 Millionen Menschen nutzen Instagram weltweit. Allein in Deutschland sind monatlich 15 Millionen Nutzer aktiv (Quelle: FutureBiz). Ein User ist die Onlineredaktion der Rhein-Neckar-Zeitung – rnzonline. Ob Sport, lustige Tiergeschichten, Aufregerthemen oder News aus dem Nachtleben – hier stellen wir die buntesten Nachrichten aus Heidelberg und der Region mit ausdrucksstarken Bildern und Zitaten vor. Nachzulesen sind die Geschichten auf www.rnz.de/Instagram.

Im Dezember startete das erste, große Projekt. Instagramer sollten fortan die Möglichkeit haben, sich auf dem RNZonline-Account auszutoben. Das Instagram-Profil der Rhein-Neckar-Zeitung ist dann immer für einen Monat die kreative Spielwiese von Hobby-Fotografen oder erfolgreichen Influencern. Die Jungs von SimplyDrone waren zuerst an der Reihe. Mit spektakulären Landschaftsaufnahmen aus der Vogelperspektive gaben sie vier Wochen lang ihre Foto-Skills zum Besten. Seit Anfang Februar hat Sabrina Mathies aus Dossenheim das Ruder übernommen. Die 27-Jährige setzt auf Architektur mit Akzent auf geometrischen Formen, Natur und lustige Schnappschüsse. Mathies: "Man muss nicht immer gleich nach Straßburg fahren, um tolle Bilder zu knipsen. Schöne Flecken hat es auch hier vor unserer Haustür."

Information:

Die App kann kostenfrei runtergeladen werden. Sie ist für iOS und Android geeignet. Auf Instagram könnt ihr unter @rnzonline mit uns in Kontakt treten. Wer Interesse an einer Kooperation hat, kann uns gerne eine E-Mail an online@rnz.de schreiben.

Habt ihr tolle Bilder, die wir reposten können? Dann setzt unter euer Insta-Bild einfach den Hashtag #rnzheimatliebe, wir freuen uns auf euren Feed!