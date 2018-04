Von Jana Zimmermann

Christian Löhr ist 36 Jahre alt und arbeitet seit achteinhalb Jahren als Fahrlehrer. Zeitjung-Reporterin Jana Zimmermann hat ihn an seinem Arbeitsplatz - der Fahrschule "MC-Drive" in Mosbach-Neckarelz im Neckar-Odenwald-Kreis - besucht und ihn zum Thema Fahrschule und Führerschein befragt.

Wie alt sind die Leute in der Regel, wenn sie ihren Führerschein machen?

Wir haben ein großes Altersspektrum - von 16 bis 30 Jahren ist alles dabei. Es gibt viele Fahrschüler, die schon über 20 oder 30 Jahre alt sind. Manche beginnen aus finanziellen Gründen später mit dem Führerschein oder weil es bisher nicht notwendig war, da die Eltern sie immer gefahren haben. Viele waren bisher auch einfach zu bequem, um sich für die Fahrschule hinzusetzen und zu lernen.

Seit zehn Jahren kann man den Führerschein schon mit 17 Jahren machen - Was sind die Vorteile des "Begleiteten Fahren ab 17" (BF17)?

Durch BF17 sind die Unfallstatistiken von jungen Fahrern erheblich zurückgegangen. Es bringt zwei erhebliche Vorteile mit sich: Zum einen hat der Fahrschüler ein Jahr mehr Zeit, um Fahrerfahrung zu sammeln. Zum anderen ist es eine Erleichterung für die Eltern. Die sind nämlich viel gelassener, nachdem sie das eigene Kind ein Jahr lang beim Fahren beobachten konnten. Es kommt natürlich auch vor, dass sich die Kombination aus Kind und Elternteil in einem Auto nicht gut verträgt. Meine persönliche Meinung ist: Wenn man BF17 richtig anwendet, ist es eine tolle Sache. Manche machen den Führerschein mit 17, werfen den Führerschein dann aber in die Ecke und holen ihn erst am 18. Geburtstag wieder hervor. Das bringt natürlich gar nichts.

Was hat sich bei der Fahrschulausbildung im Vergleich zu früher verändert?

Verändert hat sich zum einen der Preis. Es gibt immer wieder Eltern, die in die Fahrschule kommen und sagen: ’Früher habe ich für den Führerschein 500 Mark bezahlt’. Das geht heute nicht mehr, unter anderem wegen der Finanzierung der modernen Fahrschulautos und der Spritkosten. Der Theorieunterricht hat sich früher sehr gezogen, weil er nur ein- bis zweimal die Woche angeboten wurde. Inzwischen kann man die Theoriestunden als Crashkurs innerhalb von sieben Tagen hinter sich bringen. Um Fahrerfahrung zu sammeln, gibt es mittlerweile ’Fahrsimulatoren’. Damit können die ersten sechs Fahrstunden stressfrei außerhalb des Straßenverkehrs abgehalten werden. Relativ neu sind auch Tabletprüfungen für den Theorieteil und Lern-Apps, bei denen der Fahrschüler über eine ’Ampelanlage’ Feedback bekommt: Rot bedeutet ’nicht prüfungsreif’, gelb ’auf einem guten Weg’ und grün ’bereit für die Prüfung’.

Wie sieht die Zukunft der Fahrschule aus?

Das ist natürlich alles Spekulation. Die große Frage momentan ist, inwieweit sich Elektroautos durchsetzen werden und ob sie in Fahrschulen einsetzbar sind. Auch autonomes Fahren, also das Fahren von Autos, die sich selbstständig im Straßenverkehr bewegen, ist ein Thema. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwann nicht mehr der Mensch das Lenkrad in der Hand hält, sondern die Autos alleine fahren. Aber noch ist das alles Zukunftsmusik.