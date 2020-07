Von Katharina Schröder

Klack, Klack, Klack. Drei Mülltonnendeckel fliegen gegen die Hauswand. Hanna und Janosch (Namen von der Redaktion geändert) scannen den Inhalt der Container nach brauchbaren Lebensmitteln. "Ich warte lieber auf den nächsten Laden, hier ist nur Brot", sagt Janosch.

Hanna (26) und Janosch (24) gehen regelmäßig zusammen "containern". Das heißt, sie durchsuchen die Mülltonnen von Supermärkten, holen noch essbare Lebensmittel heraus und verwerten sie. "Wir retten jede Woche zwischen 150 und 200 Kilo Lebensmittel", sagt Janosch, der seit einem halben Jahr containert. Anfangs habe er noch gewogen und Buch geführt über Köstlichkeiten aus der Tonne. Auch um auszurechnen, welchen Preis weggeworfene Lebensmittel haben. Zum Beispiel Sushi im Wert von 400 Euro.

"Containern" ist in Deutschland illegal. Der Abfall gehört bis zum Abtransport durch die Müllabfuhr rechtlich noch dem Wegwerfenden. Hanna und Janosch sind meist nur zu zweit unterwegs. "Ab drei Personen ist es Bandendiebstahl", erklärt Hanna. Sie ernährt sich seit 2013 ausschließlich von Essen aus dem Müll. Früher ging sie immer zu Fuß, mit der Bahn oder dem Rad auf Streifzug, "behangen wie ein Weihnachtsbaum", wenn sie kiloweise essbare Lebensmittel aus dem Müll gefischt hatte. Janosch hat ein Auto, manchmal organisiert er sogar einen Bus. Wie an diesem Sonntagabend. Als sich die beiden aufmachen, ahnen sie noch nicht, dass sie einer Konfrontation mit der Polizei nur knapp entgehen werden.

Hintergrund Geldstrafen für Supermärkte In Deutschland ist Containern verboten - aber wie sieht es in anderen Ländern aus? Während den Deutschen ihr Müll heilig ist, gilt er in Österreich und der Schweiz als "herrenlos". Und in Frankreich machen sich Supermärkte sogar strafbar, wenn sie Essen wegschmeißen. Ein Blick auf die Europakarte: > Österreich und die Schweiz: Hier ist Containern erlaubt. Anders als in Deutschland gilt Müll nämlich als "herrenlose Sache". Das heißt: Was weggeworfen wird und nicht für Dritte bestimmt ist, gehört niemandem. Das Aufbrechen von Schlössern zählt aber als Sachbeschädigung. Außerdem darf man in der Schweiz nicht über den Zaun klettern, um an Mülltonnen zu gelangen. > Frankreich hat 2015 als erstes Land überhaupt ein Gesetz beschlossen, um Lebensmittelverschwendung zu bekämpfen. Die dort unter dem Namen "Loi Garot" bekannte Vorschrift gilt seit Februar 2016. Seitdem dürfen Supermärkte übrig gebliebene Lebensmittel nicht mehr ungenießbar machen, indem sie Reinigungsmittel darüber kippen. Tun sie es trotzdem, droht ihnen eine saftige Geldstrafe: 3750 Euro müssen die Märkte für das sogenannte Bleichen von Lebensmitteln mit Chlor zahlen. Außerdem sind sie dazu verpflichtet, ihre überschüssigen Waren an gemeinnützige Einrichtungen abzugeben. Demnach müssen Geschäfte mit einer Fläche von mehr als 400 Quadratmetern eine Partnerschaft mit einem karitativen Verein eingehen. Was dann noch übrig ist, wird zu Tierfutter verarbeitet oder findet als Kompost in der Landwirtschaft Verwendung. Die letzten ungenießbaren Reste wandern meistens in Biogasanlagen und werden dort verbrannt. > Italien zog 2016 als zweites Land mit einem Gesetz gegen Lebensmittelverschwendung nach. Das erlaubt es Supermärkten unter anderem, verzehrbare Waren auch nach Ablauf des Verkaufsdatums noch zu spenden. In Finnland gibt es eine ähnliche Regelung auch für Cafés, Restaurants und Krankenhäuser. Außerdem bekommen die Firmen in Italien steuerliche Vorteile.

Den Bus bereiten sie vor: Wäschekörbe, stabile Umzugstüten, Lappen und ein Kanister Wasser werden im Wagen verstaut. Als es dämmert, ziehen sie los. Hanna hat eine Stirnlampe dabei. Sie erinnern sich: Als Hanna Janosch zum ersten Mal mitnahm, ist der in einer Nacht über 50 Supermärkte abgefahren, um zu prüfen, wo man containern kann. Der erste Halt auf der Liste erweist sich an diesem Abend als wenig ergiebig, der Supermarkt hat nur große Mengen Brot in der Tonne. "Hier treffen wir oft einen Restaurantbesitzer, der entsorgt illegal seinen Müll in der Nacht, bevor er abgeholt wird", erzählt Janosch. Einmal habe der Mann ihnen eine leere Kiste für ihre Tour geschenkt - von Belehrungen keine Spur.

Manchmal treffen sie auch andere Leute, die containern. "Das läuft dann so: ‚Hallo wie geht’s? Na, habt ihr noch was übrig, wollt ihr hiervon oder davon was?‘ - Container-Smalltalk eben", erklärt Hanna. Sie ist Lektorin und Übersetzerin, Janosch ist Software-Entwickler. Ums Finanzielle geht es ihnen beim Containern nicht, sie wollen etwas gegen die Wegwerfgesellschaft tun. "Man fällt echt vom Glauben ab, wenn man sieht, was weggeschmissen wird", sagt Janosch.

Aber er hat sich auch ein wenig daran gewöhnt: "Am Anfang hab‘ ich alles mitgenommen, mittlerweile lasse ich auch vieles da. Wir können einfach nicht alles essen, was wir finden." Wenn sie doch mal zu viel mitgenommen haben, laden sie Freunde ein und kochen zusammen. "Mein Mitbewohner findet das super, er sagt immer‚ seit das Essen aus dem Müll kommt, ernähren wir uns richtig gesund und abwechslungsreich", erzählt Janosch. Auch sonst reagierten die meisten Leute positiv, wenn die beiden erwähnen, dass sie containern. "Leute zwischen 35 und 55 sind eher abgeneigt, die Jüngeren sind interessiert, und bei den Älteren war einfach die Kriegserfahrung prägend", erzählen sie auf dem Weg zum nächsten Laden.

Dort haben sie mehr Glück, fischen routiniert Mandarinen-Netze, in denen eine Frucht verschimmelt ist, aus den Tonnen, schneiden das Netz auf und legen die essbaren Mandarinen in einen der Wäschekörbe. Das Auto steht ein Stück entfernt von den Tonnen, und die Kameras zeichnen nur auf, wie Käse, Salat, Himbeeren, Schokolade und mehr in bestem Zustand in die Wäschekörbe wandern. "Oh, eine Packung Schnapspralinen", ruft Hanna. Die naschen sie sofort.

Mülltrennung gibt es in den Containern kaum, die Lebensmittel sind meist dreckig: Milchkartons laufen aus, Pudding und Joghurt verteilen sich über alles andere. Für Hanna und Janosch ist das kein Problem: Mit Schwamm, Handtuch und Wasserkanister säubern sie neben der Tonne alles, was in einem der mitgebrachten Körbe landet. Verpackungsmüll wie leere Mandarinennetze werfen sie wieder zurück in die Tonnen. "Wir wollen keinen Dreck hinterlassen", sagt Hanna. "Wenn wir da waren, ist der Müll höchstens besser sortiert." Die Stimmung der beiden ist ausgelassen. Sie freuen sich über jeden Fund und wundern sich, warum die H-Milch, deren Haltbarkeitsdatum erst in drei Monaten abläuft, oder die Kaki ohne Druckstellen weggeworfen wurden.

Es gäbe auch legale Möglichkeiten, Lebensmittel zu retten. Die bekannteste ist wohl "Foodsharing", eine Plattform, über die sich sogenannte "Foodsaver" organisieren. Sie holen sich Lebensmittel, die Händler eigentlich wegwerfen würden, und stellen sie in öffentlichen Regalen kostenlos zur Verfügung. Hanna reicht das nicht: "Lebensmittel, die in den Tonnen landen, haben gar keine Chance, gerettet zu werden." Obwohl sie wegen schweren Diebstahls vor Gericht landen könnten, sind sie bei ihrem illegalen Beutezug nicht besonders leise. Niemand steht Schmiere. "Wenn wirklich mal jemand kommt, können wir eh nichts machen", sagen sie. Die Container stehen meist im Anlieferungsbereich der Supermärkte. Da gibt es nur einen breiten Zugang, Weglaufen ist so gut wie unmöglich.

Hanna und Janosch packen auch Fleisch ein. "Solange es nicht bläht und warm ist, kann man es bei diesen Temperaturen auf jeden Fall mitnehmen", sagt Janosch. Das sei der Vorteil am Containern in der kalten Jahreszeit. Während sich Hanna über eine Schale Himbeeren im Winter freut und Janosch Gurkenreste von einem Joghurt entfernt, läuft eine Passantin mit Hund vorbei. Sie sieht die beiden, die sich am Container zu schaffen machen, geht aber weiter.

So laufe das immer ab, meinen Hanna und Janosch. Sie seien erst drei oder vier Mal angesprochen worden, die Polizei habe noch nie jemand gerufen. Nach einer knappen halben Stunde sind sie fertig. Zwei Wäschekörbe sind voll mit sauberen Lebensmitteln, denen man jetzt nicht mehr ansieht, wo sie herkommen.

Die Tour geht weiter. Hanna und Janosch gehen in den Hinterhof eines weiteren Supermarktes direkt an einem Verkehrsknotenpunkt, den Bus parkt Janosch im Halteverbot. Sie seien sowieso gleich wieder da, sagt er. Die beiden wissen aus Erfahrung in etwa, was sie vorfinden werden. Klack. Der nächste Tonnendeckel prallt auf das Metall eines Geländers. Routiniert wühlt sich Janosch durch verschimmelte Mandarinen in Richtung Tonnenboden. Schinken, Trauben, Pudding und mehr fliegen in eine der Taschen. Mit zwei großen Tüten machen sie sich nach 15 Minuten auf zum Auto.

Die Lebensmittel ragen aus den vollgestopften Tüten heraus, Hanna trägt noch immer ihre Stirnlampe. Auf dem Weg zum Wagen kommen sie an vielen Passanten vorbei. Die laufen kommentarlos weiter. Es scheint, als würde sie das Auto im Halteverbot mehr stören als die Tüten voller Lebensmittel, die zwei Gestalten an einem Sonntag aus dem Hinterhof eines Supermarkts heraustragen.

Am nächsten Großhandel gehen Hanna und Janosch zum Kofferraum, nehmen mehrere Wäschekörbe und Tüten heraus. Hier gebe es immer viel zu holen, sagen sie. Die beiden laufen ein paar Stufen hoch, ein Bewegungsmelder geht an. An der Decke hängen Kameras. "Die Aufnahmen schaut sich eh nie jemand an", sagt Hanna.

Ihr kuriosester Fund war eine Festplatte, auf der sie die Aufnahmen der Überwachungskamera fand. "Da konnte ich mich selbst beim Containern sehen, das war total witzig", erinnert sie sich, während Brokkoli und Bananen aus der Kiste des Supermarktes in ihre eigene wandern. Obst und Gemüse haben nicht einmal Druckstellen, das Brot ist weder hart noch verschimmelt, und das Mindesthaltbarkeitsdatum der verpackten Lebensmittel liegt noch einige Tage entfernt.

Plötzlich werden die beiden von Autoscheinwerfern angeleuchtet. Mehrmals ertönt die Hupe. Ein Mann steigt aus einem Auto, das nun den Ausgang versperrt. Weglaufen können Hanna und Janosch nicht. Der Mann fragt, was sie dort machen. Ohne eine Antwort abzuwarten, weist er sie darauf hin, dass sie gerade einen Diebstahl begehen. Hanna und Janosch erwidern nichts.

Der Mann wiederholt, dass sie eine Straftat begehen, und sagt, sie sollen alles zurücklegen und gehen. Dann setzt Hanna an: "Wissen Sie, dass das alles weggeworfen wird? Das sind gute Lebensmittel!" Das sei egal, meint der Mann, was sie tun, sei illegal. Hanna und Janosch diskutieren noch kurz. Der Mann setzt sich in sein Auto und wartet. Schließlich legen Hanna und Janosch, die Lebensmittel zurück - nicht ohne lautstarken Protest.

Als der Mann wegfährt, packen sie doch noch ein paar Sachen ein. Der Bus wird immer voller. "Wir spielen jetzt Lebensmittel-Tetris", sagt Hanna beim Einräumen. Doch der Vorfall hinterlässt seine Spuren: Im Auto beginnt eine lange und emotionale Diskussion darüber, wie jemand hinter einem Gesetz stehen kann, das es erlaubt, essbare Lebensmittel wegzuwerfen, während Menschen verhungern. Dass sie erwischt wurden, liege daran, dass sie an diesem Abend zu früh losgefahren sind.

Abhalten lassen sie sich von dem Zwischenfall aber nicht. Drei Supermärkte stehen noch auf der Liste.