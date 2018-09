Von Alisa Götzinger

Buchen. Auch und gerade Lehrer müssen sich in den Ferien gut auf das kommende Schuljahr vorbereiten. Wie Lehrer ihre Ferien verbringen, was es für sie mit Blick auf das nächste Schuljahr zu tun gibt und welche Aufgaben man als Klassenlehrer hat - darüber haben wir mit Sebastian Emling gesprochen. Er ist Lehrer für Englisch und Ethik am Burghardt-Gymnasium in Buchen.

Wie und ab wann bereiten sich Lehrer auf das neue Schuljahr vor?

Sebastian Emling: Das kommt sehr auf den jeweiligen Lehrer und dessen Situation im neuen Schuljahr an. Hat jemand die ihm zugeteilten Klassenstufen beispielsweise schon einmal unterrichtet und kann daher auf selbst konzipierte Materialien und Stundenverläufe zurückgreifen, wird er oder sie weniger Arbeit mit der Planung des neuen Schuljahrs haben. Zudem arbeiten viele Lehrkräfte nach Ferienbeginn quasi ohne Unterbrechung weiter, um das vergangene Schuljahr abzuschließen oder das neue Schuljahr zu planen. In erster Linie bereitet man die ersten Stunden des neuen Schuljahrs detailliert vor, um für den Trubel der ersten Wochen gerüstet zu sein. Man konzipiert Stundenverläufe, sucht nach Materialien wie Texten, Videos, Bildern etc. und entwirft einen Jahresplan, in dem man die Themenkomplexe verortet. Viele meiner Kolleginnen und Kollegen reservieren drei Wochen für sich, in denen sie abschalten. Die restlichen drei Wochen dienen dann der Nachbereitung des alten sowie der Vorbereitung des neuen Schuljahrs.

Ab wann weiß ein Lehrer seinen Stundenplan und welche Klassen er unterrichten wird?

Die Verteilung der Deputate geschieht gegen Ende des Schuljahrs, sodass wir Lehrer eine Woche vor Ferienbeginn wissen, welche Klassen wir bekommen. Einen Stundenplan erhalten die meisten von uns gegen Ende der Ferien.

Was gibt es für Lehrer zu Ende eines Schuljahrs und speziell in der letzten Ferienwoche zu tun?

Zum Ende eines jeden Schuljahrs kommen diejenigen Lehrkräfte zusammen, die eine Klasse abgeben, und informieren den neuen Klassenlehrer oder die neue Klassenlehrerin über Besonderheiten der Klassen. Diese Klassenübergabe wird im alten Schuljahr gemacht, damit wir uns in den Ferien bei unseren Planungen auf die Bedürfnisse einer Klasse einstellen können. Trotzdem finden in der letzten Ferienwoche viele Treffen in der Schule statt. Beispielsweise kommen die Fachschaftsvorsitzenden zusammen, oder neue Kolleginnen und Kollegen bitten um Hilfe bei der Orientierung am Arbeitsplatz. So unterschiedlich Lehrkräfte ihre unterrichtsfreie Zeit gestalten, so unterschiedlich sieht auch ihre letzte Ferienwoche aus. Die meisten Lehrer kommen in der letzten Ferienwoche in die Schule, statten ihren Platz im Lehrerzimmer mit den für das Schuljahr wichtigen Materialien aus und bringen Bücher. Die Eröffnungskonferenz ist dann der Startschuss ins neue Schuljahr.

Welche besonderen Aufgaben hat man, wenn man Klassenlehrer ist?

Je nach Klassenstufe sollte man bedenken, dass die Schüler vielleicht zum ersten Mal Unterricht an einem Gymnasium haben. Daher steht bei uns die erste Schulwoche unserer neuen "Fünfer" im Zeichen des Ankommens. Vom Begrüßungsgottesdienst über den Kennenlerntag bis hin zum ersten Mittagsessen in der Schulmensa sollen die "Kleinen" behutsam an ihr neues Umfeld herangeführt werden. Klassenlehrer zu sein, bedeutet immer ein höheres Maß an Aufwand: Man ist für Wohl und Wehe seiner 25 bis 30 Schützlinge verantwortlich. Von der Ausgabe der Schuljahresplaner über die Vergabe der Schließfachschlüssel bis hin zur Planung von Ausflügen - all dies und vieles mehr muss koordiniert werden. Vor allem muss der Klassenlehrer seine Schülerinnen und Schüler genau im Blick haben und für deren Wohlbefinden tätig sein. Geht es allen gut? Kommen alle mit? Gibt es Streit in der Klasse? Wird jemand ausgeschlossen? Wo drückt der Schuh zu Hause? Neben all dem Organisatorischen, das täglich zu leisten ist, steht für jeden Klassenlehrer immer der einzelne Schüler als Mensch im Mittelpunkt. Dies tagtäglich hinzubekommen, ist vielleicht das Schwierigste als Klassenlehrer, aber auch das Erfüllendste.