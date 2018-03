Von Stephanie Kern

Mosbach. Für Lara stand immer eines fest: Sie wollte früh Mutter werden. Eine Familie gründen, Kindern einen Platz im Leben geben. Und genau das tut die heute 22-Jährige auch. Doch der Weg dahin war für die Mosbacherin nicht immer einfach. Glücklich ist und war sie dennoch immer. Zwei kleine, zuckersüße Kinder hat sie, einen Jungen und ein Mädchen. Und jeden Tag versucht sie, den Kindern eine gute Mutter zu sein.

Mit 18 wurde Lara das erste Mal schwanger. Ein absolut geplantes Wunschkind, auch ihr damaliger Partner hatte einen großen Kinderwunsch. Vorher hatte Lara eine Ausbildung zur Kinderpflegerin im Kindergarten abgebrochen und war danach zur Bundeswehr gegangen. Beides passte nicht, der Kinderwunsch war riesig. "Wir wollten es beide", erzählt Lara, wieso sie und ihr Partner schon früh ein Kind bekommen sollten. Schwanger wurde sie damals sehr schnell. Und nach dieser Veränderung hat es in der Beziehung gekriselt. "Dann hat gar nichts mehr geklappt", erzählt Lara. Feiern, ausgehen, Freunde treffen - das alles war für die 18-Jährige dann nicht mehr so wichtig.

"Es war alles neu und anders, vielleicht war ich auch mit der Schwangerschaft überfordert", sagt sie heute. Es folgte die Trennung von Jamiros Vater. "Ich habe mein Leben komplett geändert, mir wurde bewusst, dass ich nun auch die Verantwortung für einen kleinen Menschen trage." Unglücklich war sie aber mit ihrer Entscheidung nicht, Jamiro ist und bleibt ein Wunschkind. Und das merkt man den Beiden auch an. Da ist die Mama die erste Person, wenn es ums Toben, Spielen oder Kuscheln geht. Zu seinem Vater hat der inzwischen Dreijährige keinen Kontakt. "Ich habe es immer wieder probiert, aber leider hatte er kein Interesse", meint Lara. Die Oma väterlicherseits suchte anfangs den Kontakt, doch der ist leider auch abgebrochen. Trotzdem habe sie immer das Gefühl gehabt, ihrem Sohn alles geben zu können, was er gebraucht hat. "Aber ich glaube, es wird sich ändern, und dann wird er sicher auch seinen Vater brauchen", sagt Lara nachdenklich.

Doch viel Zeit zum Grübeln hat Lara nicht. Die Kinder rufen schon lauthals nach ihr. "Dürfen wir mit dem Spielsand spielen?", fragt Jamiro. "Na gut, aber nur am Tisch." Lara ist eine Mutter, die ihren Kindern feste Regeln vorgibt. Nach dem Spielen sollen die Kinder den Sand selbst aufräumen. Was fehlt, ist eine Wohnung mit Garten. Aber das soll sich in Kürze ändern. "Wir ziehen bald um", freut sich Lara. Die neue Wohnung ist in der Nähe ihrer Eltern, einen Garten gibt es, und auch ein Zimmer mehr.

Bei der Geburt von Jamiro (und auch später von Amara) war die Oma dabei. "Es war komisch und anstrengend", berichtet Lara heute. Doch sie hatte Hilfe von ihrer Hebamme und vom Jugendamt - über diese Unterstützung war Lara immer sehr froh. Nichtsdestotrotz: "Ich war und bin sehr glücklich", sagt sie. Und so fiel auch die Entscheidung für ein zweites Kind, mit einem neuen Partner, leicht. "Er wollte unbedingt ein gemeinsames Kind", so Lara. Windeln wechseln statt Party machen, Kinderlieder singen statt tanzen in der Disco, sinnvolle Beschäftigung für die Kinder statt Klamotten shoppen - das Leben als Mutter hat auch im Freundeskreis von Lara Spuren hinterlassen. "Geblieben ist eigentlich nur meine beste Freundin."

Die hat auch auf Jamiro aufgepasst, als im März 2015 Amara auf die Welt kam. Ihr Sohn war damals 19 Monate, Lara wusste: "Das wird nicht einfach!" Doch wieder gab es viel Hilfe und Unterstützung. Auch von der Familienhebamme, die Lara und die Kinder das ganze erste Jahr hindurch begleitet hat. "Ich konnte sie alles fragen, sie war echt eine große Hilfe. Und sie ist echt lieb", erzählt Lara. Einmal im Monat schaute die Familienhebamme bei Lara und den Kindern nach dem Rechten, im Fokus stand natürlich die Entwicklung der Kinder. Aber auch die Ziele der Mutter waren wichtig. Wo stehe ich? Was möchte ich erreichen? Aber auch Dinge, bei denen man Hilfe braucht, sollten so vergegenwärtigt werden.

Eines dieser Dinge war der Führerschein. Den hat die 22-Jährige in Etappen gemacht und sich zusammengespart. Seit kurzem hat sie ihn - was eine große Erleichterung im Alltag mit den zwei Kindern bedeutet. Das Geld für einen kleinen Gebrauchtwagen hat sie sich geliehen. Dass die Kinder an erster Stelle stehen, das merkt man Lara Hausmann an. Mit der kleinen Tochter teilt sie sich das Zimmer. Für den großen Bruder hat sie ein wahres Spieleparadies geschaffen. Mit vielen fröhlichen Farben und reichlich Spielzeug. "Vieles davon haben wir geerbt." Und da wird dann auch munter gebaut, gehämmert, geknetet und gemalt. "Bei so schönem Wetter versuche ich aber immer, etwas draußen zu unternehmen."

Ganz wichtig ist Lara auch die Ernährung der kleinen Familie. Gekocht wird jeden Tag frisch - und vegan. Obwohl die Kinder auch einmal Wurst oder Fleisch bekommen, wenn sie unterwegs oder eingeladen sind und es gerne möchten. "Ich habe mich sehr mit dem Thema Ernährung befasst." Und so kommt jeden Tag viel frisches Obst und Gemüse auf den Tisch. Das absolute Lieblingsessen der beiden Kleinen ist (vegane) Bolognese mit Nudeln - da macht es dann wohl keinen Unterschied, ob man sich vegan ernährt oder nicht.

Und obwohl alles eigentlich "sehr gut läuft", wie Lara Hausmann findet, würde sie sich trotzdem manchmal mehr Unterstützung von einem Partner oder Freunden und Familie wünschen. Amaras Vater kommt zwar alle zwei Wochen, um die Kleine zu sehen. Doch im Alltag fehlt der Austausch. "Aber langsam kommen die Freunde von früher auch wieder zurück, melden sich, denn viele bekommen jetzt auch ein Kind." Ganz besonders merkt sie das natürlich abends, wenn die Kinder im Bett sind.

Würde sie aus heutiger Sicht irgendwas anders machen? "Die Ausbildung würde ich beenden, einfach um meinen Kindern etwas bieten zu können." Bis März ist sie noch in Elternzeit, seit Kurzem vertreibt sie Kosmetika im Online-Direkthandel und will sich da auch etwas aufbauen. "Es macht sehr viel Spaß, weil ich dann auch mal was anderes als nur Mutter bin", erzählt Lara noch. Falls das mit dem Verkaufen von Kosmetik nicht klappt, will sie versuchen, ihre Ausbildung abzuschließen - soweit das mit zwei Kindern möglich ist. Bereut hat sie aber den Entschluss, früh Mutter zu werden, nie. "Für mich war das genau das Richtige", schwärmt sie. Seitdem habe ihr Leben einen großen Sinn. Auch wenn das Umfeld über die Nachricht damals geschockt gewesen sei und einige auch mit Unverständnis reagiert hätten. "Für uns muss es passen und wir müssen glücklich sein. Das ist das Wichtigste."