Von Tobias Widmann

Heidelberg. Es ist heiß in der Halle, die Stimmung wird von den schnellen Rhythmen der brasilianischen Musik zusätzlich angeheizt. Die Kämpfer bilden einen Kreis, in dessen Mitte zwei Personen gegeneinander antreten. Auf einen Kick folgt ein Sprungtritt, dann eine blitzschnelle Ausweichbewegung. Was hier sehr gefährlich klingt, ist es in Wirklichkeit nicht. Verletzt wurde niemand, denn die Kämpfer wissen, was sie tun. Sie sind Capoeirista, und Capoeira heißt ihr besonderer Sport, in dem es nicht darum geht, seinen Gegner zu treffen. Die beiden Akteure gehören zum Verein "Abadá Capoeira Heidelberg", der kürzlich zu einem Schnupperkurs und zur "Aulao", einem großen gemeinsamen Training, eingeladen hatte.

Über 150 Mitglieder zählt die Gruppe, die dieses Jahr ihr zehnjähriges Bestehen feiert. "Capoeira ist ein Sport für junge und für ältere Menschen. Jeder kann zu uns kommen und mitmachen", sagt Trainer "Professor Nugget". Sein richtiger Name ist Elton Lopes, und er betreibt den Sport bereits seit 27 Jahren. "Capoeira hat mir geholfen mein Leben zu regeln", erzählt er. Lopes ist in Brasilien aufgewachsen und hat viel Kriminalität und Gewalt in seiner Kindheit erlebt. Capoeira habe ihm Halt gegeben und ihm geholfen, sich zu integrieren.

Verletzungen kommen bei dem Sport nur sehr selten vor. Im Mittelpunkt stehen das Miteinander und die Harmonie. Capoeira ist nicht nur Kampfsport, sondern auch Tanz, fließende Bewegungen gehen ineinander über. Auf einen Angriff folgt eine Ausweichbewegung. Dazu kommen die Musik und der Gesang der Capoeirista. Entwickelt wurde Capoeira von afrikanischen Sklaven in Brasilien, die auf den Zuckerrohrplantagen arbeiteten. Weil ihnen Kampfübungen untersagt waren, vermischten sie zur Tarnung die gefährlichen Tritte mit tänzerischen Elementen. So entstand eine einmalige Kombination aus Tanz, Akrobatik, Musik und Gesang.

Und genau das fasziniert Lila Sax. Sie ist schon seit 13 Jahren Capoeirista und mittlerweile fünffache deutsche Meisterin und zweifache Europameisterin. "Jeder findet etwas an Capoeira, das ihm gefällt. Sei es die Musik, die Akrobatik oder die Geschichte, die dahinter steckt", sagt sie. Auch Martin Quitt steht im Bann dieses vielseitigen Kampfsports. Der 15-Jährige übt schon seit sieben Jahren eifrig: "Es macht einfach Riesenspaß und man wird richtig gefordert. Capoeira ist so unglaublich vielseitig", erklärt er. Denn zum Training gehöre auch das Erlernen der Instrumente und der traditionellen brasilianischen Lieder, die ihn besonders faszinieren. "Es ist einfach ein einmaliger Sport."

Dann erklingen die Trommeln wieder. Die Trainingspause ist vorüber. Martin und die anderen Kämpfer bilden einen Kreis: Der Tanz beginnt von vorn.

