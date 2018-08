Von Manuel Reinhardt

Kämpfen Sie mit dem Raumdecker "Roter Belzebub" gegen die außerirdischen Invasoren und tragen Sie den Krieg von der Erde bis in das Weltall. 1917! Das Jahr des Ersten Intergalaktischen Krieges. Nein, es handelt sich hier nicht um einen billigen B-Horror-Movie. Ganz im Gegenteil: Das ist A-Klasse. Arcade, um genau zu sein. Der Text bewirbt nämlich das Computerspiel "1917! The Alien Invasion". Und das ist ein besonderes: keine scharfe, moderne Grafik, sondern 2D-Retro-Look. Das Videospiel ist nämlich im Stil der früheren Arcade-Automaten und -Spiele (vgl. Hintergrund) entworfen - erschaffen vom Wilhelmsfelder Spieleentwickler Sebastian de Andrade.

So heißt es im Werbetext weiter. Und meint ganz einfach: Außerirdische abschießen in historischem Umfeld. "Es handelt es sich um ein fiktives Szenario, in dem Außerirdische im Jahre 1917 die Erde angreifen", erklärt Sebastian de Andrade. "Die einst verfeindeten Nationen müssen sich verbünden, um sich gegen den hochtechnisierten Feind behaupten zu können." Der Spieler übernimmt dabei die Rolle einer deutschen Pilotin, die mit einem Dreidecker den Luftraum zurückerobern möchte.

Den Ursprung haben die Arcade-Spiele in den USA, wo in den 1970er-Jahren in öffentlichen Spielhäusern Videospiel-Automaten aufgestellt wurden. Nach dem Einwurf von Münzgeld konnte daran gespielt werden. Später wurden Arcade-Spiele auch für den PC und unterschiedliche Spielkonsolen umgesetzt. "Arcade-Spiele sind meistens kürzer und intensiver", erklärt Entwickler Sebastian de Andrade. Das Spielprinzip ist oftmals leicht und einfach durchschaubar. Mit jedem neuen Level steigert sich dabei der Schwierigkeitsgrad. Flinke Finger sind also gefragt. "Arcade-Spiele sind leicht zu erlernen und schwer zu meistern, sie sind meistens sehr herausfordernd und erzwingen, dass der Spieler besser wird und nicht die Spielfigur", beschreibt der 23-jährige Student die Faszination Arcade. Bekannte Klassiker sind Pac-Man oder Donkey Kong.

Wie kam er denn dazu, Videospiele zu entwickeln - und dann auch noch Arcade-Spiele? "Kunst habe ich eigentlich schon immer erschaffen, ich war einer dieser typischen Schüler, die ihre Heftränder vollzeichnen." Später wollte Sebastian Comiczeichner werden. "Mir fiel es jedoch immer schwer, ein Comic fertigzustellen, da mir immer wieder neue Ideen eingefallen sind, die mich mehr interessiert haben."

Er absolvierte ein Praktikum bei "Nintendo of Europe" in Großostheim - und da hat es Klick gemacht. Er habe erkannt, dass Videospiele ein Wachstumsmarkt sind. "Das hat mich dazu bewogen, meine Karriere auf Videospiele aufzubauen." Schließlich hat er selbst jahrelang leidenschaftlich gespielt, was er heute aber nicht mehr oft tut. "Es macht mir mittlerweile mehr Spaß, die Spiele selbst zu erstellen, anstatt sie nur zu spielen", sagt der Heavy-Metal-Fan. Neben harten Gitarren interessiert er sich aber auch für Geschichte und Philosophie.

Daher kam ihm auch die Idee für "1917!", das er auf der Internet-PC-Plattform "Steam" veröffentlicht hat. Er habe als Jugendlicher Verdun besucht und als er im Beinhaus von Douaumont stand, wurde er sehr nachdenklich. "Wir leben zurzeit im Frieden, vor hundert Jahren wäre ich in einem Schützengraben verendet." Dagegen steht die Kriegsromantik aus dieser Zeit, also heldenhaft auf das Schlachtfeld zu ziehen für Kaiser und Vaterland. "Der Kontrast zwischen dieser Kriegsromantik und der Realität der Massengräber ist abstoßend und faszinierend zugleich", meint Sebastian. "Letztendlich zeigt uns der Schrecken in Literatur, Comics und Videospielen, wie gut wir es doch haben."

Nachdem die Idee stand, ging es um die konkrete Umsetzung des fiktiven Stoffs. Sebastian erklärt den Entstehungsprozess: "Zu Beginn habe ich ein Bild vor meinen Augen, meist nehme ich ein Din A3-Blatt und zeichne es voll mit meinen Ideen und Entwürfen, wie das Spiel aussehen könnte." Anschließend beginnt schon die Entwicklung. Regelmäßig stellt er sein Spiel seinen Freunden und seiner Familie vor. An ihren Reaktionen bewertet er seine Kreation. "Nach einem halben Jahr wird man blind für seine eigene Kunst, es ist unmöglich, sie objektiv zu bewerten", sagt der Wilhelmsfelder.

Die technische Umsetzung ist schließlich relativ unproblematisch. Ein einfacher Computer mit durchschnittlicher Leistung, noch von 2011, ist Sebastians Arbeitswerkzeug. "Die meisten Menschen denken, als Entwickler besitzt man High-Tech-Geräte", berichtet er. Auch die Software sei problemlos. "Da leben wir im Paradies, Spiele-Engines und Grafik-Programme können gratis und legal heruntergeladen und verwendet werden", hält er sich kurz. Und fügt hinzu: "Es liegt nur am Entwickler, ob es ein gutes oder schlechtes Spiel wird."

Vier bis zwölf Stunden Arbeit am Tag steckt in dem liebevoll designten Spiel. "Das ist ein Vollzeitjob." Die Kernspielmechanik benötige ungefähr ein Vierteljahr. Danach kommt der Inhalt des Spiels, also die ganzen Levels und die Menüs. Am Ende sei es sehr mühselig, alles fertigzustellen. Doch die Videospielentwicklung sei ohnehin sehr abwechslungsreich: "Wenn ich keine Lust habe zu programmieren, dann finalisiere ich eben Animationen oder Grafiken."

Ist das Spiel dann fertig, freut sich die Arcade-Community drauf. Es gebe eine Indie-Szene, erklärt Sebastian de Andrade. Er selbst hat sich der Entwicklung sogenannter "Shoot em Ups" - kurz "Shmups" - verschrieben. "In diesen Spielen geht es darum, vielen gegnerischen Kugeln auszuweichen und mit einem Raumschiff gegen Hunderte anderer Raumschiffe zu kämpfen." In den frühen Tagen der Videospiele war dieses Genre der absolute Mainstream. Heute ist es nur noch eine Nische. Auf die der 23-Jährige, der an der SRH Heidelberg Virtuelle Realitäten mit dem Schwerpunkt Game Design studiert und einen Master in "Applied Computer Science" hat, stolz ist: "Ich fühle mich sehr wohl damit, dass ich mit meinen Spielen echte Genre-Fans ansprechen und überzeugen kann, anstatt nur ein weiteres Casual-Spiel für das Smartphone entwickelt zu haben, das keinerlei Persönlichkeit ausstrahlt und am nächsten Tag vergessen ist."

Doch auch ein Videospieler muss gelegentlich den virtuellen Welten entkommen. Das kann er in seiner Heimatgemeinde. "Ich bin in Wilhelmsfeld aufgewachsen und liebe diese Region. Ich wandere viel durch die Wälder. Der Odenwald gibt mir Kraft, meine Ziele zu verwirklichen." Die Städte seien ihm zu schnell. "Ich liebe die Ruhe."

Wer sich in Alien-Gemetzel stürzen und die Welt retten möchte, kann dies unter der Adresse http://store.steampowered.com/app/470060/ tun.