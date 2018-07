Von Michael Abschlag

In vielen Ländern der arabischen Welt sind die Medien staatlicher Kontrolle unterworfen. Die Form der Einflussnahme reicht dabei von Einschränkungen bis hin zur Zensur und einem Verbot unabhängiger Medien. Ein Überblick:

In Ägypten gibt es ein mächtiges Staatsfernsehen, das 2011 in die Kritik geriet, weil es die Massenproteste auf dem Tahir-Platz verschwieg und stattdessen Archivbilder zeigte, auf denen der Platz fast menschenleer war. Allerdings hat sich im Laufe der Zeit neben dem Staatsfernsehen eine relativ unabhängige Medienlandschaft entwickeln können. Das Internet machte es außerdem schwierig, Dinge zu verschweigen: Über Facebook, Twitter und ähnliche Kanäle konnten junge Menschen überall in der arabischen Welt Nachrichten und Bilder verschicken und eine Zensur ließ sich kaum noch aufrecht erhalten. Auf dem Höhepunkt der Proteste schaltete die ägyptische Regierung das Internet schließlich komplett ab. Heute genießen die ägyptischen Massenmedien ein zunehmendes Maß an Freiheit, wobei es nach wie vor Gesetze gibt, die diese Freiheit beschränken.

Eine besonders strikte Zensur herrschte lange in Tunesien, wo das autoritäre Regime Fernsehen, Radiosender und Tageszeitungen kontrollierte. Auch das Internet versuchte man zu zensieren: Die Webseiten von Al-Jazeera, Amnesty International, Wikileaks und Youtube und etliche Facebook-Seiten wurden gesperrt. Die Fehlermeldung "Error 404 - page not found" erschien so oft, dass es zu einem Running Gag wurde, von einem fiktiven Zensor mit Nachnamen 404 zu reden. Inzwischen hat sich die Situation deutlich gebessert.

Im wahabitischen Königreich Saudi-Arabien werden alle Medien vom Kulturministerium überwacht. Zeitungen und Fernsehsender brauchen eine besondere Genehmigung. Inhalte, die das Königshaus oder dessen Politik kritisieren, sind verboten. Eine spezielle Abteilung kümmert sich um die Überwachung des Internets. Seiten, die als unmoralisch, unislamisch oder oppositionell gelten, werden zensiert. Nach offiziellen Angaben sind davon derzeit rund 400 000 Webseiten betroffen. Internetcafés werden regelmäßig kontrolliert.

Auch im Irak gab es lange Zeit eine strenge staatliche Kontrolle der Medien, allen voran des seit den 1950er Jahren sendenden Staatsfernsehens. Saddam Hussein hatte zudem die Installation von Satellitenschüsseln verboten, um den Empfang ausländischer Sender zu unterbinden. Seit seinem Sturz im Jahr 2003 hat sich die Situation deutlich verbessert. Allerdings sind Journalisten nach wie vor Repressalien ausgesetzt.

In Syrien gab es lange nur staatliche Zeitungen (und zwar nur drei) sowie Fernseh- und Radiosender. Machthaber Baschar al-Assad hob zwar 2001 das Verbot privater Medien auf, die staatliche Kontrolle blieb aber bestehen. Das Informationsministerium wachte darüber, dass keine Kritik an der herrschenden Baath-Partei geäußert wurde. Als 2011 die Proteste gegen Assad begannen, wurden die Medien gezielt zur Propaganda eingesetzt. Aber auch die anderen Bürgerkriegsparteien setzen inzwischen auf gezielte Desinformation. Eine objektive Berichterstattung, wie sie während der Proteste durch Bürgermedien zwischenzeitlich aufkam, findet kaum noch statt und ist außerdem sehr gefährlich.

Im Wüstenstaat Katar sitzt der größte Fernsehsender der arabischen Welt, Al-Jazzeera. Er genießt über Landesgrenzen hinweg weite Verbreitung. Während des Arabischen Frühlings 2011 erwarb er sich einen Ruf als "Revolutionssender", weil er relativ frei über die Proteste in Ägypten berichtete. Über die Unruhen in Syrien berichtete er dagegen eher zurückhaltend, über die in Bahrain fast gar nicht. Al-Jazeera gilt zwar als relativ objektiv, aber das stößt an Grenzen, wenn die Interessen seines Besitzers betroffen sind, des Herrscherhauses von Katar.