Von Laura Geyer

"WRD, AED und HLW" - irgendwie kommen Erinnerungen an den Song "MfG" der Fantastischen Vier hoch, wenn Esther Brummer erzählt, was sie bei der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) so alles macht. Die 17-Jährige muss selber lachen, als sie das fragende Gesicht der RNZ-Mitarbeiterin sieht. Seit vier Jahren ist sie bei der DLRG Ladenburg/Edingen-Neckarhausen. "Am Anfang bin ich mit den ganzen Abkürzungen überhaupt nicht zurechtgekommen, jetzt benutzte ich sie ohne nachzudenken."

Noch mal von vorne: WRD, das ist der Wasserrettungsdienst, AED der Automatisierte Externe Defibrillator und HLW die Herz-Lungen-Wiederbelebung. Nicht gerade übliche Themen für eine Zwölftklässlerin, aber genau darum dreht sich das wöchentliche Training. Schwimmtechnik, Ausdauer, Sprint und Tauchen üben die jungen DLRG'ler regelmäßig. Hinzu kommen Abschlepptechniken und Befreiungsgriffe - "wenn jemand Todesangst hat, klammert er sich an alles, Hauptsache, er bleibt oben", erklärt Esther, warum man das als Retter können muss. Immer wieder machen sie auch Kombiübungen: "Du schwimmst die Person an, wirst angegriffen, befreist dich und ziehst sie raus. Dann kommt der diagnostische Block: Atmung und Puls kontrollieren, gegebenenfalls einen Notruf absetzen, den Defibrillator holen lassen und HLW machen."

Das klingt nach einem ernsten Hobby. Wieder lacht Esther: Nein, sie haben auch viel Spaß zusammen. "Gegen Ende der Saison spielen wir auch einfach mal nur Wasserball", erzählt sie. Im Sommer, wenn nicht trainiert wird, trifft man sich zum Kanufahren. Überhaupt unternimmt die Gruppe viel zusammen. "Wir gehen nach Schriesheim auf den Mathaisemarkt, in Mannheim feiern, Wakeboardfahren - was man als Jugendliche halt so macht." Die Gemeinschaft ist Esther wichtig. "Ich mache das nur, weil's Spaß macht und weil die Gruppe wie eine zweite Familie für mich ist", erklärt sie.

Auch die Einsätze auf Veranstaltungen beschreibt Esther als "lustig" - wenn nichts Schlimmes passiert. Letztes Jahr war die Friedrichsfelderin zum Beispiel auf der Ladenburger Festwiese, als Sean Paul und Xavier Naidoo auftraten. Beim Drachenbootrennen war die DLRG-Ortsgruppe vor wenigen Wochen mit drei Booten und einem Sanitätszelt dabei. Während der Beach Party am Samstagabend hatte Esther Sani-Dienst und musste einigen Jugendlichen mit Kreislaufproblemen den Blutdruck messen: "Die hatten zu viel getrunken." Eine "San-A"-Ausbildung hat die junge Frau bei der DLRG erhalten, damit kann sie Erste Hilfe leisten.

Außerdem hat sie letztes Jahr den "amtlichen Bootsführer" gemacht und darf jetzt bei Übungen und Einsatzvorbereitungen das Boot steuern. Zum Beispiel vor dem Ladenburger Triathlon-Festival, wenn die DLRG die Schwimmstrecke im Neckar sichert. Ein Taucher der Mannheimer Ortsgruppe räumt dann den Boden sowie den Ein- und Ausstieg frei. "Der hat da schon einiges rausgeholt: Glasflaschen, Äste, aber auch Fahrräder, einmal sogar eine Pistole", erzählt Esther.

Auf dem Neckar haben sie letztes Jahr auch eine Großübung mit einem realistischen Szenario und echten Schauspielern gemacht: Mutter und Tochter fuhren Kanu, das Gefährt kippte. Die beiden kamen nicht gegen die Strömung an. Zwei Wasserretter der DLRG seilten sich daraufhin von der Brücke in den Neckar ab (siehe Bild), schwammen zu den Opfern und hielten sie über Wasser, bis ein Motorboot die beiden Frauen einsammelte. An Land wurden sie dann erstversorgt.

"Wir wollten der Bevölkerung mal zeigen, was die DLRG macht", erklärt Esther. "Wir stehen immer im Hintergrund, dabei sind wir in der Wasserrettung erster Ansprechpartner", wird sie ernst. "Im Gegensatz zu den Feuerwehren und dem Technischen Hilfswerk bekommen wir auch keine Gelder von Stadt oder Bund. Wir leben von Spenden und verdienen ein bisschen was mit Ständen bei größeren Veranstaltungen", erklärt die Schülerin.

Zumindest in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis rührt Esther immer wieder die Werbetrommel für die DLRG. Argumente hat sie viele: "Schwimmen ist gesund und gut für den Rücken, man lernt tolle Leute kennen, hat Spaß, bekommt viel ermöglicht", zählt sie auf - und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: "Weil wir im Sommer Freibad-Wachdienst machen, können wir außerdem die ganze Saison über umsonst schwimmen gehen."

Im Moment ist Esther übrigens für zwei Wochen im Ostsee-Einsatz; noch so ein Argument für die DLRG. "Es ist zwar anstrengend, macht aber auch total Spaß", berichtet sie. Anfahrt und Unterkunft werden bezahlt, außerdem ein kleines Tagesgeld. Man kommt mit Leuten aus ganz Deutschland in Kontakt und sammelt viel Erfahrung. "Letztes Jahr hatte ich pro Tag mindestens drei Patienten, von einem Möwenbiss bis hin zu Verbrennungen durch Quallen." Rausschwimmen musste sie zum Glück noch nicht selber. "Kollegen von mir hatten letzten Sommer zwei Herzinfarkte im Wasser", erzählt Esther. "Und Viele überschätzen sich auch einfach."