Keine Frage, es gibt zahlreiche Anmachsprüche, darunter auch weniger originelle. Wir haben für euch eine kleine Nachschlagfibel schlechter Sprüche zusammengestellt.

> All' diese Kurven, und ich ohne Bremsen.

> Brandstifterin! Du hast mein Herz entflammt!

> Darf ich Dir zwei Fragen stellen: 1. Was sind deine Lieblingsblumen. 2. An welche Adresse soll ich sie schicken?

> Darf ich Dir 'ne Cola ausgeben - heute Abend bei der 99-Cent-Party?

> Darf ich bitten oder tanzen wir zuerst?

> Darf ich Dein Schutzengel sein?

> Denkst Du, dass wir vielleicht einen gemeinsamen Freund haben, der uns einander vorstellen könnte?

> Du bist so schön - innen und außen!

> Du musst der wahre Grund für die globale Erderwärmung sein.

> Du bist so süß! Ich würde Deinen Bruder heiraten, um Dich näher kennenzulernen!

> Du bist bestimmt Model, oder?

> Du hast Augen so tief und blau wie der Pazifik!

> Entschuldigung, aber auf welchen Anmachspruch würdest Du denn am positivsten reagieren?

> Glaubst Du an Liebe auf den ersten Blick - oder soll ich noch einmal reinkommen?

> Hallo, kannst Du mir den Weg zu Deinem Herzen zeigen?

> Hast du Dir weh getan, als Du vom Himmel gefallen bist?

> Hättest Du etwas dagegen, wenn ich Dich aus der Nähe anstarre, anstatt dies über den ganzen Raum hinweg zu tun?

> Hey, sind Deine Eltern Architekten? Denn Du bist so gut gebaut!

> Ich bin neu in der Stadt. Könntest Du mir den Weg zu Deiner Wohnung zeigen?

> Ich bin vom ADAC und würde dich heute Abend gerne abschleppen.

> Ich weiß ja, dass Milch schön macht, aber hey, wie viel hast Du getrunken?

> Ich werd' ohnmächtig! Kannst Du bitte Mund-zu-Mund-Beatmung einleiten?

> Ich hab meine Handynummer verloren. Kann ich Deine haben?

> Ich bin so cool, hinter mir schneit es schon!

> Ist es heiß hier drin, oder bist Du das?

> Ich muss ein Lichtschalter sein. Jedes Mal, wenn ich Dich sehe, macht es Klick bei mir!

> Ich würde gerne der Grund für Deine heutige schlaflose Nacht sein.

> Kannst Du essen? Kannst Du gehen? Lass uns essen gehen!

> Macht es Dir was aus, wenn ich Dich 'ne Minute anstarre? Ich möchte mich an Dich in meinen Träumen erinnern.

> Man sagt: Die größten Schätze liegen unter der Erde. Aber ich kann Dich doch nicht einfach einbuddeln!

> Mein Drink fühlt sich einsam, würdest Du ihm etwas Gesellschaft leisten?

> Sorry, ich möchte Dich nicht dumm anmachen, aber ich hätte nichts dagegen, wenn Du es tust ...

> Sind Deine Eltern Terroristen - Du bist voll die Bombe!

> Wenn Du eine Rose in der Wüste wärst, würde ich vor Dir niederknien und weinen, damit Du nicht verdurstest.

> Wer hat nur die Diamanten gestohlen, um sie in Deinen Augen zu verstecken?

> Weißt Du, dass ich ein Bild von Dir im Lexikon gesehen habe? Direkt neben dem Wort "wunderschön".

> Zu mir oder zu Dir?