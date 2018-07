Von Alisa Götzinger

Die heutige Jugend.Was wird ihr nicht alles nachgesagt. Dass sie ihre Zeit am liebsten vor dem heimischen PC und Fernseher verbringt zum Beispiel. Oder, dass es fast nichts gibt, was den Durchschnittsjugendlichen von seinem Smartphone weglocken könnte. Fast nichts. Aber stimmt denn das wirklich?

Gerade jetzt, in den warmen Sommermonaten, stecken viele Jugendliche einen großen Teil ihrer wertvollen Freizeit in Outdoor-Aktivitäten. Den meisten ist dieser Begriff wohl unter "Sport machen an der frischen Luft" geläufig. Bekannte Beispiele,die mit Sicherheit schon jeder einmal ausprobiert hat, sind Fahrrad fahren oder das Ausüben diverser Laufsportarten.

Doch wie wir alle wissen, ist noch kein kein Stephen Kiprotich (Marathonolympiasieger 2012 aus Uganda) vom Himmel gefallen. Wem es also zu langweilig ist, auf vorgefertigten, endlos scheinenden Lauf- oder Radstrecken die Natur zu erkunden, für den haben wir hier die Alternativen.

Eine Sammlung von Outdoor-Aktivitäten, die garantiert Spaß machen und für einen kleinen Adrenalinkick sorgen. Genau das Richtige, also für warme Tage, die uns der Sommer dieses Jahr hoffentlich noch bescheren wird - und somit das ideale Programm für alle, die noch nichts für die nächsten Wochen geplant haben.

Sportklettern: Beginnen wir mit dieser bekannten Sportart, bei der man sich mit sportlicher Anstrengung in luftige Höhen hinaufwagt. Das Sportklettern gewinnt in unserer Region immer mehr an Beliebtheit. Ideal auch für Anfänger in Sachen "Outdoor", da sich gerade kleinere Wände mit etwas Übung leicht bewältigen lassen. Dabei ist das Erfolgserlebnis, wenn man oben steht, einfach unbeschreiblich. Inzwischen gibt es viele Klettersteigen. Dort kann man das Sportklettern ausprobieren.

Fallschirmspringen: Wer den ganz großen Adrenalinkick sucht, der probiert sich am besten an einem Fallschirmsprung. Zugegeben, der Sprung aus 4000 Metern Höhe ist nur etwas für die ganz Mutigen unter uns. Wer es doch mal ausprobieren möchte, der bucht am besten einen Tandemsprung, bei dem man einen Profi zur Seite gestellt bekommt. Dieser sorgt übrigens auch dafür, dass man die nötige Selbstüberwindung hat, die man braucht, um aus dem Flugzeug zu springen. Hat man sich dann doch getraut, erwarten einen 50 Sekunden freier Fall und mehrere schwebende Minuten, in denen man Mutter Erde immer näher kommt. Und man baut so viel Adrenalin und Endorphine auf, dass es mit Sicherheit für das ganze Jahr ausreicht.

Mountainbiken: Klingt nach Fahrrad fahren für Lebensmüde. Ist es aber nicht. Das Tolle: man benötigt nur ein speziell outdoor-fähiges Fahrrad, einen Helm für die Sicherheit und eine möglichst abenteuerliche Strecke: alles, was Stock und Stein, Wiesen oder Berge beinhaltet, ist perfekt. Der Vorteil ist klar erkennbar, dass außer Fahrrad fahren keine großen Vorkenntnisse von Nöten sind, es aber trotzdem den nötigen Kick für alle liefert, die nicht mehr nur mit dem Hollandfahrrad durch die Gegend tuckern wollen.

Kanufahren: Wer sich eher dem Element Wasser verbunden fühlt, den dürften Kanutouren zum Beispiel über die Jagst oder den Neckar begeistern. Und wasserscheu sollte man für diese Sportart auf keinen Fall sein. Also: Eskimo-Rolle einüben und Schwimmweste anziehen. Ein netter Nebeneffekt dabei ist: Man hat einen tollen Blick auf die Gewässer der näheren Umgebung und trainiert gleichzeitig effektiv seine Oberarmmuskeln. Na, wenn das mal kein schöner Sport ist!

Ob Klettern, Mountainbiken, Kanufahren oder Fallschirmspringen - bei manchen unserer Outdoor-Aktivitäten gehört die eine oder andere Portion Mut unabdinglich dazu. Aber hat man sich erst einmal von seiner Couch aufgerafft, das Smartphone ausgeschaltet und den inneren Schweinehund überwunden, dann entlohnt einen das Gefühl, etwas geschafft und erreicht zu haben.

Also nutzt die Sommerferien und das schöne Wetter: Runter von der Couch, raus aus eurem Haus und rein in eure Turnschuhe.