Mannheim. (uma/sal) Im Rahmen eines sprachwissenschaftlichen Hauptseminars "Wikipedia-Texte schreiben: Das Projekt Frauen in Rot" haben Studierende der Universität Mannheim unter Leitung von Dr. Maja Linthe 24 Wikipedia-Artikel über herausragende Frauen erstellt, die zum großen Teil aus Mannheim und Umgebung kamen. Dazu gehören auch Else von der Leyen und Irma Klausner, die im Jahr 1900 Vorreiterinnen des Frauenstudiums in Deutschland waren.

Am 28. Februar 1900 ermöglichte das Großherzogtum Baden offiziell als erstes deutsches Land per Erlass Frauen den vollen Zugang zu Universitätsstudien. Vier Frauen trugen sich zum Sommersemester 1900 in das Matrikelbuch der Universität Heidelberg ein, darunter auch Irma Klausner und Else von der Leyen. Die beiden wurden damit zu den ersten ordentlich immatrikulierten Studentinnen der Ruperto Carola und zusammen mit sieben anderen Studentinnen aus Baden zu Pionierinnen des Frauenstudiums in Deutschland überhaupt. Else von der Leyen (später Rosenthal) wurde nach ihrem Studium als erste Frau im Berliner Verein der freigewählten Kassenärzte aufgenommen. Sie war zu dem Zeitpunkt die einzige Frau unter 22 Kassenärzten Berlins. Im Alter von nur 34 Jahren verunglückte sie jedoch.

Das 2016 gegründete Wikipedia-Projekt "Frauen in Rot" hat sich zum Ziel gesetzt, mehr Frauenbiografien bei Wikipedia zu veröffentlichen. Dadurch soll das Ungleichgewicht zwischen Männern und Frauen in der Online-Enzyklopädie schrumpfen. Denn der Großteil der Biografien auf Wikipedia handelt von Männern.

Im Rahmen des Seminars wurden auch zwei Edit-a-thons an der Universität Mannheim veranstaltet. Edit-a-thons sind Veranstaltungen von Wikipedia, bei denen Autor*innen gemeinsam an Artikeln arbeiten. Auf diese Art und Weise können Neulinge von erfahrenen Wikipedianer*innen lernen, wie Artikel erstellt werden. Das Hauptseminar wird weiter in der germanistischen Linguistik angeboten.