Heidelberg. (kum) Der Senat der Universität Heidelberg hat einen Prorektor für Innovation und Transfer gewählt. Das neu geschaffene Amt übernimmt der Physiker Prof. Matthias Weidemüller. Sein Aufgabenbereich umfasst die Förderung des Wissenstransfers sowie die Initiierung von Kooperationen und Partnerschaften mit Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Die dreijährige Amtszeit begann sofort.

Matthias Weidemüller studierte Physik und Philosophie an den Universitäten Bonn und München, wo er 1995 auch promoviert wurde. Auslandsaufenthalte führten ihn an die École Normale Supérieure nach Paris (Frankreich) sowie an die Universität Amsterdam (Niederlande) und das dortige FOM-Institute for Atomic and Molecular Physics. 1997 wechselte er an das Max Planck Institut für Kernphysik in Heidelberg, im Jahr 2000 habilitierte er sich an der Universität Heidelberg. Von 2003 bis 2008 lehrte er als Professor für Experimentalphysik an der Universität Freiburg, ehe er 2008 einem Ruf an das Physikalische Institut der Ruperto Carola folgte. Weidemüller ist Gründungsdirektor des Heidelberger Zentrums für Quantendynamik. Gastprofessuren nahm er in Österreich, Brasilien und China an.

Dem Rektorat gehören zwei hauptamtliche Mitglieder, Rektor Bernhard Eitel und Kanzler Holger Schröter, sowie nun fünf nebenamtliche Prorektoren an. Neben Weidemüller sind dies Prof. Karin Schumacher für den Bereich Qualitätsentwicklung und Prof. Anja-Désirée Senz für den Bereich Studium und Lehre. Prof. Jörg Pross ist Prorektor für Forschung, Prof. Marc-Philippe Weller für Internationale Angelegenheiten.