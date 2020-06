Hintergrund Alle bisherigen Folgen des RNZ-Corona-Podcasts finden Sie auf: www.rnz.de/corona-podcast Alle bisherigen Folgen des RNZ-Corona-Podcasts finden Sie auf: www.rnz.de/corona-podcast

Von Klaus Welzel

Heidelberg. Seit elf Wochen erläutert Hans-Georg Kräusslich im RNZ-Corona-Podcast die Auswirkungen der Pandemie auf die hiesige Region.

Prof. Kräusslich, kaum noch neue Infizierte, immer mehr Genesene: Ebbt die Pandemie in Europa ab?

Die Zahl der Infektionen hat in Europa stark abgenommen, zumindest in Mittel- und Westeuropa. In Russland gibt es immer noch eine hohe Zahl von Infizierten und Neuerkrankten. Der starke Rückgang der Infektionen bei uns ist wohl auf die bisherigen Schutzmaßnahmen in Kombination mit dem Sommereffekt, der generell eine Abnahme von Atemwegsinfektionen bewirkt, zurückzuführen.

Wir sind mitten in den Pfingstferien, die Grenzen werden geöffnet. Würden Sie einen Urlaub in Italien antreten wollen?

(lacht) Ich habe keinen Urlaub, insofern stellt sich die Frage nicht. Prinzipiell würde ich aber keinen Grund sehen, weshalb man einen Urlaub in Italien oder in Frankreich nicht antreten sollte, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen und Hygienevorschriften eingehalten werden.

Werden Sie die Corona-Warn-App, die nächste Woche online gehen soll, selbst nutzen?

Die Frage habe ich mir bisher ehrlich gesagt noch gar nicht gestellt. Aber ich würde sie alleine schon deshalb installieren, weil es sonst kein gutes Vorbild wäre. Ich hatte ja früher schon gesagt, dass die App vor allem dann wertvoll sein kann, wenn wir höhere Infektionszahlen haben. Im Moment ist der Nutzen möglicherweise nicht so hoch, wenn bei sehr geringen Infektionszahlen vermutlich nur ein relativ geringer Anteil der Bevölkerung die App nutzt. Die Situation kann sich aber schnell ändern.

Diese Woche präzisierte Christian Drosten, der Chefvirologe der Berliner Charité, seine Studie, die er als Beleg dafür wertet, dass Kinder das Virus genauso weitergeben wie Erwachsene. Sehen Sie da einen Widerspruch zur Heidelberger Studie, die die Arbeitshypothese zur Grundlage hat, Kinder seien weniger ansteckend?

Nein, das ist kein Widerspruch. Aktuell wird oft nicht richtig wahrgenommen, was genau verschiedene Studien zu beantworten versuchen. Dabei kann jede Studie nur einen Teil der grundlegenden Fragen beantworten. Zum einen: Wie häufig sind Kinder infiziert im Vergleich zu ihren Eltern bzw. zur Gesamtpopulation? Das ist die Zielsetzung der baden-württembergischen Studie. Eine zweite und davon getrennte Frage ist: Wieviel Virus findet sich im Nasen- Rachenraum von infizierten Kindern im Vergleich zu Erwachsenen? Dies in der Annahme, dass mehr Virus in der Regel bedeutet, dass ich andere leichter anstecken kann. Das war die Fragestellung in der Veröffentlichung der Berliner Kollegen. Sie haben nur infizierte Personen untersucht und die Virusmenge zu bestimmen versucht. Und die dritte Fragestellung lautet: Wie häufig werden Kinder krank? Diese Frage ist eindeutig beantwortet: Kinder erkranken seltener an Covid-19 als Erwachsene; das zeigte sich in jedem Land, in dem die Epidemie wütete. Diese Erkenntnis beantwortet aber die erste und zweite Frage nicht. Deshalb müssen unterschiedliche Studien mit unterschiedlicher Fragestellung durchgeführt werden – ein Widerspruch ist es nicht.

Welche Kenntnisse können Sie aus der hiesigen Studie ziehen?

Derzeit läuft die nicht gerade unkomplizierte Auswertung aller Daten. Wir haben ja insgesamt 5000 Eltern-Kind-Paare untersucht; das dauert einfach seine Zeit.

In Schweden ist der Regierungsberater mittlerweile zu der Erkenntnis gekommen, das Ziel, ältere Mitbürger zu schützen, sei verfehlt worden. Wie sieht es hierzulande mit den über 70-Jährigen aus?

In allen Ländern, in denen die Pandemie sich ausgebreitet hat, waren die schweren und die tödlichen Verläufe der Krankheit in der Altersgruppe ab 70 am höchsten. In Deutschland sind ca. 20 Prozent aller bekannten Sars-CoV-2 Infektionen bei Personen über 70 Jahren aufgetreten, wohingegen über 80 Prozent der Covid-19-Todesfälle auf diese Altersgruppe entfallen. In Zahlen ausgedrückt haben wir in Deutschland etwa 8500 Covid-19-assoziierte Todesfälle und davon über 7000 in der Altersgruppe ab 70 Jahre.

Wie groß ist die Chance, von der Krankheit zu genesen, wenn ich 70 Jahre oder älter bin?

Das ist schwierig zu sagen, weil wir nicht wissen, wie hoch die Dunkelziffer an nicht bemerkten Erkrankungen in der jeweiligen Altersgruppe ist. Wir gehen davon aus, dass die Anzahl asymptomatisch erkrankter Personen möglicherweise sogar höher ist als die Zahl der Personen mit Krankheitssymptomen. Wir wissen aber nicht, wie hoch dieser Anteil in der gerade angesprochenen Altersgruppe ist.

Wie könnte man das feststellen?

Man kann spekulieren, dass der Anteil asymptomatischer Personen im höheren Alter eventuell niedriger ist, weil der Krankheitsverlauf insgesamt schwerer ist. Analog kann man vermuten, dass asymptomatische Verläufe bei Kindern, die ja insgesamt weniger schwer erkranken, möglicherweise häufiger sind. Aber das sind Spekulationen; feststellen könnte man es durch Nachweis von Antikörpern, wie wir es derzeit in der Kinderstudie machen. Derartige Untersuchungen gibt es aber für die ältere Bevölkerung noch nicht. Wenn man asymptomatische Verläufe nicht berücksichtigt, ergeben die aktuellen Zahlen, dass ungefähr 20 Prozent der nachgewiesen infizierten Personen über 70 Jahre verstorben und ca. 80 Prozent von der Krankheit genesen sind. Dies überschätzt aber den Anteil der Todesfälle, da eben nicht alle Infektionen erkannt wurden.