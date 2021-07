Von Andreas Lorenz-Meyer

Krems. Seltene Metalle wie Cer, Yttrium, Scandium, Praseodym oder Neodym sind für wichtige Technologien unersetzlich. Neodym zum Beispiel wird in Windrädern und Elektroautos verbaut. Scandium braucht es, um leichtere und damit Treibstoff sparende Flugzeuge zu bauen.

Das Problem für Europa liegt darin, dass es die begehrten und raren Metalle komplett aus China, Brasilien, Russland oder Australien importieren muss – in Zukunft voraussichtlich zu stark steigenden Preisen. Da wäre es natürlich besser, die Metalle selbst zu haben. Das würde die Importabhängigkeit verringern und Versorgungsengpässe vermeiden.

Eine eigene Seltene-Metalle-Industrie ließe sich tatsächlich aufbauen, da Europa auf riesigen Mengen Elektroschrott sitzt, und in denen stecken die Metalle drin. Diese Schätze müssen nur noch gehoben, also recycelt werden.

Das österreichisch-tschechische Forschungsprojekt "REEgain", das im Rahmen des EU-Programms "Interreg V-A Österreich-Tschechische Republik” gefördert wird, schafft die technologischen Grundlagen dafür. Dabei werden die Metalle chemikalienfrei, auf geradezu sanfte Art, aus Elektroschrott herausgeholt. Ein Mix aus Mikroorganismen erledigt diesen Job. Es sind Algen, Kolibakterien und Cyanobakterien, die zusammen in einem flüssigen Medium leben. Olfaktorisch sei die Sache insgesamt "unbedenklich", sagt Projektleiter Dominik Schild vom Institut für Biotechnologie der Fachhochschule Krems.

Der Algengeruch erinnert ans Meer, und nur die Bakterien können etwas unangenehm riechen, wenn sie wachsen. Die Flüssigkeit ist genau auf die winzigen Bewohner abgestimmt. "Die Mikroorganismen brauchen Nahrung, die Kohlenstoff, Stickstoff, Phosphor, Schwefel und Sauerstoff enthält. Gerade wenn mehrere Mikroorganismen in einem Medium glücklich sein sollen."

Mit einer solch soliden Nahrungsgrundlage ausgestattet, können die Algen und Bakterien ihrer Aufgabe nachgehen: Metalle aus Elektroschrott herauslösen und diese so recycelbar machen. In diesem Fall sind es Energiesparlampen, die von Partner-Unternehmen gesammelt, zu Staub zerbröselt und in diesem Zustand geliefert werden. "Ihre Konsistenz ist vergleichbar mit Mehl", so Schild. Der Forscher sucht darin nach Lanthan, Gadolinium, Neodym und Yttrium.

Die Herauslösung der Metalle funktioniert so: Zuerst kommt der Energiesparlampen-Staub in Salpetersäure. Stark verdünnt landet er dann direkt in der Algen-Bakterien-Flüssigkeit. Die Mikroorganismen darin stürzen sich gleich auf die Mahlzeit, wobei jeder Bewohner seine eigene Verarbeitungstechnik hat. "Bei manchen bleiben die Metalle außen an der Oberfläche der Zelle. Manche nehmen sie aber auch in die Zelle auf und bauen sie sogar in die eigenen Proteine ein."

Dieser Verfahrensschritt, bei dem eine Biomasse bestehend aus den Mikroorganismen herauskommt, klappt schon. Momentan arbeitet Schild am nächsten Schritt, der Fraktionierung. Dabei werden die Mikroorganismen-Zellen aufgetrennt, und das gleich doppelt: Zuerst trennt Schild die zerbrochenen Zellwände von den Zellinhalten, danach trennt er noch einmal die Zellinhalte selbst auf. Das Fraktionieren ist eine knifflige Angelegenheit, die Methoden sind noch nicht perfekt abgestimmt.

Für den letzten Schritt, das endgültige Abtrennen des Metalls, gibt es vorerst nur Ideen. "Wahrscheinlich holen wir die Metalle in ionischer Form aus dem biologischen Material, nicht aber in gebundener Form". Ionisch heißt, das Metall ist in der Flüssigkeit gelöst. Gebunden heißt, es ist ein Salz und damit ein fester Stoff in der Flüssigkeit. Ionische Metalle lassen sich aber auch leicht in gebundene Metalle überführen, und also in ein Salz verwandeln.

Das Projekt läuft noch bis Mitte 2022. Es ist das erste, das Mikroorganismen zum Recycling seltener Metalle einsetzt. Fragt sich, wie groß die Chancen Europas sind, sich so unabhängiger von Seltene-Metalle-Importen zu machen. Elektroschrott gibt es ja genug, laut E-Waste Monitor fielen in Europa allein im Jahr 2020 12 Millionen Tonnen an. Schild: "Die Technologie soll schon in der Entwicklung skalierbar sein. Wir achten darauf, dass sich die Fermentation, also die Umwandlung der organischen Stoffe durch die Mikroorganismen, und die Aufreinigung, also das Abtrennen und Aufbrechen der Zellen sowie die Fraktionierung, im großen Maßstab umsetzen lassen."

Für eine wirtschaftliche Einordnung ist es noch zu früh, aber Schild zeigt sich zuversichtlich. "Unsere besten Mikroorganismen-Kandidaten binden aktuell zwischen 75 und 85 Prozent der gelösten seltenen Metalle. Und die Fermentation stellt keine besonders hohen Ansprüche ans Equipment. Daher kann ich mir sehr große Anlagen vorstellen – und damit auch einen hohen Durchsatz."

Die Mikroorganismen-Methode hinterlässt keine umweltbedenklichen Stoffe - das wichtigste Ziel des Forschungsprojekts. In Sachen Nachhaltigkeit gibt es sogar noch Luft nach oben. Dabei spielt die Ernährungsweise der Elektroschrott fressenden Mikroorganismen eine Rolle. Es geht hier um Begriffe wie heterotroph und photoautotroph. Photoautotroph bedeutet, dass sich Lebewesen von Licht "ernähren". Sie wandeln energiearme anorganische Stoffe in energiereiche organische Stoffe um – in Kohlenhydrate, Proteine, Fette. Die Lebewesen betreiben also Photosynthese. Bekanntestes Beispiel sind die Pflanzen, aber auch Cyanobakterien beherrschen diese Kunst. Heterotroph bedeutet dagegen, dass Lebewesen die Energie anderer Lebewesen aufnehmen müssen.

Bei den aktuell erprobten Mikroorganismen gibt es eine Mischung: Die Kolibakterien sind heterotroph, Algen und Cyanobakterien photoautotroph. Bei einer solchen Kombination ist die Methode CO2-neutral, aber Schild will noch mehr erreichen: "Wenn es uns gelänge, nur mit photoautotrophen Organismen zu recyceln, hätte die Technologie sogar einen negativen CO2-Fußabdruck. Das heißt, es würde zusätzliches Kohlendioxid gebunden." Dann würde die sanfte Metall-Recycling-Methode sogar beim Klimaschutz helfen.