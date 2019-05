Von Carmen Schucker

Heidelberg/Berlin. Die Nachtigall-Saison geht wieder los: Jedes Jahr singen und trällern die Nachtigall-Männchen ab Ende April so viel sie nur können, um ein Weibchen zu betören und sich fortzupflanzen. Eine richtige Flirt-Arie, die hauptsächlich des Nachts für Mensch und Tier zu hören ist. Doch singt die Nachtigall in Dialekten? Welche Brutstätten bevorzugt sie?

Damit Forscherinnen (es sind tatsächlich nur Frauen) am Museum für Naturkunde Berlin Antworten auf diese Fragen finden, suchen sie ab diesem Jahr deutschlandweit fleißige Hobbyforscher, auch Bürgerforscher genannt. Das Projekt wird im Rahmen des Förderbereichs Bürgerforschung vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert, um die Zusammenarbeit von Bürgern und Wissenschaftlern voranbringen.

"Berlin ist zwar die Hauptstadt der Nachtigallen, aber ein weiterer Hotspot befindet sich in der Oberrheinischen Tiefebene, von Mainz über Heidelberg nach Mannheim", erklärt Silke Voigt-Heucke, Leiterin des Citizen-Science-Projektes Forschungsfall Nachtigall. "Jetzt suchen wir hier Naturbegeisterte, die mit der kostenlosen App ,Naturblick‘ auf Nachtigall-Suche gehen und ihren Gesang aufzeichnen.

Anschließend können wir den Gesang wissenschaftlich analysieren und auf regionale Unterschiede untersuchen." Anders als bei anderen Vogelarten ist der Dialekt des Nachtigall-Gesangs noch recht unerforscht. Beim Buchfink etwa wissen Vogelkundler, dass der Gesang sich regional unterscheidet. Sie können den Unterschied zwischen einem Berliner und einem bayerischen Buchfink hören.

Lautes Schluchzen, Pfeifgeräusche und ein schlagender Trill: Der Nachtigall-Gesang sei unverwechselbar, so die Biologin. Mit einem automatischen Mustererkennungsalgorithmus identifiziert auch die App den Gesang der Nachtigall. Auf Wunsch anonym können Bürgerforscher den Gesang aufzeichnen und anschließend mit automatischer Orts- und Zeitangabe mit der Datenbank des Projekts teilen. Anhand der Ortsangaben untersuchen die Forscherinnen des Teams dann, ob die Nachtigallen anderswo wirklich anders singen als die Berliner Vögel.

Nachtigall-Männchen haben ein Repertoire von 190 individuellen Strophentypen. Etwa sieben Wochen singen die Männchen - je nachdem wie erfolgreich der Liebesgesang ist. Am Ende entstehen so sechs neue Nachtigall-Küken. In Baden-Württemberg leben etwa 10.000 bis 14.000 Nachtigallen meist in Parkanlagen oder Auenwäldern, weil sie als Bodenbrüter dichte Büsche mögen. In Heidelberg sind sie beispielsweise im Handschuhsheimer Feld zu finden. Hier gibt es rund zwölf Reviere, wie der Student Markus Braun in seiner Bachelorarbeit herausgefunden hat.

Ein kleiner Geheimtipp der Forscherin: "Am besten in der Nähe von schwer zugänglichem Unterholz wie etwa an Brombeerhecken suchen. Und die Nachtexkursion zwischen 23 Uhr und drei Uhr morgens planen, dann lässt sich die Nachtigall am besten hören, weil alle anderen Vögel pausieren."

Info: Die App kann kostenlos heruntergeladen werden: Für Benutzer von Android im Play Store und iOS- Benutzer im App-Store. Weitere Infos zur App gibt es unter http://natur blick.naturkundemuseum.berlin/