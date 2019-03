Heidelberg. (rie) Alkohol schadet uns. Jeder weiß das. Aber gerade zur Fastenzeit, wenn viele Menschen wenigstens 40 Tage mal auf Wein, Bier und Schnaps verzichten, lohnt doch noch einmal ein genauer Blick: Wie schlimm sind sie eigentlich, diese zwei Bier am Abend - oder am Wochenende auch mal vier?

Prof. Helmut Seitz, Chefarzt am Krankenhaus Salem in Heidelberg und einer der renommiertesten Alkoholforscher weltweit, hat gemeinsam mit der Journalistin Ingrid Thoms-Hoffmann, langjährige Leiterin der RNZ-Stadtredaktion Heidelberg, ein Buch geschrieben, das viele Menschen erschrecken wird. Denn in "Die berauschte Gesellschaft" steht es ganz deutlich: Die allermeisten Deutschen trinken viel zu viel. Zu viel, das sind schon die drei Gläser Wein am Samstagabend.

Leber, Herz, Darm und so weiter: Ganz nüchtern zählen Seitz und Thoms-Hoffmann die Organe und Bereiche im Körper auf, die der Alkohol schädigt, wie er das tut - und welche Krankheiten den Trinker dann mal mehr, mal weniger elend dahinraffen könnten. Das "könnten" ist es, worauf viele Alkoholfans setzen. Schließlich wurden auch Alkoholiker wie Churchill oder Goethe, deren Trinkverhalten in einem launigen Kapitel im Buch ebenfalls abgehandelt wird, ziemlich alt. Schöne Beispiele - das hilft den 500.000 Europäern, die letztes Jahr an der alkoholischen Leberzirrhose starben aber auch nicht mehr.

Das Buch räumt mit lieb gewonnenen Glaubenssätzen auf. Schnaps hilft nämlich nicht bei der Verdauung, im Gegenteil. Und nein, ein Schlückchen Sekt in der Schwangerschaft ist nicht okay - schon kleinste Mengen Alkohol können dem Baby schaden. Und auch die zahllosen Studien der letzten drei Jahrzehnte, die gar eine lebensverlängernde Wirkung mäßigen Weinkonsums feststellten, sind weitestgehend das, was der gesunde Menschenverstand schon immer geahnt hat: Quatsch.

All das zeigen Seitz und Thoms-Hoffmann ausführlich auf, ohne den Totalverzicht zu predigen. Sie wollen den Genuss am Trinken nicht nehmen, lediglich den Leser mündig machen, damit er weiß, was er tut, wenn er trinkt. Die "risikoarme Schwellendosis" liegt bei 0,5 Liter Bier oder 0,25 Liter Wein pro Tag - für Männer. Frauen sollten nur die Hälfte trinken. Und zwei komplett alkoholfreie Tage pro Woche sind sowieso Pflicht, damit sich der Körper von den Strapazen erholen kann. Wer mit solchen Einschränkungen Probleme hat, für den gibt es am Ende des Buches Tipps, wie er seinen Alkoholkonsum in den Griff bekommen kann.

Doch die Autoren bleiben nicht beim Leser stehen, sie ziehen gesellschaftliche Konsequenzen. Sie fordern, dass die Gesellschaft besser über die Gefahren des Alkohols aufgeklärt und die Jugend besser geschützt wird. Ihr Weg zum Ziel: weniger Werbung, höhere Preise und eingeschränkte Verfügbarkeit. Der Auftrag an die Politik lautet also: Werbeverbot, Steuern und Konsumalter rauf - und am besten auch ein nächtliches Verkaufsverbot. Dazu müssten sich die Parteien nur endlich mal konsequent gegen die übermächtige Alkohol-Lobby stemmen. Und wollen die Deutschen diese Einschränkungen überhaupt?

Ans Herz zu legen ist "Die berauschte Gesellschaft" besonders Jugendlichen. Sie haben ihren Alkoholkonsum schließlich nicht schon über Jahrzehnte eingeübt. Ihre Feierabend-Rituale stehen noch nicht fest, der tägliche Griff zum Glas ist ihnen noch nicht zur Routine geworden. Da passt es gut, dass das Buch didaktisch an ein Schulbuch erinnert: mit kurzen, verständlich geschriebenen Kapiteln, einprägsamen Wiederholungen und grauen Infokästen, die das wichtigste Gelernte zusammenfassen.

Info: "Die berauschte Gesellschaft, Alkohol - geliebt, verharmlost, tödlich", Kösel-Verlag, 176 S., 19 Euro. Eine Lesung mit den beiden Autoren findet am Mittwoch, 27. März, um 20.15 Uhr, in der Buchhandlung Schmitt&Hahn in der Heidelberger Hauptstraße 8 statt.