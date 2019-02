Von Heiko P. Wacker

Seit acht Jahren kooperiert die Ruperto Carola bereits mit der Universität Karlsruhe, nun erreicht die Zusammenarbeit ganz neue Dimensionen. Immerhin ist seit vergangenem Herbst klar, dass die beiden Partner an Neckar und Rhein langfristig finanzierte Forschung auf höchstem Niveau betreiben können. Möglich wird dies durch den Erfolg bei der "Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder".

Mit gleich zwei Anträgen vermochte sich die Universität Heidelberg im Wettbewerb der Exzellenzcluster durchzusetzen: Neben dem Cluster "Structures", der sich Strukturen bis in subatomare Ebenen widmet, war dies der Cluster "3D Matter Made to Order", der in Zusammenarbeit mit dem Karlsruher Institut für Technologie gestemmt wird und sich beispielsweise mit der Erforschung einer künstlichen Retina beschäftigen wird.

Für Heidelberg hat Prof. Uwe Bunz, einer der beiden Sprecher des Clusters, das Projekt von der ersten Stunde an begleitet, wobei er den enormen Aufwand, der dem Cluster vorausging, gut in Erinnerung hat. "Manchmal saß ich zwei Mal die Woche in der Bahn nach Karlsruhe", meint er mit leichtem Schaudern. "Ich weiß gar nicht, wie oft ich hin- und herfuhr - und eigentlich will ich es auch gar nicht wissen", fügt er etwas gequält schmunzelnd hinzu. "Und doch hat sich all die Mühe gelohnt, auch wenn der Weg weit war."

Die Anfänge liegen in besagter Forschungsbrücke, im wissenschaftlichen Verbund der beiden Hochschulstandorte, wobei hier vor allem die Materialwissenschaft im Fokus steht. "Solche strategischen Kooperationen, in denen sich beide Partner ergänzen, lohnen sich für alle Beteiligten", führt Uwe Bunz aus, wobei er auch nicht verschweigt, dass es einen ebenso positiven wie latenten Druck gibt, neue Gemeinschaftsprojekte anzuschieben, wie eben jetzt den Cluster.

"Anfang 2016 hatten wir die Idee, die Karlsruhe begeistert aufgegriffen hat, im Sommer 2016 waren dann das Heidelberger Rektorat und das Karlsruher Präsidium mit im Boot, es entstanden immer feinere Skizzen, um was es im gemeinsamen Cluster gehen könnte. Ein Jahr nach der ersten Idee wurden schließlich Unterlagen eingereicht, im letzten Februar dann der endgültige Antrag", umschreibt der Lehrstuhlinhaber am Institut für Organische Chemie den Fahrplan, der zum "Monster" führte, wie er den 120 Seiten umfassenden Clusterantrag scherzhaft bezeichnet. "Die Hälfte davon behandelte organisatorische Fragen wie auch die Nachwuchsarbeit, die anderen 60 Seiten befassen sich mit dem wissenschaftlichen Part."

Im Juni 2018 durften dann die beiden Sprecher und ihre Kernteams - für Karlsruhe übernahm diese Rolle Prof. Dr. Martin Wegener vom Institut für Angewandte Physik/Institut für Nanotechnologie - in Bonn zur Präsentation antreten, "und danach fiel uns erst einmal ein Stein vom Herzen, den Antrag vorzubereiten, das war wie in einem Tunnel zu leben, das kostete unglaublich viel Zeit. Ohne die Unterstützung durch die Kollegen aus der Fakultät, die mir so weit als möglich den Rücken freigehalten haben, wäre das alles nicht möglich gewesen."

Doch die Mühe hat sich ausgezahlt: Im September 2018 kam die erlösende Zusage, mehr als 50 Millionen Euro werden in den nächsten sieben Jahren für den zweigeteilten Cluster zur Verfügung stehen. "Zudem stellt die Carl-Zeiss-Stiftung weitere acht Millionen, beispielsweise für Stipendien, bereit", freut sich Uwe Bunz. "Das allein ermöglicht es uns, etliche neue Stellen für Doktoranden oder Post-Docs zu schaffen."

Fertigung in kleinsten Welten

Damit werden auch die Fundamente für künftige Generationen gelegt, zumal auch zwei so genannte "Tenure Track"-Professuren entstehen werden, die zunächst auf fünf Jahre befristet sind, indes zu einer ordentlichen Professur hinführen sollen.

Die Forschung wird sich dreidimensionalen Fertigungstechniken in kleinen und kleinsten Welten widmen - von der Ebene der Moleküle bis hin zu makroskopischen Abmessungen. "Unser Ziel ist die vollständige Digitalisierung der Fertigung und Materialverarbeitung dreidimensionaler Strukturen", erklärt Uwe Bunz. "So sollen Bauteile und Systeme im Nanodruckverfahren mit höchster Prozessgeschwindigkeit und Auflösung entstehen - was natürlich auch die Voraussetzungen für neuartige Anwendungen in Material- und Lebenswissenschaften schaffen wird", blickt der Chemiker in die Zukunft, bevor er auf besagte Retina zu sprechen kommt, auf die rund ein Drittel der aktuell beginnenden Forschung innerhalb des Clusters entfallen dürfte.

Auf seinem Bildschirm vergrößert er die elektronenmikroskopische Aufnahme einer Bindegewebszelle, "die sieht man hier grün und blau eingefärbt, das Haltegerüst ist eine solche dreidimensionale Struktur, die fünf ‚Pfosten‘ bestehen aus einem durch 3D-Laserwriting erhaltenen, quervernetzten Spezialpolymer und sind nur rund 20 Mikrometer hoch, das sind 0,02 Millimeter." Ein Vergleich demonstriert die Winzigkeit der Struktur, bräuchte es doch 500 solcher "Pfosten" aufeinandergestellt, um die Höhe von einem Zentimeter zu erreichen.

Der Begeisterung der Wissenschaft tut die Winzigkeit keinen Abbruch. Im Gegenteil: "Wir sprechen hier von dreidimensionalen Designermaterialien, denen man effizient mit der Nanoscribe-Laserwriting Methode und der digitalen Bildverarbeitung nahekommt. Doch nur so können wir vorgegebene Zellformen rekonstruieren - um so die experimentelle Grundlage für eine theoretische Modellierung der zellulären Netzwerkmechanik zu schaffen. Im Bild kann man das Netzwerk im blauen Teil der aufgespannten Zelle erkennen", freut sich der Sprecher über die "Arbeitsprobe" aus den Gruppen von Martin Bastmeyer, der am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) tätig ist, und Ulrich Schwarz von der Universität Heidelberg.

Auch hier arbeiten nun Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus zwei ganz unterschiedlichen Hochschulen zusammen, "wobei solch eine Zusammenarbeit sehr befruchtend ist", wie Uwe Bunz unterstreicht.

Mühe mit dem "Monster"

"Alleine schon die Einblicke in die Struktur des KIT waren ein Lohn für die Mühe mit unserem ‚Monster‘, finde ich. Dabei hat es mich selbst erstaunt, wie groß die Unterschiede sein können, betrachtet man alleine die Entscheidungswege: Was hier in Heidelberg flexibel und autark an den Instituten entschieden wird, das ist in Karlsruhe strikt geregelt und formalisiert." Das mag zwar auf den ersten Blick wie ein Nachteil für die Fächerstadt wirken, "hat aber auch den Charme klarer Strukturen", meint Uwe Bunz nachdenklich. "Letztlich haben beide Universitäten ihre gewachsenen Traditionen - und das ist gut so, Vielfalt tut auch der Forschung gut."

Diese wird künftig Biologen, Chemiker, Physiker und Ingenieure zusammenbringen: "Es braucht den Input der verschiedenen Disziplinen", betont Uwe Bunz. "Wenn wir in solch kleinen Dimensionen arbeiten wollen, dann brauchen wir die passenden Strukturen wie eben die ‚Pfosten‘. Das übernehmen die Ingenieure im Cluster - auf Basis von Materialien, die wiederum Chemiker wie ich selbst beisteuern, wobei die Physik beim Bau der Strukturen hilft, die die Biologie wiederum braucht, um die zelluläre Netzwerkmechanik zu modellieren."

Dass dabei außerdem ganz neue Frageansätze entstehen, liegt auf der Hand: "Es geht ja nicht nur darum, vorhandene Strukturen um einen Faktor X zu verkleinern. Es geht auch um die Tatsache, dass ich damit auch die mechanischen Eigenschaften verändere - was wiederum ganz neue Anwendungsbereiche eröffnen kann", blickt Uwe Bunz in die Zukunft, wobei er sinnierend feststellt: "Wir wissen auf jeden Fall schon jetzt, dass wir interessante Dinge finden werden."

Auch aus diesem Grund soll in gut drei Jahren ein erstes Fazit gezogen werden: "Wir wollen dann schauen, ob wir unsere Forschungsziele anpassen müssen oder ob vielleicht ein Abzweig in eine neue Anwendung sinnvoll wäre. Einen fixen Fahrplan auf die kommenden sieben Jahre haben wir nicht. Die DFG lässt uns hier viele Freiheiten - verlangt wird nur gute Forschungsarbeit. Und die werden wir liefern!"