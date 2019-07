Von Martin Schäfer

Autofahrer sind verwöhnt: Eine Tankladung Diesel langt für bis zu Tausend Kilometer Reichweite. Selbst die Highend-Elektrofahrzeuge eines US-amerikanischen Herstellers schaffen da nur etwa 450 Kilometer. Knackpunkt ist die Batterie. Mit neuen Konzepten wollen die Hersteller allerdings in vergleichbare Dimensionen vorstoßen: Hunderte Kilometer Reichweite, Laden in wenigen Minuten und das alles bei akzeptablen Kosten. Und da die E-Mobilität gerade ein Hype ist, wird oft mehr erhofft und versprochen, als wissenschaftlich vielleicht vertretbar ist.

Ein Kandidat für den nächsten Schritt bei Elektrofahrzeugen ist die sogenannte Festkörper-Batterie. Sie enthält keinen flüssigen Elektrolyten mehr wie herkömmliche Lithium-Ionen-Batterien. Sie gelten daher als sicherer und zuverlässiger. Doch auch leistungsfähiger? Die Industrie vermutet das. Doch sind klassische Lithium-Ionen-Batterien mittlerweile Standard in fast allen E-getriebenen Geräten, vom Handy über den Akkuschrauber bis eben zum Auto.

Was Endnutzer aber meist nicht wissen: Die Li-Ionen-Akkus brauchen ein ausgeklügeltes Ladungsmanagement, um die Batterien nicht zu sehr zu erwärmen. Li-Ionen-Akkus kommen daher mit einem "Rucksack" an elektronischer Steuerung einher, die mehr als die Hälfte des Volumens ausmachen können. Festkörper-Batterien sollen hier einfacher in der Handhabung sein.

"Wir wissen noch wenig Gesichertes", erklärt Jürgen Janek von der Justus-Liebig-Universität Gießen. Der Professor für Physikalische Chemie leitet den Kompetenzcluster "FestBatt", das vom Bundesforschungsministerium gefördert, das Potenzial von Festkörper-Batterien jenseits des Hypes grundsätzlich untersuchen soll. "Wir untersuchen drei verschiedene Materialsysteme für den Elektrolyten und auch die Herstellungsverfahren", erläutert der Chemiker. In diesem Cluster arbeiten etwa 100 Wissenschaftler aus rund einem Dutzend deutscher Forschungseinrichtungen zusammen, darunter sind Universitäten, die Fraunhofer-Gesellschaft, mehrere Max-Planck- und Helmholtz-Institute sowie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.

Der Elektrolyt ist eine von drei wichtigen Komponenten des Akkus. Braucht ein angeschlossener Motor oder eine Elektronik Strom, so löst sich am Minuspol ein Lithium-Ion und wandert durch den Elektrolyten Richtung Pluspol. Gleichzeitig strömt ein Elektron zum Verbraucher. Entscheidend ist nun zum Beispiel die Mobilität des Lithium-Ions im Elektrolyten aber auch an den Grenzflächen zu den Polen, im Fachjargon sind das Anode und Kathode. Gibt es Lücken oder Defekte in Material und an Grenzflächen, die dann den Lithiumstrom unterbinden? Drei Materialsysteme wollen sich die Forscher dabei genauer ansehen: Kunststoffe (Polymere), Keramiken (Oxide) und Schwefel-Phosphate. Bislang sind die meisten Testbatterien mit Festelektrolyt allerdings nicht größer als eine Knopfzelle. Das reicht auch zunächst mal fürs Labor.

Das Hochskalieren der Forschungsergebnisse - also von der Knopfzelle zu Batterien, die ganze Fahrzeuge bewegen - ist dementsprechend zentraler Aspekt von "FestBatt". In den vergangenen Jahren ist dazu viel geforscht worden, berichtet Felix Richter, der "FestBatt" an der Universität Gießen koordiniert. Doch Hoffnungen sind groß, dass sich der "Emporkömmling" Festkörper-Batterie gegen den "Platzhirsch" Lithium-Ionen-Batterie durchsetzen wird. Viel Entwicklungsarbeit konzentriert sich auf das elektrische Fahrzeug, berichtet Richter. Bei anderen Anwendungen sind die klassischen Akkus oft schon "top". Sie könnten aber noch besser werden, meinen die Forscher. Auch neue Anwendungsfelder kommen durch die Feststoff-Batterie infrage.

Die klassischen Lithium-Ionen-Batterien wurden Anfang der 1990er Jahre erstmals vom japanischen Unterhaltungselektronikkonzern Sony vorgestellt. Seither haben Forschung und Entwicklung die Energiedichte etwa um den Faktor Vier gesteigert. Und diese wichtige Größe "Energie pro Volumen oder Masse" sollen auch die neuen Festkörper-Batterien nochmals verbessern.

"Auch beim Laden könnte die Festkörper-Batterie Vorteile haben", vermutet Chemiker Jürgen Janek. Festkörper-Batterien könnten robuster beim Schnellladen sein. Bislang besteht beim Schnellladen von Li-Akkus die Gefahr, dass sich die Lithium-Ionen ungewollt an den Elektroden metallisch abscheiden und dann nicht mehr für den Ladungstransport zur Verfügung stehen.

In der ersten Phase des 16 Millionen Euro-Projektes stehen die Herstellung und wissenschaftliche Beschreibung der Festelektrolyte und Elektroden. Dazu bedarf es neu entwickelter Präparationsmethoden aber auch zahlreicher Experimente von Ladevorgängen. Unter dem Elektronenmikroskop beobachten die Forscher beispielsweise, wie Materialien aufgebaut und zusammengesetzt sind, und wie sie sich unter Betriebsbedingungen verändern.

"Eines sollte aber klar sein", meint Forscher Janek. "Was heute untersucht wird, kann nicht morgen im Auto sein. Wir reden hier über das Jahr 2030." Die Materialwissenschaftler wollen mit ihrer Forschung helfen, auf dem Weg zur E-Mobilität der Zukunft die richtigen Entscheidungen zu treffen.