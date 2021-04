Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Grundsätzlich ist Covid-19 ein Atemwegsinfekt. Doch dieser zieht andere Organe und Organsysteme in Mitleidenschaft, darunter auch Herz sowie Herzkreislaufsystem. Wie, wann und in welchem Umfang, damit beschäftigen sich Experten bei der Jahrestagung der Deutsche Gesellschaft für Kardiologie – Herz- und Kreislaufforschung gerade im Mannheimer Rosengarten bei einem virtuellen Kongress. "Die ersten Anzeichen für eine Beteiligung des Herzens bei einer Sars-CoV-2-Infektion konnten bereits zu Beginn der Pandemie festgestellt werden", berichtet Dirk Westermann. Der Kardiologe an der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf spricht unter anderem von einem Anstieg des als Herzinfarkt-Wert bekannten Eiweißstoffes Troponin im Blut vieler schwer an Covid-19 Erkrankten.

Bei etwa einem Drittel der Corona-Verstorbenen sei das Virus im Herzgewebe nachweisbar gewesen. Doch er gibt auch ein Stück weit Entwarnung. Eine Herzmuskelentzündung als Folgeerkrankung sei im Rahmen dieser Autopsiestudie nicht nachgewiesen worden. Allerdings gebe es derzeit noch mehr Lücken als Wissen über die Auswirkungen einer Covid-19-Erkrankung auf das Herz. Vieles deutet jedoch darauf hin, dass Vorerkrankungen des Herzens Risikofaktoren für einen schwereren Corona-Verlauf sind.

Dazu wird ebenso geforscht wie zu den möglichen Langzeitfolgen. Man will unter anderem herausfinden, ob das Herz bei schweren Verläufen hinterher auch besonders schwer betroffen ist, oder ob es auch bei milden Verläufen einen langfristigen Einfluss auf das Herz-Kreislauf-System gibt. Die ersten aussagefähigen Daten werden aus dem Bereich der MRT-Forschung erwartet, da man hier relativ einfach und vor allem nicht-invasiv Folgeuntersuchungen nach einer Covid-19 Erkrankung durchführen kann. Bislang gibt es keinen belastbaren Nachweis, wonach man nach einer Infektion mit Sars-CoV-2 an einer Herzinsuffizienz erkrankt.

"Das ist erst einmal eine gute Nachricht", so Westermann. Auch ob sich die häufig beschriebenen Erschöpfungssyndrome durch eine von SARS-CoV-2 ausgelöste Herzerkrankung erklären lassen, sei noch völlig unklar. "Klagen Patienten nach überstandener Corona-Infektion über Luftnot oder ausgeprägte Müdigkeit und Erschöpfung, werden Kardiologen immer hellhörig", so der Experte. Dies müsse rasch abgeklärt werden. Allerdings bräuchten nach momentanem Wissensstand nicht alle Patienten nach einer Covid-19-Erkrankung eine kardiologische Untersuchung. "Doch wir wollen unsere Kongressthemen nicht nur von Corona bestimmen lassen", erklärt Tagungspräsidentin Denise Hilfiker-Kleiner. Die Schweizer Professorin und Dekanin des Marburger Uni-Fachbereichs Medizin hatte noch vor der Pandemie als Leitmotto "Grenzen überwinden und neue Welten entdecken" gewählt. "Das hat jetzt eine neue Bedeutung gewonnen", meint sie mit Blick darauf, dass "Digital Health" Alltag geworden ist.

Grenzen seien Ärzten und Patienten auferlegt worden, indem geplante Operationen abgesagt und Behandlungskapazitäten zeitweise massiv reduziert werden mussten. Die Folgen seien noch nicht vollständig absehbar. "Aber erste Daten deuten auf deutlich negative Effekte in der Patientengesundheit hin", sagt Hilfiker-Kleiner. Daher appellieren die Herzspezialisten dringend, bei akuten Herzbeschwerden unbedingt eine Klinik oder einen Arzt aufzusuchen.

"Vor allem Jüngere kommen nicht", berichtet Sebastian Ewen, Leiter der Zentralen Notaufnahme im saarländischen Homburg. Es gebe deutlich weniger Patienten in den Notaufnahmen bei einem gleichzeitigen Anstieg der Sterblichkeit durch Herzinfarkt außerhalb des Krankenhauses. Vermutlich aus Angst, sich in der Notaufnahme mit Sars-CoV-2 zu infizieren, hätten viele ihre Symptome "toleriert". Auch Erkrankungen des Herzens seien 2020 seltener diagnostiziert worden. "Notaufnahmen sind im Hinblick auf Corona ein sicherer Ort", warnt Martin Möckel, Notfallmediziner an der Berliner Charité, und davor, entsprechende Symptome auf die leichte Schulter zu nehmen.