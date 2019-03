Von Marion Gottlob

Heidelberg. Es gibt keine Vorbilder oder Anleitungen: Noch nie in der Geschichte haben so viele Menschen ein höheres Alter erreicht. Aus der früheren Alters-Pyramide ist eine Alters-Säule geworden. Noch fehlen erfolgreiche Konzepte, wie man mit den Veränderungen umgehen kann. Nun richtet die Heidelberger Akademie der Wissenschaften das Symposium "Altern: Biologie und Chancen" aus. "Hier treffen sich Natur- und Geisteswissenschaftler mit Vertretern der Politik und der Öffentlichkeit zum Austausch", erklärt Mitorganisator Prof. Anthony Ho, "nur gemeinsam können die Experten Lösungsmöglichkeiten identifizieren".

Dank unterschiedlicher Faktoren wie der modernen Medizin, bewusster Ernährung und gesunder Lebensweise gelingt es immer mehr Menschen, ein hohes Alter zu erreichen. Das ist schon für den Einzelnen eine Aufgabe: Ältere Menschen müssen nicht mehr wenige Jahre, sondern Jahrzehnte so gestalten, dass sie diese Zeit als sinnvoll empfinden. Dazu können Fortbildung, berufliches oder ehrenamtliches Engagement, Hilfe in der Familie und vieles mehr gehören. Es gibt zahlreiche Ideen und Initiativen, aber Beratung und Hilfestellungen zur Gestaltung der Zeit für ältere Menschen fehlen eigentlich.

Damit nicht genug: Experten für Planungen der Zukunft stehen in vielen Fragen vor der "Quadratur des Kreises": Immer mehr ältere Menschen müssen versorgt werden, sie verbrauchen Ressourcen. Gleichzeitig tragen sie wenig oder nichts zur Produktivität der Gesellschaft bei. Anthony Ho konstatiert nüchtern-sachlich: "Das ist die Realität." Jüngere Menschen müssen immer mehr Lasten auf ihre Schultern laden und immer mehr zur Produktivität der Gemeinschaft beitragen - mit dem Wissen, dass die Versorgung im eigenen Alter ungewiss sein könnte. Es fehlt an Gerechtigkeit zwischen den Generationen.

Zwar gibt es immer wieder Warnungen vor dieser Entwicklung. Jedoch sind die meisten Verlautbarungen von Panik geprägt. Eine Gesetzesinitiative zu einer Pflicht, jedes neue Gesetz auf Generationengerechtigkeit zu prüfen, wurde vor einigen Jahren nicht weiter verfolgt. Prof. Ho: "Die Politiker und Geisteswissenschaftler haben bisher auf diese Veränderungen in der Gesellschaft nicht schnell genug reagiert." Doch es braucht die Anstrengung und das Know-how aller gesellschaftlichen Kräfte, um gemeinsam und in Frieden neue Wege zu gehen.

Das Symposium wird eröffnet mit einem Vortrag von Ursula Staudinger aus New York zur "Plastizität des Alterns: Die Chancen des Zusammenspiels von Person, Biologie und Kultur". Es folgt das Referat von Franz Müntefering zu "Älterwerden in dieser Zeit" samt Diskussion.

Am 29. März geht es um Forschung und Medizin: Wie ermöglichen medizinische Erkenntnisse den Menschen ein längeres und besseres Leben? Zu den Referenten zählen Andreas Kruse, Jürgen Bauer, Peter Krammer und Anthony Ho sowie Christopher Hermann. Die Diskussion dreht sich um "Fortschritte der Biomedizin - Folgen für die Gesellschaft."

Am Nachmittag werden Forschungen zu Lernen und Vergessen, Untersuchungen des Genoms und das Zusammenspiel von menschlichem Körper und Robotik beziehungsweise Elektronik vorgestellt. Nobelpreisträger Harald zur Hausen zählt genauso zu den Referenten wie Hannah Monyer, Rohini Kuner, Jan Korbel, Surjo Soekadar und Alireza Gharabaghi. Die zweite Podiumsdiskussion beschäftigt sich den "Folgen für das Selbstverständnis des Menschen".

Am dritten Tag des Symposiums (30. März) stehen Forschungen zum alternden Gehirn genauso wie Beispiele aus der Geschichte, wie Menschen früher mit dem Älter-Werden umgegangen sind, auf dem Programm. Später geht es um das brisante Thema "Generationengerechtigkeit": Die Referenten werden sich mit Fragen zur Rente und Pflege beschäftigen, aber auch mit dem Problem, wie junge Menschen aktiv in die Politik einbezogen werden können. Die Referenten sind Andreas Meyer-Lindenberg, Wolfgang Eckart, Stefan Maul, Michael Welker, Birgit Naase, Manfred Schmidt, Anna Christmann. Das Thema der Schluss-Podiumsdiskussion, auch mit Marlene Schwöbel-Hug, sind "Folgen für die Generationengerechtigkeit" (11.55 Uhr). Das Schlusswort wird Paul Kirchhof halten.

Prof. Thomas Holstein, Präsident der Akademie, sagt: "Durch die Vielfalt der Forschungsgebiete ermöglicht die Akademie wie kaum eine andere Initiative den fächerübergreifenden wissenschaftlichen Austausch und die Zusammenarbeit über Disziplinen, Fakultäten und Universitäten hinaus. Sie fördert den Dialog zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit."

Info: Das Symposium "Altern: Biologie und Chancen" findet vom 28. bis 30. März statt. Die Eröffnung ist am Donnerstag, 28. März, um 16 Uhr in der Neuen Universität. Um 17.15 Uhr spricht Franz Müntefering. An den Folgetagen findet das Symposium in der Akademie, Karlstraße 4, statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung: Tel: 06221 / 54 32 65 oder hadw@ hadw-bw.de; www.hadw-bw.de