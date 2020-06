Von Welf Grombacher

Hin und wieder streichelte Hitler die beiden Scotch Terrier "Negus" und "Stasi", die seiner Geliebten Eva Braun gehörten. Für gewöhnlich aber nannte er sie abfällig nur die zwei "Handfeger". Fotografieren ließ er sich ausschließlich mit seinen rassereinen deutschen Schäferhunden. 13 Hunde hatte Adolf Hitler in seinem Leben. Mit einer Ausnahme nur Schäferhunde. Oft gab er ihnen dieselben Namen. Drei hießen "Blondi", drei "Wolf". Sie begleiteten ihn bis in den Führerbunker und durften sogar in seiner Limousine mitfahren. Weil Eva Braun eifersüchtig war, soll sie ihnen unter dem Tisch schon mal heimlich einen deftigen Fußtritt verpasst haben.

Hitlers Sekretärin Traudel Junge berichtete gar, dass Hitler mit "Blondie III" gesungen haben soll. Wenn er "Blondie, mach Schulmädchen!" sagte, setzte sich die Hündin auf die Hinterbeine, um auf das Kommando "Blondie, sing!" dann loszuheulen. Hitler stimmte mit ein und befahl ihr wenig später "Blondie, sing tiefer, wie Zarah Leander!", worauf die Hündin gehorcht haben soll. Ob die Geschichte wahr ist, oder gut erfunden, sei dahingestellt. Unbestritten auf jeden Fall ist, dass "der Führer" ein Tierfreund war. Ein bekennender Vegetarier und ein Verächter der Jagd, die er für einen "feigen Sport" hielt.

Wenig beschäftigten sich die Historiker bisher mit dem Forschungsthema Tiere im Nationalsozialismus. "Weil man befürchtet, dass der Fokus auf die Tiere zu einer Bagatellisierung der menschlichen Opfer führe", erklärt Mieke Roscher, die an der Uni Kassel eine Professur für Human-Animal-Studies in Deutschland innehat. Jan Monhaupt ist kein Historiker. Er ist Journalist und geht unbefangen an die Sache ran. Nach seinem bemerkenswerten Buch "Der Zoo der Anderen" (2017), in dem er über das tierische Wettrüsten zwischen dem West- und dem Ostberliner Tierpark schrieb, legt der 1983 geborene Autor mit "Tiere im Nationalsozialismus" jetzt sein nächstes Buch vor. Wie es sich für einen gehört, der in Spiegel- und Zeit-Online veröffentlicht hat, ist es gut recherchiert und lebhaft aufgeschrieben.

Doch so lesenswert das Buch ist. Es zeigt auch, dass die Bedenken der Historiker nicht ganz unbegründet waren. Zwar versucht Monhaupt, politisch korrekt mit der Legende aufzuräumen, dass die Nazis eines der modernsten Natur- und Tierschutzgesetze ihrer Zeit auf den Weg gebracht hätten (in den USA erhielt Hitler sogar einen Orden dafür). Doch die Passagen, in denen er von Hermann Görings Jagdleidenschaft erzählt, der 1941 mehr als 7000 Menschen vertreiben und 34 Dörfer niederbrennen ließ, nur um sein "Reichsjagdgebiet Bialowies" zu vergrößern, hinterlassen einen deutlich stärkeren Eindruck. Während die Soldaten in Stalingrad nichts zu essen hatten, mästete Göring seine Hirsche mit Hafer. Ganz zu schweigen von den sieben jungen Löwen, die er sich von seinem Jagdfreund Lutz Heck, Direktor des Berliner Zoos, für ein Jahr auslieh, damit er sie zur Demonstration seiner Macht wie Hauskatzen in seinem feudalen Landsitz "Carinhall" halten konnte.

Vom Wolf als Sinnbild der "germanischen Urwildnis" ist da zu lesen und vom Schwein als "Leitrasse" der nordischen Völker. Ähnlich wie bei Norman Ohlers Buch "Der totale Rausch" (2015) über Drogen im Dritten Reich, wird so mancher auch Monhaupt den Vorwurf machen, er erzähle zu kurzweilig. Wenn er beispielsweise berichtet wie sich ab 1936 zur Kriegsvorbereitung mehr als 20.000 Schulen an der Zucht von Seidenraupen beteiligten und für deren Ernährung Unmengen von Maulbeerbäumen pflanzten, um Seide für Fallschirme zu produzieren. Oder wenn er erzählt, wie allein im ersten Kriegsjahr 200.000 Hunde eingezogen wurden. Anfangs nur Schäferhunde, Airedale-Terrier, Boxer, Dobermänner, Riesenschnauzer und Rottweiler. Ab 1941 auch Mischlingshunde, die als "Bastardhunde" bezeichnet wurden, wie Monhaupt schreibt: "Kurzerhand wird die ideologische Weltsicht den neuen Gegebenheiten angepasst, wie es auch in anderen Bereichen des NS-Staates so häufig der Fall ist."

Sicher: Dieses Buch ist populärwissenschaftlich. Aber es schließt eine Lücke in der Forschung. Wer Jan Monhaupt einen Vorwurf macht, sollte sich selbst prüfen, ob er nicht auch schon vor einer NS-Dokumentation hängen geblieben ist? Dinge wie der Zoo in Buchenwald, der zur "Zerstreuung und Unterhaltung" der Wärter nur zehn Meter vom Zaun des Konzentrationslagers entfernt errichtet wurde, sind einfach unglaublich. Aus ihnen spricht die ganze perfide Menschenverachtung, die dieses totalitäre Regime von Massenmördern bis heute so unvergleichbar macht.

Info: Jan Monhaupt: "Tiere im Nationalsozialismus", Hanser Verlag, München, 2020, 256 Seiten, 22 Euro.