Von Heribert Vogt

Heidelberg. Die glanzvolle Ausstellung "Gold und Ruhm. Kunst und Macht unter Kaiser Heinrich II." ist derzeit im Kunstmuseum Basel zu sehen; erarbeitet wurde sie vom Baseler Historischen Museum. Die Schau führt zurück an die große Zeitenwende vor tausend Jahren: 1019 weihte Bischof Adalbero II. das Basler Münster im Beisein von Heinrich II. und seiner Gemahlin Kunigunde. Zu der hochkarätigen Veranstaltung ist im Hirmer Verlag ein großformatiger Prachtband erschienen, für den der Heidelberger Historiker Bernd Schneidmüller den Basis-Essay "Europa um das Jahr 1000" verfasst hat.

Dieses Buch enthält eine kulturhistorische Schatzkammer und eignet sich auch vorzüglich als niveauvolles Weihnachtsgeschenk. Rare Goldschmiedearbeiten, hochkarätige Buchmalereien, Elfenbeinschnitzereien, Textilien und Bronzen sowie archäologische Bodenfunde: In großformatigen Abbildungen zeigt der opulente Band über 120 herausragende Meisterwerke der ottonischen Kunst – Zeugnisse eines goldenen Zeitalters und schillerndes Spiegelbild europäischer Geschichte.

Das Herrscherpaar Heinrich II. und Kunigunde brachte 1019 wertvolle Weihegeschenke mit, darunter die besonders kostbare "Goldene Altartafel". Sie steht im Zentrum der Ausstellung, die sich dem Basler Münster, dem Kaiserpaar, den von ihnen geförderten Bischöfen und der Sakralkunst der damaligen Zeit widmet. Auch Heinrich und Kunigunde sind auf der Altartafel abgebildet: Klein und unscheinbar kniet das Kaiserpaar dort in Unterwerfungspose zu Füßen Christi.

Die aus Gold und vergoldetem Kupfer angefertigte, mit Perlen, Edelsteinen und antiken Steinschnitten geschmückte Tafel diente der Verkleidung der Altarfront an hohen kirchlichen Festtagen. Im mittleren Bildfeld befindet sich der aus Gold getriebene Christus. Zu seiner Rechten erblickt man den Erzengel Michael undden heiligen Benedikt, zu seiner Linken die Erzengel Gabriel und Raphael.

Bernd Schneidmüller verweist darauf, dass die Erinnerung an die Basler Münsterweihe die Blicke zurücklenkt auf die erste christliche Jahrtausendwende, eine Zeit, die sich "in weitgehender Andersartigkeit zu unserer Moderne" darstellt. Der Historiker weiter: "Um 1000 war Europa kein populärer Begriff und schon gar keine politische Leitidee. Deshalb diente das Reden von Europa hier nur als Hilfsmittel, das Zugänge erleichtert und die Vielfalt der lateinischen Reiche in ihren Verflechtungen mit anderen Kulturen strukturiert."

Zur Stimmung um die erste Jahrtausendwende führt Schneidmüller aus: "Um das Jahr 2000 diskutierte die Mittelalterforschung, ob es um 1000 oder um 1033 eine verstärkte Angst vor der apokalyptischen Endzeit gab – 1000 Jahre nach Geburt oder Kreuzestod Jesu Christi. In den Quellen sind entsprechende Hinweise nicht zu übersehen." Die Zeugnisse sind eindeutig: "Dämonen, Selbstmorde, Hungersnöte, eine Sonnenfinsternis, ein massenhafter Aufbruch zur Pilgerreise ins Heilige Land – das alles markierte die Krise der 1000 Jahre. Doch mit dem Aufbruch ins zweite Jahrtausend begann man überall mit dem Bau neuer Kirchen. Damals schüttelte sich die ganze Welt frei, überwand die Bürden der Vergangenheit und bedeckte sich mit einem neuen weißen Mantel aus Kirchen. Ähnlich wie zur zweiten Jahrtausendwende, als sich Befürchtungen über Computerabstürze in nichts auflösten, gingen die Sorgen der Vergangenheit rasch vergessen."

In jener Zeit stieß auch die vorangegangene herrschaftliche Expansion – etwa unter Karl dem Großen – an ihre Grenzen. Und in dieses Großszenario ordnet Schneidmüller schließlich auch die Basler Ereignisse vor 1000 Jahren ein: "Kaiser Heinrich II. und seine Kriegergesellschaft mussten die Akzeptanz solcher Grenzen erst einüben. Im Südwesten gelangen sogar noch einmal die Expansion und eine letzte markante Veränderung im Gefüge der fränkischen Nachfolgereiche. 1006 brachte Heinrich II. die Bischofsstadt Basel ans ostfränkisch-deutsche Reich. Seine Erwerbung an der Grenze zum Königreich Burgund sicherte er durch Stiftungen und Zuwendungen. Die persönliche Teilnahme an der Basler Domweihe 1019 gehörte zu dieser Politik einer Markierung von Raum und einer Herrschaft mit den Heiligen."

Info: "Gold & Ruhm: Kunst und Macht unter Kaiser Heinrich II.". Hirmer Verlag, München 2019. Herausgeber: Marc Fehlmann, Michael Matzke, Sabine Söll-Tauchert. Mit einem Essay von Bernd Schneidmüller. 384 S., 49,90 Euro. "Gold & Ruhm" im Kunstmuseum Basel läuft noch bis 19. Januar.