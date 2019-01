Von Marion Gottlob

Heidelberg. Ronald Grossarth-Maticek wurde im Jahr 1940 in Budapest geboren. Mit seiner Mutter überlebte er die Bombardierung in Dresden, in späterer Zeit wurde der Hochbegabte von liberalen Wissenschaftlern innerhalb des kommunistischen Systems des ehemaligen Jugoslawiens gefördert. Er gehörte wohl weltweit zu den Ersten, die bei Krebserkrankungen an ein multikausales Geschehen dachten. Auch in Heidelberg wurde er gefördert, selbst wenn seine Theorien immer wieder einmal zu heftigen Kontroversen führten und führen. Intensiv hat er sich mit Methoden der Epidemiologie beschäftigt, in erster Linie vor allem mit Langzeit-Studien in Kombination mit präventiven Therapien. Mit seinem Autonomie-Training (AT) konnte er schon vielen Menschen helfen. Zum Thema Gesundheit und Prävention gibt es eine Kooperation mit japanischen Universitäten. Regelmäßig kommen japanische Wissenschaftler nach Heidelberg, um das AT zu erlernen und anzuwenden. Seine Arbeiten publizierte er bislang in mehr als 100 international angesehenen Journalen und Büchern.

Was bedeutet der Begriff "Autonomie"?

"Autonomie" ist eine innere Unabhängigkeit von Objekten mit negativ erlebten Folgen, die durch Selbsterkenntnis und Neugestaltung der Kommunikation entsteht. Mit "Lust" ist eine angenehme und erfreuliche Empfindung gemeint, die dem englischen "pleasure" entspricht. Zum Konzept gehört auch der Begriff der "Selbstregulation". Er bezeichnet die persönliche Fähigkeit, in der eigenen Umwelt und den zwischenmenschlichen Beziehungen durch das eigene Verhalten die Bedingungen für Lust, Wohlbefinden, Sicherheit und innere Ausgeglichenheit zu schaffen. Die Absicht des AT ist kein egozentrischer Epikureismus, der Mitmenschen nicht beachtet, sondern ein Erlangen von Lust und Glück in einem gesellschaftlich akzeptierten Rahmen, der Mitmenschen und die eigene Person respektiert und unterstützt.

Wie lange dauert ein Autonomie-Training?

"Im Falle von Einzelsitzungen sind oft ein bis drei Sitzungen ausreichend. In der ersten Sitzung berichtet der Teilnehmer über ungelöste Probleme und sein Ziel, diese aufzulösen. Er wird dazu angeregt, seine Reaktionen zu reflektieren. Ziel ist es, dass der Teilnehmer - mit Unterstützung des Trainers - selbst Lösungen findet.

Sie arbeiten mit den Gefühlen von "Liebe" und "Schmerz"?

Ja, häufig haben Probleme der Gegenwart mit traumatisierenden Erfahrungen aus der Kindheit zu tun. Ein Beispiel: Eine Person ist am Arbeitsplatz auf die Meinung des Vorgesetzten fixiert und leidet unter dem Gefühl der Unterdrückung. Im Laufe des Gesprächs wird ihr klar, dass sie in der eigenen Kindheit den Wunsch hatte, vom sehr strengen Vater akzeptiert zu werden - der Wunsch wurde aber nicht oder nur ganz selten erfüllt. Die Person kann sich also darum bemühen, vom Vater (im Nachhinein) autonom zu werden. Sie kann zum Beispiel sagen: "Vater, Du hast mich oft abgelehnt und andere bevorzugt. Das hat bei mir großen seelischen Schmerz hervorgerufen. Gleichzeitig bin ich Dir dankbar und empfinde Liebe und Zuneigung zu Dir. Bis jetzt war die Liebe durch den Schmerz verhindert. In Zukunft werde ich beide Aspekte trennen und getrennt äußern. Wenn der Schmerz vorherrscht, werde ich ihn zulassen. Wenn die Liebe sich meldet, werde ich sie ebenfalls dir gegenüber äußern." Achtung: Es ist allerdings nicht unbedingt notwendig, diese Sätze dem Vater tatsächlich zu sagen, manchmal geht das auch gar nicht. Es reicht schon, wenn eine Person diese Sätze für sich klarstellt - dann wirkt es nach innen und außen." Dadurch kommt es zu Erlebnissen von Autonomie und Glücksgefühlen.

Auf welche Weise kommt es zu einer Veränderung?

G.: Es kommt in der Regel zu einer Veränderung. Meist ändert die Person fast automatisch ihre Erwartungen an ihre Mitmenschen - und damit auch die Kommunikation. Sie wird Schritt für Schritt unabhängiger und entdeckt für sich neue Möglichkeiten.

Noch ein Beispiel?

G.: Eine Frau litt über viele Jahre darunter, dass sie von der Mutter abgewiesen worden war. Im AT lernte sie, ihre Verletzungen zuzulassen und ihre verdrängte Liebe der Mutter gegenüber zu äußern. Ihre positiven Gefühle führten auch bei der Mutter zu einer liebevollen Veränderung. Dieser Zustand hielt über viele Jahre an.

Vielen Dank für das Gespräch.