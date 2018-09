Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Die Zeiten ändern sich - und das ist gut so, findet Anna Wienhard. Die 40-Jährige ist Professorin für Mathematik an der Universität Heidelberg und setzt sich dafür ein, dass mehr Frauen es wagen, die Professur als berufliches Ziel ins Auge zu fassen. "Ganz wichtig ist dabei ein gesundes Selbstbewusstsein", weiß Wienhard.

Mit ihrem Netzwerkprogramm "Upstream" bringt sie Professorinnen, Doktorandinnen, Studentinnen und sogar Schülerinnen zusammen, um gerade den Jüngeren Vorbilder nahezubringen. "Damit sie sehen, dass man auch als Frau Karriere in der Mathematik machen kann."

In Heidelberg entwickle sich die Fakultät in der Beziehung sehr positiv: In den letzten sechs Jahren kamen allein fünf neue Professorinnen an die Uni. Zwei der fünf Doktoranden an Wienhards Lehrstuhl sind Frauen. Alle drei sprachen mit der RNZ über ihren Lebensweg, ihre Mentoren, warum es manchmal ein Vorteil ist, als Frau in einem männerdominierten Fach zu arbeiten - und räumten mit Vorurteilen auf.

"Man kriegt niemanden dazu, Mathematik zu mögen, indem man ihm sagt, wie wichtig das ist", erzählt Wienhard. Natürlich würden sich auch in Zukunft die meisten Menschen nicht für ein Mathematikstudium interessieren. Die Professorin sieht allerdings Verbesserungspotenzial beim Unterricht: "Der Spielcharakter kommt einfach zu kurz", erklärt sie. Die Mathematik drehe sich nicht um das Auswendiglernen von Formeln, sondern um das Entdecken der Strukturen.

Hintergrund Die "Eintrittskarten" für das Laureate Forum Einmal einen dieser fünf Preise gewinnen - das ist das Ziel vieler Informatiker und Mathematiker. Denn damit wird man nicht nur jedes Jahr zum Heidelberg Laureate Forum eingeladen - man steigt auch in die Riege der weltweit besten Wissenschaftler der beiden Disziplinen auf. Ein Überblick über die fünf [+] Lesen Sie mehr Die "Eintrittskarten" für das Laureate Forum Einmal einen dieser fünf Preise gewinnen - das ist das Ziel vieler Informatiker und Mathematiker. Denn damit wird man nicht nur jedes Jahr zum Heidelberg Laureate Forum eingeladen - man steigt auch in die Riege der weltweit besten Wissenschaftler der beiden Disziplinen auf. Ein Überblick über die fünf Auszeichnungen: > Die Fields-Medaille ist in Deutschland gerade vielleicht so bekannt wie nie. Denn im August erhielt mit dem 31-jährigen Peter Scholze zum ersten Mal seit 32 Jahren ein Deutscher den Preis. Eine herausragende Auszeichnung, denn die Medaille wird nur alle vier Jahre vergeben - und das ausschließlich an Mathematiker, die noch keine 40 Jahre alt sind. Das Auswahlkomitee der Internationalen Mathematischen Union (IMU) zeichnet dabei stets zwei bis vier Preisträger für hervorragende mathematische Errungenschaften aus. Der Preis ist mit 15.000 kanadischen Dollar (rund 10.000 Euro) dotiert, wurde 1936 ins Leben gerufen und ist nach dem kanadischen Mathematiker John Charles Fields benannt. Lange galt die Fields-Medaille unangefochten als "Nobelpreis der Mathematik" - bis vor 15 Jahren der Abelpreis zum ersten Mal verliehen wurde. > Der Abelpreis wird seit 2003 jährlich von der Norwegischen Akademie der Wissenschaften für herausragende Leistungen im Bereich der Mathematik vergeben. Er erinnert an den norwegischen Mathematiker Niels Henrik Abel, der genau 200 Jahre zuvor geboren wurde. Obwohl Abel bereits mit 26 Jahren an Tuberkulose starb, hinterließ er ein bedeutendes Werk. Da der Abelpreis jedes Jahr und ohne Altersbeschränkung - in der Regel an eine Forscherin oder einen Forscher - verliehen wird, ist er eher mit dem Nobelpreis vergleichbar als die Fields-Medaille. Der Preis ist mit sechs Millionen norwegischen Kronen (rund 630.000 Euro) dotiert. > Der Turing Award wird seit 1966 jedes Jahr von der Association for Computing Machinery (ACM) vergeben. Wer ihn erhält, hat herausragende Beiträge im Bereich der Informatik geleistet. Als renommierteste Auszeichnung der ACM wird der Turing Award als höchste Ehrung der Informatik angesehen. Benannt ist die Auszeichnung nach Alan Turing. Der britische Mathematiker und Informatiker wird als Vater der Theoretischen Informatik angesehen und half im Zweiten Weltkrieg dabei, die deutschen Funksprüche zu entschlüsseln. Hollywood setzte Turing vor vier Jahren mit dem Film "The Imitation Game" ein Denkmal. Das Preisgeld wurde zuletzt 2014 auf eine Million Dollar (etwa 850.000 Euro) erhöht - gesponsert von "Google". > Der ACM Prize in Computing wird seit 2007 verliehen - ebenfalls von der ACM. Ihn erhalten keine altgedienten Forscher, sondern junge Informatiker, die am Beginn oder in der Mitte ihrer Karriere stehen. Ausgezeichnet werden Beiträge, die eine wegweisende neue Leistung im Computerwesen veranschaulichen. Das Preisgeld von 250.000 US-Dollar (rund 210.000 Euro) wird von der Firma Infosys gestiftet. > Der Rolf-Nevanlinna-Preis wird - wie die Fields-Medaille - seit 1981 alle vier Jahre von der IMU beim Internationalen Mathematikerkongress verliehen. Auch hier dürfen Preisträger das 40. Lebensjahr noch nicht erreicht haben. Außerdem müssen sie sich mit herausragenden Beiträgen im mathematischen Bereich der Informatik verdient gemacht haben. Die Auszeichnung ist nach dem finnischen Mathematiker Rolf Nevanlinna benannt. Preisträger erhalten eine Goldmünze und ein Preisgeld von 10.000 Euro. Fotos: IMU/DNVA/ACM/HLFF

Zur Erklärung erzählt sie die Geschichte des damals neunjährigen Carl Friedrich Gauß, dem sein Lehrer - wohl um ihn ruhigzustellen - auftrug, die Zahlen von eins bis 100 zu addieren. Gauß addierte nicht jede Zahl einzeln, sondern nutzte einen Trick: Er addierte die kleinste Zahl mit der größten: 1 + 100 = 101.

Dann die zweitkleinste mit der zweitgrößten: 2 + 99 = 101. Diese Zahlenpaare gab es 50 Mal: Also musste er nur noch 50 mal 101 ausrechnen - und kam so auf das richtige Ergebnis 5050. Seinen Lehrer habe er damals damit verblüfft. Auch in Wienhards Arbeit geht es um Strukturen, darum, sich Probleme vorzunehmen und von allen Seiten zu betrachten, so die Professorin.

Nun war Gauß gewiss ein Genie und ist in die Geschichte eingegangen. Ob man ein Genie sein muss, um Mathematiker zu werden? "Nein, überhaupt nicht", sagt Wienhard und lacht. "Es gibt immer wieder Ausnahmetalente", erzählt sie. Doch die meisten von ihnen seien ganz normale Menschen: "Man sitzt nicht nur im Kämmerchen und denkt", sagt auch Mareike Pfeil, die seit letztem November bei Wienhard promoviert.

Dass sie letztendlich ihren Doktor machen würde, entschied sie erst am Ende des Master-Studiums. Zuvor arbeitete Pfeil drei Monate als Praktikantin bei einer Unternehmensberatung. "Aber da habe ich gemerkt, dass ich die Mathematik vermisse", schmunzelt sie. Sie fragte bei Wienhard an, bei der sie auch ihre Abschlussarbeit geschrieben hatte, und die Professorin hatte eine Stelle für sie. Damit war sie nach Anna Schilling die zweite Doktorandin im Team.

Schilling erinnert sich an ihre Schulzeit: Eigentlich seien es nur zwei Schüler in ihrer Klasse gewesen, die sich für Mathematik besonders interessierten: "Ein Junge und ich." Ihre Freundinnen teilten die Leidenschaft zwar nicht, "es war aber auch nie ein Diskussionspunkt zwischen uns", sagt sie schulterzuckend.

Und auch die Eltern waren entspannt, als sie kurzerhand beschloss, Mathematik zu studieren. "Die haben sich nicht gewundert." Aber das käme vielleicht auch daher, dass ihre Eltern beide an der Universität arbeiteten. Die typische Frage "Was macht man dann damit?", sei natürlich schon irgendwann gekommen. Doch darüber bräuchten sich Mathematiker wenig Sorgen machen.

"Es ist im Grunde ein sehr vielseitiges Studium", erklärt Wienhard. Die analytischen Fähigkeiten, die sich die Studenten aneigneten, seien in vielen Bereichen gefragt, beispielsweise in Unternehmensberatungen. Diese Art, "rumzutasten, zu probieren, vielleicht zu scheitern", so Wienhard, sei essenziell. Wer allerdings keinen Spaß an der Mathematik habe, dem rät die Professorin vom Mathestudium ab.

Mareike Pfeil hatte diesen Spaß bereits seit der Mittelstufe. In den letzten Schuljahren ging es dann darum, was nach dem Abschluss folgt. Sie begann schließlich ihr Mathestudium in Heidelberg und erkannte: "Die Mathematik aus der Schule ist nicht so, wie sie dann im Studium ist", lächelt die 25-Jährige.

"Es war schon eine Umstellung, aber ich habe das sehr gemocht." Auch das Praktikum in der Unternehmensberatung konnte sie von dieser Liebe nicht abbringen: "Es war schon eine faszinierende Arbeit, aber sie hat auch Komponenten, die mich nicht so begeistert haben", gesteht sie.

Anna Schilling überlegt jetzt - am Ende ihrer Promotion -, ob sie tatsächlich in die Wissenschaft gehen soll: "Ich bin niemand, der sich gerne in den Vordergrund stellt", so die 30-Jährige. Und genau das müsste sie nach der Promotion tun, um einen der begehrten Lehrstühle zu bekommen. Wegen ihrer beiden Kinder möchte sie am liebsten auch langfristig in Deutschland bleiben und auf ausgedehnte Reisen verzichten.

Auch Anna Wienhard hat vier Kinder und war mehrere Jahre in den USA. Dort hat sie erlebt, wie Frauen mit Kindern in der Wissenschaft gefördert werden. Sie habe damals ihr Kind in einem Tuch vor der Brust getragen und gearbeitet. "Und da hat keiner die Nase gerümpft. Im Gegenteil, ich habe nur positive Rückmeldungen bekommen", erzählt sie.

Auf eine Doktorandin, die Wienhard damals betreute, traf sie später wieder. "Und sie hat mir erzählt, wie wichtig das für sie war", sagt sie stolz. Dass das Geschlecht doch eine Bedeutung hat, erfuhr Wienhard übrigens während der Promotion. "Aber in einer positiven Weise." Schließlich falle man auf als Frau unter den vielen Männern: "Die Leute haben sich an einen erinnert."

In der Mathematik sind die Fields-Medaille und der Abel-Preis die begehrtesten Trophäen, vergleichbar mit dem Nobelpreis. Unter den 59 Fields-Preisträgern ist nur eine einzige Frau: die iranische Mathematikerin Maryam Mirzakhani, die 2014 ausgezeichnet wurde - und 2017 an Krebs starb. Den Abel-Preis hat noch nie eine Frau bekommen. Entsprechend sind auch unter den Mathematik-Laureaten des HLF stets nur Männer. "Ich hoffe, beim 36. Laureate Forum in 30 Jahren wird das anders aussehen, vielfältiger", sagt Pfeil.

Vieles deutet darauf hin. Denn unter den Jungwissenschaftlern beim HLF stehen dieses Jahr 120 Männern immerhin 80 Frauen gegenüber. Professorin Wienhard ist optimistisch: "Frauen stehen heute in der Mathematik alle Türen offen."