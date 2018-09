Von Denis Schnur

Heidelberg. Das Internet ist schnelllebig. Seit seinem Durchbruch Anfang der 90er Jahre wird regelmäßig die nächste Revolution angekündigt. Viele versanden, aber immer wieder drücken neue Technologien dem Netz ihren Stempel auf. Eine dieser Technologien, da sind sich die meisten Expertinnen und Experten einig, wird die Blockchain sein.

Wer nicht gerade mit Bitcoins bezahlt, hat mit ihr bislang nicht viel zu tun. Doch das könnte sich bald ändern. Davon ist man beim Heidelberg Laureate Forum überzeugt und hat die Blockchain zum "Hot Topic", zum "heißen Thema", gemacht und durchdiskutiert.

Eva Wolfangel. Foto: privat

Organisiert und moderiert hat die Debatte Eva Wolfangel. Danach erklärte die Wissenschaftsjournalistin der RNZ Potenzial und Risiko dieser Technologie. Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Was ist "Blockchain"? In erster Linie ist die Blockchain laut Eva Wolfangel eine "Möglichkeit, Informationen so zu sichern und weiterzugeben, dass sie nicht verändert werden können". Das funktioniert, indem Daten nicht auf einem zentralen Server gespeichert werden, sondern auf Tausenden weltweit - für die Ewigkeit. Der Oberbegriff für die Technologie im Englischen heißt "Distributed Ledger" - "verteiltes Geschäftsbuch".

Diese Analogie hilft beim Verständnis: Durch die Blockchain werden Infos nicht an einer zentralen Stelle - etwa in einem Geschäftsbuch - abgelegt, sondern weit gestreut. Stark vereinfacht ist das, als gebe es in einem Verein nicht mehr einen Kassenwart, der alle Rechnungen verwaltet, sondern jedes einzelne Mitglied kann diese zu jeder Zeit einsehen - aber nicht verändern. Manipulationen sind damit deutlich schwieriger. Man muss dem Kassenwart nicht mehr blind vertrauen, man kann ihn kontrollieren. So ist es auch in der Blockchain: Um gespeicherte Daten zu ändern, müsste man das auf einer Vielzahl von Rechnern weltweit tun, was so gut wie unmöglich ist. Diese Sicherheit könnte bestimmte Einrichtungen künftig überflüssig machen, so Wolfangel. So sei für eine Überweisung nicht mehr zwingend eine Bank nötig, die für Vertrauen sorgt, für Verträge keine Notare mehr. "Die Technologie ermöglicht Vertrauen zwischen Menschen, die sich nicht kennen. Das ist das Vielversprechende."

Wie werden dann Änderungen vorgenommen? Das ist einer der zentralen Punkte: Einmal gespeicherte Daten werden nicht verändert, nur ergänzt - durch neue Transaktionen. Bei der Blockchain folgen diese stets einem Muster: Möchte ich etwa meiner Nachbarin Bitcoins überweisen, wird anhand mehrerer Parameter - darunter vorherige Überweisungen und mein Passwort - ein Code berechnet. Dieser beinhaltet die Überweisung, lässt aber keine Rückschlüsse auf mich zu. Er wird verschlüsselt, dezentral gespeichert und damit als neuer Block einer Kette von Transaktionen hinzugefügt. Da diese Verschlüsselung sehr aufwendig ist, belohnt das System Nutzer, die dafür Rechenleistung zur Verfügung stellen. Wer eine komplizierte Rechnung als erster löst, wird dafür in Form von Kryptowährung belohnt.

Was geht mich das an? Kryptowährungen sind zwar das bekannteste, aber eben nur ein Anwendungsbeispiel. Es gibt deutlich spannendere: Das Land Honduras hat etwa alle Grundbucheinträge in der Blockchain gespeichert, um Korruption und unrechtmäßige Enteignungen zu verhindern. Die Einträge können nun nur noch ergänzt, aber nicht heimlich manipuliert werden. "Für das normale Leben noch relevanter könnten die ,Smart Contracts‘ werden", fügt Wolfangel hinzu - intelligente Verträge. Diese liegen nicht beim Notar, sondern in der Blockchain und funktionieren automatisch. Kaufe ich etwa ein Auto, kann ein Protokoll prüfen, ob ich meine Raten tatsächlich überweise. Mache ich das nicht, könnte mein elektronischer Schlüssel für das Auto gesperrt werden.

"Kryptowährungen sind nur die Spitze des Eisberges. Da kommt noch viel mehr", ist Wolfangel sicher. Schon jetzt gebe es Projekte, die es Flüchtlingen vor ihrer Flucht erlauben, Unterlagen verschlüsselt in der Blockchain zu speichern. Dort sind sie sicherer als in Cloud-Anwendungen. Andere Initiativen wollen, dass Wahlen in Zukunft über die Technologie abgewickelt werden: Im Idealfall könnten Wähler von zuhause abstimmen, ihre Stimmen wären geheim und könnten nicht manipuliert werden. Das mag Zukunftsmusik sein, aber viele Anwendungen sind heute wahrscheinlich noch gar nicht klar. Christoph Zöller, Geschäftsführer des Heidelberger Start-Ups Instaffo, verglich die Technologie im RNZ-Interview mit dem Internet selbst: "Irgendwann wird die Blockchain einfach normal, man hat täglich damit zu tun, ohne dass man alle Hintergründe verstehen muss."

Fans der Blockchain feiern jetzt dessen Demokratisierung. Zu Recht? Nicht nur die Fans, auch Journalisten wie Wolfangel sind optimistisch: "Ich hoffe schon." Denn mit der Technologie seien bei vielen Anwendungen keine "Mittelsmänner" mehr nötig. Soziale Netzwerke wie Facebook seien derzeit etwa völlig zentralisiert, ihre Algorithmen nicht nachvollziehbar. "Das sind Gatekeeper, die bestimmen, welche Infos weitergegeben werden und welche nicht. Das verzerrt die Realität. Zudem führt Zensur in autoritären Staaten immer wieder zu Problemen", betont die Wissenschaftsjournalistin. Die Blockchain macht Daten dagegen zum Gemeingut: für alle gleichermaßen einsehbar und nachträglich nicht veränderbar. Da das globale Bankensystem in den letzten Jahren auch nicht unbedingt reibungslos funktionierte, sehen Fans von Kryptowährungen auch hier großes Potenzial für die Stabilität und die Demokratie.

Schöne, neue digitale Welt? Nicht ganz. Wie alle neuen Entwicklungen bringt auch die Blockchain Nachteile mit sich. Dabei ist die Instabilität von Kryptowährungen - im Dezember 2017 war ein Bitcoin dreimal so viel wert wie jetzt - nur der offensichtlichste. Denn wenn ich einen Inhalt für immer speichere, tue ich das unabhängig davon, ob er peinlich oder gar illegal ist. Steht in der Blockchain eine falsche Aussage, bleibt sie für immer - und ist im Nachhinein kaum noch zu löschen. Außerdem bedeutet hohe Rechenleistung immer auch hohen Energieverbrauch. Was für Google-Suchen gilt, gilt auch für die Produktion von Bitcoins: Die verbraucht laut Ökonomen schon jetzt so viel Strom wie der gesamte Staat Dänemark.