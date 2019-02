Von Heribert Vogt

Heidelberg. Innige Nächstenliebe und extreme Grausamkeit liegen im Gehirn sehr nah beieinander: Der Mensch ist janusgesichtig. Er vermag den Mitgliedern seiner inneren Gruppen wie Familie oder Nation große Opfer zu bringen, die bis zum Suizid gehen - ein Soldat kann für sein Vaterland sterben, also für eine Idee. Und zwar weil wir Primaten sind mit einem starken Ingroup-outgroup-Verhalten.

Zugleich ist der Mensch dazu fähig, gegen konkurrierende Gruppen sehr aggressiv aufzutreten. "Wie kann das gleiche Gehirn so gegensätzliche Handlungen realisieren? Darauf haben wir keine Antwort." Das konstatierte der Frankfurter Hirnforscher Wolf Singer im Gespräch mit Manfred Osten bei der Vorstellung seines aktuellen Buches "Jenseits des Selbst: Dialoge zwischen einem Hirnforscher und einem buddhistischen Mönch", die im Rahmen des DAI-Festivals "Geist Heidelberg" stattfand.

Die neue Publikation des Direktors am Frankfurter Max-Planck-Institut für Hirnforschung ist über acht Jahre im dialogischen Austausch mit dem buddhistischen Mönch und Molekularbiologen Matthieu Ricard über die Vereinbarkeit von östlichen Meditationstechniken mit westlicher Neurowissen-schaft entstanden. Zur Janusköpfigkeit des Menschen befand Singer: "Das Fatale ist, dass die Evolution mit uns einen Schritt zu weit gegangen ist". Dagegen vertritt Ricard die These, dass der Einzelne durch Selbstkultivierung und Meditation zum Altruismus finden kann. Singer zeigte sich von entsprechendem Training jedoch wenig überzeugt.

Für Ricard entsteht das Übel deshalb, weil wir die Wirklichkeit durch einen verzerrten Filter wahrnehmen, zu dem emotionale Dispositionen wie Hass, Neid oder gebrochenes Selbstbewusstsein gehören. Der tibetische Buddhismus geht davon aus, dass wir die Welt konstruieren. Durch Meditation sowie Selbstreflexion soll man den Spiegel des Bewusstseins so sauber halten, dass man die Welt so wahrnimmt, wie sie existiert, und erkennt, dass alles vergänglich und zusammenhängend ist. So erkennt man, dass das Individuum "ein kleines Rädchen in diesem Getriebe ist".

Mit der Abschwächung der negativen Gefühle spricht sich Ricard auch für die Dämpfung positiver Leidenschaften aus, da auch sie die Wahrnehmung verzerren - Beispiel: Liebe macht blind. In einer Abmilderung des natürlichen Reproduktionsdrangs sah Singer jedoch eine Gefahr für den Bestand der Menschheit. Ein weiteres Problem des meditativen Wegs erblickte er darin, dass die Vorreiter angreifbar werden. Um dies zu vermeiden, müssten sich alle Menschen synchron für diese Richtung entscheiden, wofür es keine historischen Beispiele gibt.

Singer führte aus, dass Menschen viel-leicht irgendwann am Lagerfeuer spürten, wie im Miteinander etwas entsteht, das Wirklichkeitscharakter hat, aber nur im Zusammensein existiert. Großzügigkeit, Neid oder Missgunst bilden eine neue Schicht der Wirklichkeit. Solche Konstrukte wie der Glaube können sogar Kathedralen entstehen lassen. Neugeborene sind darin eingebettet und fügen neue Wahrnehmungen hinzu. Auch das Selbst-modell ist ein konstruiertes, es hängt ab von den Lebensbedingungen.

Und zur Willensfreiheit stellte der Hirnforscher fest: Man kann sich durch meditatives Training frei fühlen - wenn das, was man entscheidet, konkordant und widerspruchsfrei ist mit dem, was man erkannt hat, und mit dem, was die inneren Regungen wollen. Aber: Wir empfinden uns als frei, weil wir gar nicht in der Lage sind, uns die Hirnprozesse bewusst zu machen, die zu unseren Entscheidungen geführt haben. Singer: "Wir haben keine Ahnung, was da vor sich geht. Wir täuschen uns enorm über das, was dort extrem dynamisch passiert. Wenn etwas entschieden wird, dann ist die Entscheidung im Gehirn gefallen."

Deshalb rät Singer zu der Erkenntnis: "Du bist ein kleines Sandkorn in einem riesig großen Mahlstrom von Wechselwirkungen." Gleichwohl ist und bleibt der Einzelne nach außen eine verantwortliche Person. Und die Psychotherapie strebt dennoch einen selbstsicheren Menschen an. Gerade in der heutigen Zeit sollte das narzisstische Ich möglichst wenig Raum erhalten.

Info: Wolf Singer: "Jenseits des Selbst: Dialoge zwischen einem Hirnforscher und einem buddhistischen Mönch". Suhrkamp Verlag 2017. 350 S., 25 Euro.