Zürich. (uz/sal) Gut bestückt oder gut geschmückt, aber beides geht offenbar nicht. Wie Evolutionsbiologen der Universität Zürich erstmals zeigen, haben Affenmännchen entweder große Hoden oder sie sind auffällig geschmückt. Um beide Merkmale auszubilden, fehlt offenbar die Energie. Bestes Beispiel: Auffällig geschmückte Affen wie der Mandrill haben eher kleine Hoden.

Da es in der Natur keine Zufälle gibt, sehr wohl aber auf Energieeffizienz geachtet wird, macht diese Kombination in mehrfacher Weise Sinn. Die meisten Primatenmännchen sind starker Konkurrenz ausgesetzt, wenn es darum geht, sich mit Weibchen zu paaren und ihr Erbgut an die nächste Generation weiterzugeben. Bei vielen Affenarten investieren die Männchen daher in verschiedene Geschlechtsmerkmale. Große Eckzähne, die sie als Waffe einsetzen, oder eine kräftige Statur verschaffen ihnen im direkten Kampf mit Konkurrenten Zugang zu möglichen Partnerinnen.

Ausgeprägter sexueller Schmuck wie Mähnen, Bärte, Wangenwülste oder stark gerötete Hautstellen können die Kontrahenten einschüchtern und die Weibchen von ihrer Männlichkeit überzeugen. Paaren sich trotzdem auch Rivalen mit ihren Partnerinnen, führt die Spermienkonkurrenz zu einem starken Selektionsdruck auf die Spermienproduktion. Affenmännchen brauchen also auch große Hoden, um sexuell erfolgreich zu sein. All diese männlichen Merkmale kosten viel Energie.

Wie verteilen also die Tiere ihre limitierten Ressourcen unter den Geschlechtsmerkmalen, um ihren Fortpflanzungserfolg zu maximieren? Dieser Frage ist Stefan Lüpold, Evolutionsbiologe an der Universität Zürich (UZH), zusammen mit seinen Kollegen Leigh Simmons und Cyril Grueter von der University of Western Australia nachgegangen. Dazu haben sie die Sexualmerkmale von über 100 Affenarten und dem Menschen miteinander verglichen.

Einzeln betrachtet sind, wie erwartet, alle Merkmale stärker ausgebildet, je größer die Konkurrenz zwischen den Männchen ist. Werden sie jedoch gemeinsam verglichen, kommt der Zielkonflikt zum Vorschein: "Ein aufwendiger Schmuck geht auf Kosten von Hodengröße und Spermienproduktion. Oder anders formuliert: Die auffälligsten Männchen haben die kleinsten Hoden", fasst Stefan Lüpold zusammen.

Die neue Studie hat erstmals alle Sexualmerkmale gleichzeitig untersucht. Dabei offenbarten sich die Feinheiten, wie Primatenmännchen in ihren Fortpflanzungserfolg investieren: "Große Hoden kommen mit großen Waffen einher, aber mit weniger Ornamenten." Die Forscher sehen verschiedene Gründe für diesen Zusammenhang. Besonders wichtig dürfte der energetische Aufwand sein, um die verschiedenen Merkmale auszubilden und über die Dauer der Geschlechtsreife aufrechtzuerhalten. "Alles zu haben, ist schlicht schwierig", unterstreicht Lüpold. Das ist bei Affen halt fast so wie im Leben.