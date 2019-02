Der Panzerkreuzer Aurora (Baujahr 1900) auf der Newa in Sankt Petersburg gilt als Symbol der Oktoberrevolution. Am Abend des 25. Oktober 1917 gab die Aurora mit einem Platzpatronenschuss aus der Bugkanone das Signal für den Sturm der Bolschewiki auf das Winterpalais, den Sitz der Provisorischen Regierung in Sankt Petersburg. Fotos (3): Heribert Vogt

Die Russische Lesehalle war erst in der Plöck 52 untergebracht, später in der Märzgasse.

Von Heribert Vogt

Als vor 100 Jahren das weltgeschichtliche Ereignis der Oktoberrevolution von 1917 ausbrach, gelangten bei der ausgelösten Emigrationswelle erneut viele Russen nach Heidelberg. Bereits im 18. und 19. Jahrhundert war die Universität das Ziel Tausender russischer Studierender gewesen. Für Petersburger, die ab 1861 eine wichtige Rolle spielten, gehörte es lange Zeit zum guten Ton, ein Jahr am Neckar verbracht zu haben.

Vor allem London und Heidelberg zogen damals eine hohe Zahl von Studenten aus dem russischen Zarenreich an: London als Zentrum der Revolutionspropaganda und Heidelberg als Mekka der Naturwissenschaften. In den hundert Jahren vor dem Ersten Weltkrieg waren insgesamt 2435 Studenten aus Russland an der Universität Heidelberg immatrikuliert, wobei das Maximum auf die Jahre 1896 bis 1814 entfiel. Ab dem Jahr 1881 nahm dabei vor allem der Anteil der jüdischen Studenten infolge von Antisemitismus und Pogromen in der Heimat sprunghaft zu - um den Beginn des Ersten Weltkriegs betrug er dann über siebzig Prozent.

Am 20. Dezember 1862 gründeten Studenten aus Sankt Petersburg, die nach einer Zwangsschließung ihrer Universität an den Neckar übergesiedelt waren, hier die "Russische Lesehalle" als ein eigenes Kulturzentrum, das sich zuerst in der Plöck 52, später in der Märzgasse befand. In dieser Bibliothek wurde nicht nur die russische Presse angeboten, sondern auch die regierungsfeindliche Exilpresse gesammelt.

Die sich um die Lesehalle bildende russische Kolonie galt im Zarenreich als Zentrum des liberalen und immer regierungsfeindlicher werdenden revolutionären Denkens. Beispielsweise nahmen russische Studenten aus Heidelberg auf polnischer Seite am Polnischen Aufstand von 1863 gegen den Zaren teil. Und eine zaristische Untersuchungskommission konstatierte 1866, dass das Ziel der Heidelberger Lesehalle die Verbreitung revolutionärer Propaganda ist. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs enthielt die Lesehalle mehrere Tausend Bände, danach wurden diese der Universität zur Verfügung gestellt und bildeten den Grundstock des 1931 gegründeten Slavischen Instituts.

Unter den zahlreichen bedeutenden Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Politik und Kultur um die russische Kolonie finden sich auch berühmte Literaten. So hielt sich der Schriftsteller Ossip Mandelstam (1891-1938) in den Jahren 1909/10 in Heidelberg zum Studium auf. "Russlands größter Dichter des 20. Jahrhunderts" - so Joseph Brodsky - schrieb hier um die 20 Gedichte.

Ossip Mandelstam starb schließlich im Zuge der stalinistischen Verfolgungen während seiner Verbannung nach Wladiwostok. Der Heidelberger Essayist, Lyriker und Übersetzer Ralph Dutli hat die zehnbändige Ossip-Mandelstam-Ausgabe herausgegeben.

Bereits im 19. Jahrhundert war auch der Schriftsteller Iwan S. Turgenjew (1818-1883) in Heidelberg präsent, während seiner Baden-Badener Jahre kam er häufig zu Besuch. In seinem zur Weltliteratur zählenden berühmtesten Roman "Väter und Söhne" trifft man auch auf Heidelberg.

Das Buch entstand im Jahr 1861, in dem der Zar in Russland die Leibeigenschaft abschaffte. Behandelt werden darin die gesellschaftlichen Konflikte zwischen der älteren slawophil-liberalen Generation und den jungen, westlich orientierten Nihilisten. Im Vorfeld von Turgenjews 200. Geburtstag am 9. November 2018 erscheint der Roman über Sehnsüchte und Ängste in Zeiten des Übergangs nun in Ganna-Maria Braungardts Neuübersetzung am 8. Dezember 2017 im Deutschen Taschenbuch Verlag.

Aber obwohl das russische Heidelberg mit dem bolschewistischen Umsturz von 1917 ein Ende nahm, werden von der Universität heute doch zahlreiche Verbindungen zur Russischen Föderation unterhalten. Dazu zählt das Zentrum für deutschsprachige Philosophie und Kultur, das 2005 im Rahmen der langjährigen Partnerschaft zwischen der Universität Heidelberg und der Staatsuniversität Sankt Petersburg gegründet wurde und der Begegnung der Kulturen dienen soll.

Seither finden an den beiden Hochschulen im zweijährigen Rhythmus abwechselnd Symposien statt, die zunächst ihren Schwerpunkt im Fachbereich Philosophie hatten und dann auch weitere Fachrichtungen aufnahmen.

Im Jahr 2006 zählte die Universität Heidelberg 257 Studierende aus der Russischen Föderation: In der zahlenmäßigen Rangliste belegten sie den 5. Platz - nach China, Bulgarien, der Türkei und Polen. Und heute besteht für Heidelberger Studierende die Möglichkeit, sich im Rahmen der Partnerschaft mit der Staatlichen Universität Sankt Petersburg für ein Semester oder ein Studienjahr um ein Stipendium zum Studium an der russischen Partnerhochschule zu bewerben. Das Programm ist offen für Studierende aller Fächer, ausgenommen Medizin.