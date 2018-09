Von Ingeborg Salomon

Wenn sich ein preisgekrönter Fotograf und ein mitreißender Texter zusammentun, stehen die Chancen gut, dass ein wunderbares Buch dabei herauskommt. "Eulen" ist so ein Werk, das der Betrachter gar nicht mehr aus der Hand legen möchte. Auf 200 Farbfotos bringt uns David Tipling, von der BBC wiederholt als Wildlife Photographer of the Year ausgezeichnet, die Welt dieser höchst ungewöhnlichen Vögel näher. Mike Unwin, mehrfach zum UK Travel Writer of the Year gekürt, hat dazu Texte geschrieben, die ebenso informativ wie unterhaltsam sind. Denn Eulen sind ein bisschen mehr als geheimnisvolle Nachtschwärmer, die wir selten zu sehen bekommen, weil nur drei Prozent der 250 Arten tagsüber jagen. Deshalb war es für Tipling auch nicht einfach, die scheuen Raubvögel vor die Linse zu bekommen.

Bei seiner Reise um die Welt hielt der Engländer den gerade einmal 40 Gramm leichten Elfenkauz ebenso im Bild fest wie den knapp fünf Kilo schweren Uhu, der es an Größe und Kraft leicht mit einem Adler aufnehmen kann. Die beiden haben nichts gemeinsam als den überproportional großen Kopf, das runde Gesicht und die riesigen Augen. Diese sind unbeweglich, was den Tieren einen bohrenden Blick verleiht. Zum Ausgleich können sie ihren Kopf um bis zu 270 Grad drehen, was ihr Gesichtsfeld enorm erweitert und zu putzigen Posen führt.

Eulen haben die Menschen schon von Alters her fasziniert. Als Vogel der Weisheit begleitete der Steinkauz die griechische Göttin Athene, heute ziert sein Bild die Rückseite der griechischen Ein-Euro-Münze. Doch das nachtaktive Tier umgab auch immer etwas Mystisches, Geheimnisvolles, gar Todbringendes. So hört Lady Macbeth in Shakespeares Drama "Macbeth" den Schrei der Eule, während ihr Mann den rechtmäßigen König meuchelt.

Die Geschichten über Eulen, die Mike Unwin erzählt, sind mindestens ebenso spannend wie die von Shakespeare. Von den dunklen Wäldern Nordamerikas über Europa bis ins tropische Asien und in die staubtrockenen Savannen Afrikas folgt der Leser dem Autor. Eulen bleiben meist in ihrer Heimat, sie gelten als Standort fest. Nur wenige Arten sind Zugvögel wie etwa die Schneeeule, die in der Arktis in schneearmen Gebieten der Tundra überwintert. Mit ihrem weißen Federkleid ist sie unverwechselbar. Das Buch widmet diesem faszinierend schönen Geschöpf gleich mehrere Seiten. Schade, dass keine Tonspur unterlegt ist, so kann sich der Leser das tiefe bellende "Hu" des Männchens und das leise Krächzen des Weibchens als Antwort auf diesen Balzruf nur vorstellen. Schneeeulen brüten in einer Erdmulde und sehen herannahende Feinde, die noch über einen Kilometer vom Nest entfernt sind. So hat es schon Eulenangriffe auf Polarfüchse gegeben.

Über erstaunliche Kräfte verfügen alle Eulenarten. Die Klauen des knapp 2,5 Kilogramm schweren Virginia-Uhus können einen ebenso großen Druck ausüben wie der Biss eines Rottweilers - beiden sollte man nicht zu nahe kommen. Die größte Bedrohung für die Eule ist aber der Mensch, der den Tieren weltweit ihre Lebensgrundlage entzieht. So ist der Steinkauz in den Alpen vom Aussterben bedroht; ein besonders hübsches Bild zeigt zwei Steinkäuze beim Kuscheln (pardon: beim gegenseitigen Putzen) mit geschlossenen Augen.

"Eulen" ist ein wunderbares Buch zum Staunen. Es bringt dem Leser eine Welt näher, die nur schwer zugänglich ist. Die Besonderheit dieser einzigartigen Tiere wird dabei auf knapp 300 Seiten in Text und Bild sehr deutlich. Erkennen kann man Eulen leicht an ihrer unverwechselbaren Physiognomie, beim besseren Verstehen hilft dieses Buch.

Info: Mike Unwin und David Tipling: "Eulen", Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 2017, 288 Seiten, 200 Farbfotos, 49,95 Euro.